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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Раед Бурайда
Прогнозы 56
Аль-Наср Эр-Рияд 98.2% (55)
X 0% (0)
Аль-Раед Бурайда 1.8% (1)
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Аль-Наср Эр-Рияд
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История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

19 матчей

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
4:3
ПЛ
0:5
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

2.9
2.67

Среднее время на гол

31
33

Всего голов

2
15

Голов в среднем за матч

0.22
1.5

Среднее время на гол

405
60

Всего голов

31
39

Голов в среднем за матч

1.63
2.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

55
43

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 22 (7) 1
Талиска Андерсон 16 (1) 0.73
Мане Садио 9 (1) 0.41
Отавио Эдмилсон 6 0.27
Брозович Марсело 2 0.09
Теллес Алекс 2 0.09
Лапорт Эмерик 2 0.09
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Гариб Абдуррахман 1 0.05
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.05
Аль-Наджи Сами 1 0.05
Аль-Амри Абдулела 1 0.05
Фофана Секо 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Яхья Айман 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Раед Бурайда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Беркауи Карим 8 (1) 0.36
Сауд Амир 5 0.23
Фузаир Мухаммед 5 (2) 0.23
Тавареш Жулио 3 (1) 0.14
Гонсалес Омар II 3 0.14
Khalid Mohammed Al Subaie 1 0.05
Аль-Досери Мохаммед 1 0.05
Собель Яхия 1 0.05
Аль-Джейзани Хамад 0 0
Вахиши Бандар 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Мане Садио 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Брозович Марсело 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Теллес Алекс 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Фофана Секо 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Раед Бурайда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Джейзани Хамад 6 0
Аль-Беше Мансор 4 1
Гонсалес Омар II 3 1
Норманн Матиас 3 1
Фузаир Мухаммед 4 0
Аль-Досери Мохаммед 4 0
Вахиши Бандар 2 1
Лум Мамаду 3 0
Сауд Амир 2 0
Эль-Беркауи Карим 2 0
Альсубайе Мохаммед 2 0
Аль-Хаззази Найеф 2 0
Игор Йовичевич 0 1
Тавареш Жулио 1 0
Морейра Андре 1 0
Аль-Фахад Абдулла 1 0
Аль-Гамди Раед 1 0
Аль-Гамди Ферас 1 0
Аль-Раджеш Мубарак 1 0
Khalid Mohammed Al Subaie 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Аль-Раед Бурайда
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
10
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Аль-Раед Бурайда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
17

Упущенные победы

33
11
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
9% (2)
50% (11)
Аль-Раед Бурайда
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
18

Упущенные победы

39
21

Голы по времени матча

Забито

30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
7
23%
3
23%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
5
17%
4
31%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Забито

34
15
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
6%
1
7%
1-15
4
12%
3
20%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
7
21%
4
27%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
9
26%
2
13%
76-90

Пропущено

15
21
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
5
33%
6
29%
76-90

Забито

64
28
29 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
6
9%
3
11%
1-15
8
13%
5
18%
16-30
15
23%
5
18%
31-45
12
19%
4
14%
46-60
9
14%
5
18%
61-75
14
22%
6
21%
76-90

Пропущено

30
36
8 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
7%
3
8%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
3
10%
8
22%
31-45
6
20%
6
17%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
11
37%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Аль-Раед Бурайда - Абха 4:3
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Раед Бурайда - Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 4:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 4:3 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Наджма - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 3:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
4:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%

Точный счет

1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
4:3
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

3
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
5 раз 23%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
1
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
10
1
1.5
4
7
6
5
2.5
2
9
4
7
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
9
2
1.5
3
8
8
3
2.5
3
8
4
7
3.5
3
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
14
8
19
3
1.5
7
15
14
8
2.5
5
17
8
14
3.5
1
21
3
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 22 20 2 0 67 - 11 62
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 22 17 2 3 64 - 30 53
3.
Аль-Ахли Джидда
 22 13 5 4 48 - 24 44
4.
Аль-Таавун Бурайда
 22 11 6 5 39 - 27 39
5.
Аль-Иттихад Джидда
 22 11 4 7 42 - 30 37
6.
Дамак
 22 8 7 7 36 - 29 31
7.
Аль-Фатех
 22 8 7 7 36 - 30 31
8.
Аль-Иттифак
 22 8 7 7 26 - 24 31
9.
Аль-Фейха
 22 7 7 8 27 - 35 28
10.
Аль-Вахда Мекка
 22 8 3 11 36 - 40 27
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 22 6 7 9 22 - 28 25
12.
Аль-Халидж
 22 6 6 10 24 - 31 24
13.
Аль-Ахдуд
 22 7 2 13 18 - 32 23
14.
Аль-Рияд
 22 6 5 11 20 - 41 23
15.
Аль-Раед Бурайда
 22 5 5 12 27 - 37 20
16.
Аль-Таи
 22 5 3 14 22 - 46 18
17.
Абха
 22 5 3 14 27 - 56 18
18.
Аль-Хазм
 22 2 9 11 25 - 55 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 12 11 1 0 35 - 5 34
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 8 2 1 30 - 15 26
3.
Аль-Ахли Джидда
 11 7 4 0 17 - 5 25
4.
Аль-Вахда Мекка
 12 6 3 3 27 - 19 21
5.
Аль-Таавун Бурайда
 11 6 2 3 21 - 14 20
6.
Аль-Иттихад Джидда
 11 6 1 4 24 - 21 19
7.
Дамак
 11 5 4 2 23 - 14 19
8.
Абха
 11 5 2 4 14 - 19 17
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 4 3 3 14 - 11 15
10.
Аль-Ахдуд
 12 5 0 7 11 - 16 15
11.
Аль-Таи
 10 4 1 5 15 - 22 13
12.
Аль-Иттифак
 10 3 4 3 13 - 14 13
13.
Аль-Фатех
 11 3 4 4 17 - 15 13
14.
Аль-Халидж
 11 3 4 4 13 - 14 13
15.
Аль-Рияд
 11 3 4 4 8 - 13 13
16.
Аль-Раед Бурайда
 11 4 0 7 15 - 21 12
17.
Аль-Фейха
 11 2 4 5 9 - 17 10
18.
Аль-Хазм
 11 2 2 7 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 9 1 0 32 - 6 28
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 9 0 2 34 - 15 27
3.
Аль-Ахли Джидда
 11 6 1 4 31 - 19 19
4.
Аль-Таавун Бурайда
 11 5 4 2 18 - 13 19
5.
Аль-Иттихад Джидда
 11 5 3 3 18 - 9 18
6.
Аль-Фатех
 11 5 3 3 19 - 15 18
7.
Аль-Фейха
 11 5 3 3 18 - 18 18
8.
Аль-Иттифак
 12 5 3 4 13 - 10 18
9.
Дамак
 11 3 3 5 13 - 15 12
10.
Аль-Халидж
 11 3 2 6 11 - 17 11
11.
Аль-Рияд
 11 3 1 7 12 - 28 10
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 2 4 6 8 - 17 10
13.
Аль-Ахдуд
 10 2 2 6 7 - 16 8
14.
Аль-Раед Бурайда
 11 1 5 5 12 - 16 8
15.
Аль-Хазм
 11 0 7 4 13 - 22 7
16.
Аль-Вахда Мекка
 10 2 0 8 9 - 21 6
17.
Аль-Таи
 12 1 2 9 7 - 24 5
18.
Абха
 11 0 1 10 13 - 37 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 22 (9)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 19 (5)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 9
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 9
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 7
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 7
Аль-Халидж Родригеш Иву 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2024, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 56
    Аль-Наср Эр-Рияд 98.2% (55)
    X 0% (0)
    Аль-Раед Бурайда 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Раед Бурайда
    1.28
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    6.60
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    8.50
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    98.3% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Раед Бурайда
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.9% (33)
    Меньше
    43.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    43.1% (25)
    Нет
    56.9% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    32.2% (19)
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    28.8% (17)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.9% (7)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.2% (6)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.2% (6)
    4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.4% (2)
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