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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
27' Желтая карточка
Сандез Агустин
39' Желтая карточка
Бузат Агустин
46' Желтая карточка
Kevin Ortiz
57' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
82' Желтая карточка
Акино Клаудио
83' Желтая карточка
Facundo Mallo
1:0
87' Гол
Осорио Абель
90'+5
1
Tomas
Marchiori
4
Roberto
Garcia
34
Фернандес
Дамиан
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
17
Пиньейро
Родриго
9
Ромеро
Брайан
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
6
Комар
Хуан
3
Сандез
Агустин
37
Elias
Ocampo
45
Kevin
Ortiz
60
Jonathan
David
Gomez
10
Victor
Malcorra
32
Эрнандес
Абель
9
Tobias
Cervera
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

24 матча

54.2%
33.3%
12.5%
13 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

29.2%
62.5%
8.3%
7 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
0:0
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.71
0.8

Среднее время на гол

126
112

Всего голов

30
24

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Брайан 2 0.22
Пиццини Франсиско 2 0.22
Лобато Ленни 2 0.22
Акино Клаудио 1 (1) 0.11
Осорио Абель 1 0.11
Маммана Эмануэль 1 0.11
Гомес Валентин 1 0.11
Пиньейро Родриго 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 2 0.22
Victor Malcorra 1 0.11
Carlos Quintana 1 0.11
Tobias Cervera 1 0.11
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.11
Jonathan David Gomez 0 0
Elias Ocampo 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 3 0
Гомес Валентин 3 0
Ордоньес Кристиан 3 0
Акино Клаудио 2 0
Пиццини Франсиско 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Мендез Начо 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 4 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Carlos Quintana 2 0
Victor Malcorra 2 0
Agustin Modica 2 0
Броун Хорхе 1 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Tobias Cervera 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Росарио Сентраль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
3
27%
5
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Велес Сарсфилд - Спортиво лас Парехас 2:1 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
3.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
5.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
6.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
7.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Бока Хуниорс
 8 3 4 1 10 - 6 13
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
11.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Весь список
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    • 46'
      Кевин Ортис получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бузат Агустин получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Сандез Агустин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль онлайн

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