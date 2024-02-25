Тур: 18. Стадион: Днепр-Арена.
0'
0:1
25' ГолРеменяк Артур
39' Желтая карточкаБабенко Руслан
0:1
40' Не забитый пенальтиКораблин Тимур
Ход матча
25'
0:1
39'
40'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Днепр-1
Минай
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
3.5
1.33
Среднее время на гол
25
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2.57
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
126
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|6
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.28
|Леднeв Богдан
|4
|0.22
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.17
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|Мирошниченко Денис
|1
|0.06
|Танчик Владимир
|1
|0.06
|Сарапий Эдуард
|1
|0.06
|Бабенко Руслан
|1
|0.06
|Когут Игорь
|1
|0.06
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.06
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.13
|Yegor Gunichev
|2
|0.13
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.13
|Ременяк Артур
|1
|0.06
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Устименко Денис
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Рубчинский Валентин
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Петько Сергей
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Кораблин Тимур
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Минай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
12
2
Днепр-1
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Минай
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
15
5
Голы по времени матча
Забито
14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
14%
1
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
26
6
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 9
4
15%
1
17%
1-15
6
23%
1
17%
16-30
3
12%
1
17%
31-45
7
27%
1
17%
46-60
2
8%
1
17%
61-75
4
15%
1
17%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
5
31%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1
Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2
Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3
Результаты матчей
Днепр-1
Минай
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
35
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
69
611
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2.
|0:1
|18
|10
|4
|4
|26 - 17
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|5.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|33 - 19
|28
|6.
|17
|6
|8
|3
|25 - 19
|26
|7.
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|8.
|17
|6
|5
|6
|18 - 25
|23
|9.
|16
|7
|1
|8
|25 - 24
|22
|10.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|1:0
|18
|5
|3
|10
|18 - 28
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|12 - 20
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|10 - 22
|14
|14.
|14
|2
|6
|6
|15 - 19
|12
|15.
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|16.
|1:0
|16
|1
|6
|9
|7 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|3.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 10
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|9.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|1:0
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|15.
|1:0
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5