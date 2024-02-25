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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Днепр-1
1:1
Конец матча
Минай
0'
0:1
25' Гол
Ременяк Артур
39' Желтая карточка
Бабенко Руслан
0:1
40' Не забитый пенальти
Кораблин Тимур
1:1
51' Пенальти
Пихалёнок Александр
51' Желтая карточка
70' Желтая карточка
Кораблин Тимур
90'+7
1
Волынец
Евгений
11
Мирошниченко
Денис
3
Адамюк
Владимир
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
27
Очеретько
Олег
7
Филиппов
Александр
35
Кемкин
Александр
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Прокопчук
Кирилл
2
Taras
Dmytruk
5
Sergiy
Korniychuk
29
Ременяк
Артур
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
Днепр-1
Минай

История личных встреч

Днепр-1
Минай

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

3.5
1.33

Среднее время на гол

25
67

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

2.57
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
126

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 6 0.33
Гуцуляк Алексей 5 0.28
Пихалёнок Александр 4 (2) 0.22
Леднeв Богдан 4 0.22
Адамюк Владимир 1 0.06
Мирошниченко Денис 1 0.06
Танчик Владимир 1 0.06
Сарапий Эдуард 1 0.06
Бабенко Руслан 1 0.06
Когут Игорь 1 0.06
Бланко Доминго 1 (1) 0.06
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.13
Yegor Gunichev 2 0.13
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.13
Ременяк Артур 1 0.06
Valeriy Rogozynsky 0 0
Устименко Денис 0 0
Taras Dmytruk 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 4 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Рубчинский Валентин 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Yuriy Maksymov 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 4 0
Кораблин Тимур 4 0
Мельник Александр 2 1
Петько Сергей 3 0
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Минай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

12
2
Днепр-1
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Минай
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

15
4
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Забито

27
7
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
4
15%
1
14%
1-15
6
22%
2
29%
16-30
3
11%
1
14%
31-45
8
30%
30%
1
14%
46-60
2
7%
1
14%
61-75
4
15%
1
14%
76-90

Пропущено

17
25
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
6
24%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1
Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2
Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3

Результаты матчей

Днепр-1
Минай

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
5
3
7
1.5
1
9
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
7
9
6
12
1.5
3
15
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Динамо Киев
 15 10 1 4 37 - 20 31
5.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
6.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
9.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Металлист-1925
 18 4 3 11 19 - 32 15
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 16 0 7 9 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
8.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 59'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кораблин Тимур пробил пенальти, но не смог забить!
  • 39'
    Бабенко Руслан получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Устименко Денис сделал результативную передачу.
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