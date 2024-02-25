Тур: 18. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
2:4
Конец матча
0'
1:0
5' ГолГармаш Денис
16' Желтая карточкаФарина Марьян
30' Желтая карточкаГармаш Денис
33' Желтая карточкаШапаренко Николай
1:1
43' ГолКабаев Владислав
45' Желтая карточкаЧервак Вадим
1:2
62' ГолВанат Владислав
1:3
69' ГолБуяльский Виталий
2:3
72' ГолОвусу Раймонд
74' Желтая карточкаБорячук Андрей
2:4
75' ГолВанат Владислав
82' Желтая карточкаОвусу Раймонд
83' Желтая карточкаЮрченко Владлен
86' Желтая карточкаКурило Игорь
90'+5
Ход матча
5'
1:0
16'
30'
43'
45'
62'
1:2
69'
72'
2:3
74'
75'
2:4
82'
83'
86'
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
20
Червак
Вадим
19
Гармаш
Денис
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
-
20 Червак ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Металлист-1925
Динамо Киев
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.17
|Юсов Дмитрий
|3
|0.17
|Дмитренко Владислав
|3
|0.17
|Русин Ростислав
|2
|0.11
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.06
|Гармаш Денис
|1
|0.06
|Ткачук Евгений
|1
|0.06
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.06
|Ременюк Андрей
|1
|0.06
|Ari Moura
|1
|0.06
|Овусу Раймонд
|1
|0.06
|Фарина Марьян
|1
|0.06
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|9 (1)
|0.6
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.47
|Волошин Назар
|4
|0.27
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.27
|Бражко Владимир
|3
|0.2
|Караваев Александр
|2
|0.13
|Кабаев Владислав
|2
|0.13
|Бенито Муйива
|2
|0.13
|Тымчик Александр
|2
|0.13
|Сидорчук Сергей
|1
|0.07
|Дячук Максим
|1
|0.07
|Андриевский Александр
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Юрченко Владлен
|1
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Червак Вадим
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|5
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Ванат Владислав
|2
|1
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Шапаренко Николай
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
4
5
Металлист-1925
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
5
18
Металлист-1925
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Динамо Киев
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
2
22%
3
16%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
2
22%
4
21%
61-75
1
11%
3
16%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
7%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
6
43%
4
31%
61-75
1
7%
2
15%
76-90
Забито
11
18
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
18%
4
22%
1-15
4
36%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
1
9%
7
39%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
24%
1
14%
31-45
3
18%
2
29%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
20
37
11 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
4
20%
7
19%
1-15
5
25%
6
16%
16-30
2
10%
6
16%
31-45
4
20%
3
8%
46-60
3
15%
5
14%
61-75
2
10%
10
27%
76-90
Пропущено
31
20
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
3
10%
4
20%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
6
19%
2
10%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
8
26%
5
25%
61-75
6
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0
Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0
Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2
Результаты матчей
Металлист-1925
Динамо Киев
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
4:2
2 раза 25%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:4
3 раза 43%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
2
6 раз 40%
4
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
61
19
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
132
612
123
117
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|3.
|1:1
|18
|9
|6
|3
|25 - 13
|33
|4.
|15
|10
|1
|4
|37 - 20
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|6.
|1:1
|18
|6
|9
|3
|26 - 20
|27
|7.
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|8.
|17
|6
|5
|6
|18 - 25
|23
|9.
|16
|7
|1
|8
|25 - 24
|22
|10.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|16
|4
|4
|8
|12 - 20
|16
|12.
|18
|4
|3
|11
|19 - 32
|15
|13.
|16
|3
|5
|8
|10 - 22
|14
|14.
|14
|2
|6
|6
|15 - 19
|12
|15.
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|16.
|16
|0
|7
|9
|7 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|1:1
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|15.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5