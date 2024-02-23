Тур: 18. Стадион: Колос.
0:3
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаСозах Даниэль
0:1
45' ПенальтиHrvoje Ilic
50' Желтая карточкаБар Арад
0:2
53' ГолАду Принс
55' Желтая карточкаHrvoje Ilic
0:3
63' ГолКузык Денис
90'+4
Ход матча
36'
45'
0:1
50'
53'
0:2
55'
63'
0:3
8
Бар
Арад
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Нападающий
-
80 Ivan Dubovyi
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
80 Аду ПринсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.18
|Прядун Максим
|3
|0.18
|Наумец Владислав
|3
|0.18
|Пасич Геннадий
|2
|0.12
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.12
|Олейник Денис
|1
|0.06
|Хобленко Алексей
|1
|0.06
|Норенков Денис
|1
|0.06
|Ковалёв Максим
|1
|0.06
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.39
|Задерака Максим
|6
|0.33
|Кузык Денис
|3
|0.17
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.17
|Бескоровайный Данил
|3
|0.17
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.11
|Понедельник Андрей
|2
|0.11
|Дибанго Иван
|1
|0.06
|Дебелко Роман
|1
|0.06
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.06
|Бизимана Джихад
|1
|0.06
|По Жан-Морель
|1
|0.06
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.06
|Аду Принс
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.06
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравский Назарий
|5
|0
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Норенков Денис
|4
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Бойко Виталий
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Олейник Денис
|2
|0
|Ковалёв Максим
|2
|0
|Насонов Александр
|2
|0
|Шестаков Сергей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Бар Арад
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|2
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Hrvoje Ilic
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
1
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кривбасс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
15
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Кривбасс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
4
44%
3
17%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
50%
4
25%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
4
57%
1
8%
76-90
Забито
17
34
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
1
6%
5
15%
1-15
3
18%
1
3%
16-30
1
6%
11
32%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
8
47%
7
21%
76-90
Пропущено
21
17
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
8
38%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1
Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
63
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
72
35
54
26
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
153
611
117
314
711
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5