Тур: 18. Стадион: Днепр-Арена.
0'
0:1
25' ГолРеменяк Артур
39' Желтая карточкаБабенко Руслан
0:1
40' Не забитый пенальтиКораблин Тимур
1:1
51' ПенальтиПихалёнок Александр
70' Желтая карточкаКораблин Тимур
90'+7
Ход матча
25'
0:1
39'
40'
0:1
51'
51'
70'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
История личных встреч
Днепр-1
Минай
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
3.5
1.33
Среднее время на гол
25
67
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
2.57
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
126
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|6
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.28
|Пихалёнок Александр
|4 (2)
|0.22
|Леднeв Богдан
|4
|0.22
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|Мирошниченко Денис
|1
|0.06
|Танчик Владимир
|1
|0.06
|Сарапий Эдуард
|1
|0.06
|Бабенко Руслан
|1
|0.06
|Когут Игорь
|1
|0.06
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.06
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.13
|Yegor Gunichev
|2
|0.13
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.13
|Ременяк Артур
|1
|0.06
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Устименко Денис
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Рубчинский Валентин
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Кораблин Тимур
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Петько Сергей
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Минай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Минай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
12
2
Днепр-1
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Минай
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
16
6
Голы по времени матча
Забито
15
4
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
13%
1
25%
1-15
3
20%
1
25%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
3
33%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
4
29%
76-90
Забито
12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
1
33%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
27
7
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 3
12 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
4
15%
1
14%
1-15
6
22%
2
29%
16-30
3
11%
1
14%
31-45
8
30%
30%
1
14%
46-60
2
7%
1
14%
61-75
4
15%
1
14%
76-90
Пропущено
17
25
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
2
12%
6
24%
61-75
5
29%
29%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1
Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1
Минай
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2
Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3
Результаты матчей
Днепр-1
Минай
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
7 раз 44%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
35
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
79
612
315
117
117
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5