  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Верес
0:2
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
53' Желтая карточка
Демченко Александр
0:1
79' Гол
Цуриков Андрей
0:2
83' Гол
Паулаускас Гитис
90'+4
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
6
Сезар
Жулио
95
Evgeny
Shevchenko
III
11
Дахновский
Виталий
74
Банада
Евгений
29
Кучеров
Валерий
30
Шастал
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
87
Мрвалевич
Марко
23
Фесюн
Кирилл
27
Лучкевич
Валерий
5
Бондаренко
Валерий
3
Гончаренко
Роман
9
Цуриков
Андрей
7
Демченко
Александр
14
Милько
Вадим
8
Vladyslav
Veleten
30
Тотовицкий
Андрей
70
Топалов
Дмитрий
22
Безбородько
Денис
Верес
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Верес
Колос Ковалёвка

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.4

Среднее время на гол

135
225

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
120

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.12
Iago Siqueira 2 (1) 0.12
Evgeny Shevchenko III 2 0.12
Шарай Владислав 2 0.12
Гайдучик Николай 1 0.06
Балан Денис 1 0.06
Близниченко Андрей 1 0.06
Шестаков Михаил 1 0.06
Вовченко Семён 1 0.06
Кучеров Валерий 1 (1) 0.06
Дахновский Виталий 1 (1) 0.06
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Сезар Жулио 0 0
Denys Svityukha 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.18
Милько Вадим 2 (1) 0.12
Лучкевич Валерий 2 0.12
Ореховский Павел 1 (1) 0.06
Бурда Никита 1 0.06
Безбородько Денис 1 0.06
Паулаускас Гитис 1 0.06
Салабай Антон 1 0.06
Vladyslav Veleten 1 0.06
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 5 1
Evgeny Shevchenko III 5 0
Кухарук Андрей 5 0
Шарай Владислав 3 1
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Iago Siqueira 4 0
Vasyl Gakman 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Марусич Максим 1 1
Сезар Жулио 2 0
Близниченко Андрей 2 0
Шарай Станислав 2 0
Гайдучик Николай 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Курко Василий 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 6 0
Бурда Никита 6 0
Золотов Николай 3 1
Бондаренко Валерий 3 0
Демченко Александр 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Безбородько Денис 2 0
Черноморец Александр 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Лучкевич Валерий 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ореховский Павел 1 0

Результаты матчей

Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
3
Верес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

1
7
Верес
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90

Пропущено

17
4
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
1
25%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90

Пропущено

26
10
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
6
23%
1
10%
1-15
3
12%
3
30%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
5
19%
2
20%
61-75
6
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0
Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0
Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0

Результаты матчей

Верес
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Верес
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
9
8
4
13
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 0:1 18 10 4 4 26 - 17 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 0:1 15 9 1 5 33 - 19 28
6.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
9.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Металлист-1925
 1:0 18 5 3 10 18 - 28 18
12.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 1:0 16 1 6 9 7 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:1 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Днепр-1
 0:1 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Металлист-1925
 1:0 8 4 1 3 8 - 10 13
8.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
9.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 1:0 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Днепр-1
 0:1 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
9.
Динамо Киев
 0:1 7 3 1 3 15 - 12 10
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Минай
 1:0 8 1 2 5 4 - 13 5
15.
Металлист-1925
 1:0 10 1 2 7 10 - 18 5
16.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 0:2 Колос Ковалёвка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный