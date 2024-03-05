Тур: 23. Стадион: Аль-Аввал Парк.
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
19 матчей
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
2.9
2.67
Среднее время на гол
31
33
Всего голов
2
15
Голов в среднем за матч
0.22
1.5
Среднее время на гол
405
60
Всего голов
31
39
Голов в среднем за матч
1.63
2.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
55
43
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|22 (7)
|1
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.73
|Мане Садио
|9 (1)
|0.41
|Отавио Эдмилсон
|6
|0.27
|Брозович Марсело
|2
|0.09
|Теллес Алекс
|2
|0.09
|Лапорт Эмерик
|2
|0.09
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.05
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.05
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.05
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.05
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.05
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Яхья Айман
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Беркауи Карим
|8 (1)
|0.36
|Сауд Амир
|5
|0.23
|Фузаир Мухаммед
|5 (2)
|0.23
|Тавареш Жулио
|3 (1)
|0.14
|Гонсалес Омар II
|3
|0.14
|Khalid Mohammed Al Subaie
|1
|0.05
|Аль-Досери Мохаммед
|1
|0.05
|Собель Яхия
|1
|0.05
|Аль-Джейзани Хамад
|0
|0
|Вахиши Бандар
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Брозович Марсело
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Теллес Алекс
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Раед Бурайда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Джейзани Хамад
|6
|0
|Аль-Беше Мансор
|4
|1
|Гонсалес Омар II
|3
|1
|Норманн Матиас
|3
|1
|Фузаир Мухаммед
|4
|0
|Аль-Досери Мохаммед
|4
|0
|Вахиши Бандар
|2
|1
|Лум Мамаду
|3
|0
|Сауд Амир
|2
|0
|Эль-Беркауи Карим
|2
|0
|Альсубайе Мохаммед
|2
|0
|Аль-Хаззази Найеф
|2
|0
|Игор Йовичевич
|0
|1
|Тавареш Жулио
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Аль-Фахад Абдулла
|1
|0
|Аль-Гамди Раед
|1
|0
|Аль-Гамди Ферас
|1
|0
|Аль-Раджеш Мубарак
|1
|0
|Khalid Mohammed Al Subaie
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Аль-Раед Бурайда
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
10
Аль-Наср Эр-Рияд
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Аль-Раед Бурайда
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
17
Упущенные победы
33
11
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
9% (2)
50% (11)
Аль-Раед Бурайда
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
39
21
Голы по времени матча
Забито
30
13
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 16
4
13%
2
15%
1-15
4
13%
2
15%
16-30
7
23%
3
23%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
5
17%
2
15%
61-75
5
17%
4
31%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
3
20%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
3
20%
76-90
Забито
34
15
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
6%
1
7%
1-15
4
12%
3
20%
16-30
8
24%
2
13%
31-45
7
21%
4
27%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
9
26%
2
13%
76-90
Пропущено
15
21
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
7%
5
24%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
5
33%
6
29%
76-90
Забито
64
28
29 В 1-м тайме 13
35 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
6
9%
3
11%
1-15
8
13%
5
18%
16-30
15
23%
5
18%
31-45
12
19%
4
14%
46-60
9
14%
5
18%
61-75
14
22%
6
21%
76-90
Пропущено
30
36
8 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
7%
3
8%
1-15
3
10%
6
17%
16-30
3
10%
8
22%
31-45
6
20%
6
17%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
11
37%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1 Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0
Аль-Раед Бурайда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Аль-Раед Бурайда - Абха 4:3
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Раед Бурайда - Дамак 0:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Таи - Аль-Раед Бурайда 4:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Аль-Иттифак - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2 Аль-Хазм - Аль-Раед Бурайда 4:3 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Наджма - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Раед Бурайда 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Фейха - Аль-Раед Бурайда 0:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 3:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:3
3 раза 27%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
4:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
5
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
Точный счет
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
4:3
3 раза 14%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
3
6 раз 27%
2
5 раз 23%
4
5 раз 23%
5
3 раза 14%
0
2 раза 9%
1
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Раед Бурайда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
101
47
65
29
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
92
38
83
38
47
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
148
193
715
148
517
814
121
319
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|22 (9)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|19 (5)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|15 (2)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 9
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 9
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 7
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 7
|Аль-Халидж
|Родригеш Иву
|8
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
98.3% (58)
Ничья
0% (0)
Аль-Раед Бурайда
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.9% (33)
Меньше
43.1% (25)
Обе команды забьют
Да
43.1% (25)
Нет
56.9% (33)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
32.2% (19)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
28.8% (17)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
11.9% (7)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.2% (6)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
10.2% (6)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
3.4% (2)
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