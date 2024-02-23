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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
ЛНЗ Черкассы
0:3
Конец матча
Кривбасс
0'
36' Желтая карточка
Созах Даниэль
0:1
45' Пенальти
Hrvoje Ilic
50' Желтая карточка
Бар Арад
0:2
53' Гол
Аду Принс
55' Желтая карточка
Hrvoje Ilic
0:3
63' Гол
Кузык Денис
90'+4
21
Кучеренко
Евгений
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
18
Каплиенко
Александр
7
Шестаков
Сергей
8
Бар
Арад
15
Яшари
Мухаррем
10
Бойко
Виталий
70
Наумец
Владислав
19
Хобленко
Алексей
11
Пасич
Геннадий
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
ЛНЗ Черкассы
Кривбасс

История личных встреч

ЛНЗ Черкассы
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.18
Прядун Максим 3 0.18
Наумец Владислав 3 0.18
Пасич Геннадий 2 0.12
Бойко Виталий 2 (1) 0.12
Олейник Денис 1 0.06
Хобленко Алексей 1 0.06
Норенков Денис 1 0.06
Ковалёв Максим 1 0.06
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 7 0.39
Задерака Максим 6 0.33
Кузык Денис 3 0.17
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.17
Бескоровайный Данил 3 0.17
Klim Prykhodko 2 (1) 0.11
Понедельник Андрей 2 0.11
Дибанго Иван 1 0.06
Дебелко Роман 1 0.06
Хомченовский Дмитрий 1 0.06
Бизимана Джихад 1 0.06
По Жан-Морель 1 0.06
Viktor Bliznichenko 1 0.06
Аду Принс 1 0.06
Лунёв Максим 1 (1) 0.06
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравский Назарий 5 0
Пасич Геннадий 4 0
Норенков Денис 4 0
Савин Антон 3 0
Пеньков Герман 3 0
Бойко Виталий 3 0
Калюжный Иван 3 0
Олейник Денис 2 0
Ковалёв Максим 2 0
Насонов Александр 2 0
Шестаков Сергей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Хобленко Алексей 1 0
Прядун Максим 1 0
Бар Арад 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Вакулко Юрий 2 1
Понедельник Андрей 2 0
Hrvoje Ilic 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кривбасс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1
ЛНЗ Черкассы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Кривбасс
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
15
ЛНЗ Черкассы
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Кривбасс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
4
44%
3
17%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
50%
4
25%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
4
57%
1
8%
76-90

Забито

17
34
5 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
1
6%
5
15%
1-15
3
18%
1
3%
16-30
1
6%
11
32%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
1
6%
5
15%
61-75
8
47%
7
21%
76-90

Пропущено

21
17
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
4
24%
1-15
1
5%
4
24%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
5
24%
3
18%
61-75
8
38%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1
ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 ЛНЗ Черкассы - Карпаты 4:1 Эпицентр Дунаевцы - ЛНЗ Черкассы 0:2 ЛНЗ Черкассы - Нива Тернополь 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1
Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкассы
Кривбасс

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:3
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкассы
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
5
4
2
6
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
15
3
6
11
1.5
11
7
3
14
2.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 14 9 1 4 33 - 18 28
6.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
7.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
8.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
9.
Колос Ковалёвка
 16 4 9 3 11 - 10 21
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Металлист-1925
 17 4 3 10 17 - 28 15
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 7 3 1 3 7 - 10 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 5 1 4 - 4 8
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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