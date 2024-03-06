Тур: 9.
0:0
Второй тайм: 79'
0'
27' Желтая карточкаСандез Агустин
39' Желтая карточкаБузат Агустин
46' Желтая карточкаKevin Ortiz
57' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
Ход матча
27'
39'
46'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
19 Осорио АбельНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Alejo Sarco
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Elias OcampoПолузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
24 матча
54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
29.2%
62.5%
8.3%
7 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.71
0.8
Среднее время на гол
126
112
Всего голов
30
24
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Брайан
|2
|0.22
|Пиццини Франсиско
|2
|0.22
|Лобато Ленни
|2
|0.22
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.11
|Маммана Эмануэль
|1
|0.11
|Гомес Валентин
|1
|0.11
|Пиньейро Родриго
|0
|0
|Осорио Абель
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
|Alvaro Montoro
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.22
|Victor Malcorra
|1
|0.11
|Carlos Quintana
|1
|0.11
|Tobias Cervera
|1
|0.11
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.11
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|3
|0
|Гомес Валентин
|3
|0
|Ордоньес Кристиан
|3
|0
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|4
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Carlos Quintana
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
3
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Росарио Сентраль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
3
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
3
27%
5
56%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
17
17
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|15 - 5
|14
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
|14.
|8
|0
|5
|3
|1 - 7
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|8.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3