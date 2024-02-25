Тур: 18. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0:2
Конец матча
0'
53' Желтая карточкаДемченко Александр
0:1
79' ГолЦуриков Андрей
0:2
83' ГолПаулаускас Гитис
90'+4
Ход матча
79'
83'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
91 Artem Husol
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
История личных встреч
Верес
Колос Ковалёвка
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.4
Среднее время на гол
135
225
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
120
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.12
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.12
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.12
|Шарай Владислав
|2
|0.12
|Гайдучик Николай
|1
|0.06
|Балан Денис
|1
|0.06
|Близниченко Андрей
|1
|0.06
|Шестаков Михаил
|1
|0.06
|Вовченко Семён
|1
|0.06
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.06
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.06
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.18
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.12
|Лучкевич Валерий
|2
|0.12
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.06
|Бурда Никита
|1
|0.06
|Безбородько Денис
|1
|0.06
|Паулаускас Гитис
|1
|0.06
|Салабай Антон
|1
|0.06
|Vladyslav Veleten
|1
|0.06
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|5
|1
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Кухарук Андрей
|5
|0
|Шарай Владислав
|3
|1
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Iago Siqueira
|4
|0
|Vasyl Gakman
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Сезар Жулио
|2
|0
|Близниченко Андрей
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|6
|0
|Бурда Никита
|6
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Демченко Александр
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
Результаты матчей
Верес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Колос Ковалёвка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
3
Верес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
7
Верес
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Колос Ковалёвка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
3
50%
76-90
Пропущено
17
4
9 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
2
12%
1
25%
61-75
4
24%
1
25%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
6
35%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
5
29%
29%
5
38%
76-90
Пропущено
26
10
13 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
6
23%
1
10%
1-15
3
12%
3
30%
16-30
4
15%
1
10%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
5
19%
2
20%
61-75
6
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Верес - Ауда 2:0 Верес - Лиепая 1:0 Сигма Оломоуц Б - Верес 2:2 Верес - Люнгбю 0:0
Яблонец - Верес 2:2 Верес - Злате Моравце 0:0 Верес - Брера Струмица 3:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Полесье - Верес 1:1 Верес - Металлист-1925 4:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0
Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Результаты матчей
Верес
Колос Ковалёвка
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Верес
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
45
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
98
413
413
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2.
|0:1
|18
|10
|4
|4
|26 - 17
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|5.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|33 - 19
|28
|6.
|17
|6
|8
|3
|25 - 19
|26
|7.
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|8.
|17
|6
|5
|6
|18 - 25
|23
|9.
|16
|7
|1
|8
|25 - 24
|22
|10.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|1:0
|18
|5
|3
|10
|18 - 28
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|12 - 20
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|10 - 22
|14
|14.
|14
|2
|6
|6
|15 - 19
|12
|15.
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|16.
|1:0
|16
|1
|6
|9
|7 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|3.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|7.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|8 - 10
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|9.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|1:0
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|15.
|1:0
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5