Тур: 18. Стадион: Колос.
0:1
Перерыв
Ход матча
36'
45'
0:1
8
Бар
Арад
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
80 Аду ПринсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.18
|Прядун Максим
|3
|0.18
|Наумец Владислав
|3
|0.18
|Пасич Геннадий
|2
|0.12
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.12
|Олейник Денис
|1
|0.06
|Хобленко Алексей
|1
|0.06
|Норенков Денис
|1
|0.06
|Ковалёв Максим
|1
|0.06
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.39
|Задерака Максим
|6
|0.33
|Бескоровайный Данил
|3
|0.17
|Кузык Денис
|2
|0.11
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.11
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.11
|Понедельник Андрей
|2
|0.11
|Дибанго Иван
|1
|0.06
|Дебелко Роман
|1
|0.06
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.06
|Бизимана Джихад
|1
|0.06
|По Жан-Морель
|1
|0.06
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.06
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|5
|0
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Насонов Александр
|2
|0
|Шестаков Сергей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|2
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
1
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кривбасс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
15
ЛНЗ Черкассы
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Кривбасс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
3
20%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
50%
4
25%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
4
57%
1
8%
76-90
Забито
17
31
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
8 Не забивали 3
1
6%
5
16%
1-15
3
18%
1
3%
16-30
1
6%
10
32%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
1
6%
4
13%
61-75
8
47%
7
23%
76-90
Пропущено
18
17
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
3
18%
61-75
8
44%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1
Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
35
63
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
35
44
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
143
610
107
313
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|32 - 17
|37
|2.
|17
|10
|4
|3
|26 - 16
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|5.
|14
|9
|1
|4
|33 - 18
|28
|6.
|17
|6
|8
|3
|25 - 19
|26
|7.
|17
|6
|5
|6
|18 - 25
|23
|8.
|16
|7
|1
|8
|25 - 24
|22
|9.
|16
|4
|9
|3
|11 - 10
|21
|10.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|17 - 19
|20
|11.
|16
|4
|4
|8
|12 - 20
|16
|12.
|17
|4
|3
|10
|17 - 28
|15
|13.
|16
|3
|5
|8
|10 - 22
|14
|14.
|14
|2
|6
|6
|15 - 19
|12
|15.
|16
|2
|6
|8
|15 - 26
|12
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|3.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|7.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|10.
|7
|1
|5
|1
|4 - 4
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|15.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5