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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Металлист-1925
1:0
Первый тайм: 22'
Динамо Киев
0'
1:0
5' Гол
Гармаш Денис
17' Желтая карточка
Фарина Марьян

Ход матча

5'
Гармаш Денис
(Борячук Андрей)
1:0
17'
Фарина Марьян
 
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Динамо Киев
6.80
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4.60
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6.70
Все Коэффициенты
37
Мозиль
Олег
2
Капинус
Дмитрий
32
Имереков
Максим
17
Курило
Игорь
74
Фарина
Марьян
20
Червак
Вадим
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
80
Юрченко
Владлен
19
Гармаш
Денис
9
Борячук
Андрей
1
Бущан
Георгий
20
Караваев
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Taras
Mykhavko
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
9
Волошин
Назар
29
Буяльский
Виталий
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Металлист-1925
Динамо Киев

История личных встреч

Металлист-1925
Динамо Киев

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 (1) 0.17
Юсов Дмитрий 3 0.17
Дмитренко Владислав 3 0.17
Русин Ростислав 2 0.11
Oleksiy Sydorov 1 0.06
Ткачук Евгений 1 0.06
Вачиберадзе Бека 1 0.06
Ременюк Андрей 1 0.06
Ari Moura 1 0.06
Фарина Марьян 1 0.06
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 7 (1) 0.47
Буяльский Виталий 6 (3) 0.4
Волошин Назар 4 0.27
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.27
Бражко Владимир 3 0.2
Караваев Александр 2 0.13
Бенито Муйива 2 0.13
Тымчик Александр 2 0.13
Кабаев Владислав 1 0.07
Сидорчук Сергей 1 0.07
Дячук Максим 1 0.07
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Супряга Владислав 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 2 2
Ткачук Андрей 4 0
Мартынюк Ярослав 2 1
Борячук Андрей 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Габелок Артём 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Русин Ростислав 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Фарина Марьян 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 5 0
Дубинчак Владислав 4 0
Ванат Владислав 2 1
Шепелев Владимир 3 0
Бражко Владимир 3 0
Сирота Александр 1 1
Андриевский Александр 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито Муйива 1 0
Вивчаренко Константин 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
5
Металлист-1925
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

5
18
Металлист-1925
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Динамо Киев
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

7
23

Голы по времени матча

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
3
20%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
18%
4
22%
1-15
4
36%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
7
39%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

18
33
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
3
17%
7
21%
1-15
5
28%
6
18%
16-30
2
11%
5
15%
31-45
4
22%
3
9%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
2
11%
10
30%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
11%
3
17%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
4
15%
5
28%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
6
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0
Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0
Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2

Результаты матчей

Металлист-1925
Динамо Киев

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:4
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 43%
4
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
5
1
1
9
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
2
5
12
1.5
11
3
1
16
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 0:1 18 10 4 4 26 - 17 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 0:1 15 9 1 5 33 - 19 28
6.
Рух Львов
 17 6 8 3 25 - 19 26
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
9.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Металлист-1925
 1:0 18 5 3 10 18 - 28 18
12.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 1:0 16 1 6 9 7 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:1 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Днепр-1
 0:1 10 5 2 3 14 - 9 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Металлист-1925
 1:0 8 4 1 3 8 - 10 13
8.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
9.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 1:0 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Днепр-1
 0:1 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
9.
Динамо Киев
 0:1 7 3 1 3 15 - 12 10
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Минай
 1:0 8 1 2 5 4 - 13 5
15.
Металлист-1925
 1:0 10 1 2 7 10 - 18 5
16.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
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Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Динамо Киев
6.80
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4.60
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6.70
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Металлист-1925
Динамо Киев
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