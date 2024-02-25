  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Днепр-1
0:1
Перерыв
Минай
0'
0:1
25' Гол
Ременяк Артур
39' Желтая карточка
Бабенко Руслан
0:1
40' Не забитый пенальти
Кораблин Тимур

Ход матча

25'
0:1
Ременяк Артур
(Устименко Денис)
39'
Бабенко Руслан
 
40'
0:1
Кораблин Тимур
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Минай
2.45
Реклама, fon.bet
6.20
Реклама, betcity.ru
3.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Волынец
Евгений
11
Мирошниченко
Денис
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
27
Очеретько
Олег
7
Филиппов
Александр
35
Кемкин
Александр
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Прокопчук
Кирилл
2
Taras
Dmytruk
5
Sergiy
Korniychuk
29
Ременяк
Артур
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
Днепр-1
Минай

История личных встреч

Днепр-1
Минай

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

3.5
1.33

Среднее время на гол

25
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2.57
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
126

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 6 0.33
Гуцуляк Алексей 5 0.28
Леднeв Богдан 4 0.22
Пихалёнок Александр 3 (1) 0.17
Адамюк Владимир 1 0.06
Мирошниченко Денис 1 0.06
Танчик Владимир 1 0.06
Сарапий Эдуард 1 0.06
Бабенко Руслан 1 0.06
Когут Игорь 1 0.06
Бланко Доминго 1 (1) 0.06
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.13
Yegor Gunichev 2 0.13
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.13
Ременяк Артур 1 0.06
Valeriy Rogozynsky 0 0
Устименко Денис 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 4 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Рубчинский Валентин 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Yuriy Maksymov 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 4 0
Мельник Александр 2 1
Петько Сергей 3 0
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Кораблин Тимур 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Минай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

12
2
Днепр-1
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Минай
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

15
5

Голы по времени матча

Забито

14
3
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
2
14%
1
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
33%
31-45
3
21%
1
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
4
31%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

26
6
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 9
4
15%
1
17%
1-15
6
23%
1
17%
16-30
3
12%
1
17%
31-45
7
27%
1
17%
46-60
2
8%
1
17%
61-75
4
15%
1
17%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
6
25%
61-75
5
31%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1
Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2
Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3

Результаты матчей

Днепр-1
Минай

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
5
3
6
1.5
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
6
9
6
11
1.5
3
14
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 0:1 18 10 4 4 26 - 17 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 0:1 15 9 1 5 33 - 19 28
6.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
9.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Металлист-1925
 1:0 18 5 3 10 18 - 28 18
12.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 1:0 16 1 6 9 7 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:1 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Днепр-1
 0:1 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Металлист-1925
 1:0 8 4 1 3 8 - 10 13
8.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
9.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 1:0 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Днепр-1
 0:1 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
9.
Динамо Киев
 0:1 7 3 1 3 15 - 12 10
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Минай
 1:0 8 1 2 5 4 - 13 5
15.
Металлист-1925
 1:0 10 1 2 7 10 - 18 5
16.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 59'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кораблин Тимур пробил пенальти, но не смог забить!
  • 39'
    Бабенко Руслан получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Устименко Денис сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Ременяк Артур бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Минай
2.45
Реклама, fon.bet
6.20
Реклама, betcity.ru
3.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Днепр-1 0:1 Минай онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Днепр-1
Минай
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный