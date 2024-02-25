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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Полесье
0'
10' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
0:1
12' Гол
Будковский Филипп
1:1
31' Пенальти
Denys Pidgurskyi
32' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
51' Желтая карточка
Грицук Василий
55' Желтая карточка
Будковский Филипп
86' Желтая карточка
Yevgeniy Pastukh
90' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
90'+5
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
73
Лях
Ростислав
19
Yevgeniy
Pastukh
15
Denys
Pidgurskyi
71
Oleh
Fedor
9
Квасница
Илья
7
Климчук
Юрий
99
Рунич
Василий
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
15
Михайличенко
Богдан
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
14
Фортюн
Яссин
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
Рух Львов
Полесье

История личных встреч

Рух Львов
Полесье

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.28
Климчук Юрий 5 (2) 0.28
Рунич Василий 4 0.22
Yevgeniy Pastukh 3 0.17
Слюбик Богдан 2 0.11
Де Паула Таллес 1 (1) 0.06
Плюман Анже-Фредди 1 0.06
Карабин Ярослав 1 0.06
Denys Teslyuk 1 0.06
Denys Pidgurskyi 1 (1) 0.06
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.22
Будковский Филипп 4 0.22
Козак Артём 3 0.17
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.11
Грицук Василий 2 (2) 0.11
Шастал Дмитрий 2 0.11
Крушиньский Борис 2 0.11
Arielson 1 0.06
Назаренко Александр 1 0.06
Лукас Тэйлор 1 0.06
Мустафаев Эмиль 1 0.06
Artem Smolyakov 1 0.06
Янаков Денис 1 (1) 0.06
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рунич Василий 5 0
Дидик Роман 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Vitaliy Roman 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 6 1
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Лукас Тэйлор 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 2 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Кравченко Никита 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Полесье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
2
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

14
12
Рух Львов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
6
46%
76-90

Пропущено

12
5
10 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Забито

15
12
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
40%
6
50%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Забито

25
25
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
8
32%
6
24%
61-75
7
28%
10
40%
76-90

Пропущено

21
13
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
14%
3
23%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0
Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5
Полесье
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1
Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3

Результаты матчей

Рух Львов
Полесье

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
4
4
1
9
2.5
1
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
5
1.5
4
6
3
5
2.5
2
8
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
8
10
4
14
2.5
3
15
2
16
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Полесье
 18 9 6 3 25 - 13 33
4.
Динамо Киев
 15 10 1 4 37 - 20 31
5.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
6.
Рух Львов
 18 6 9 3 26 - 20 27
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Ворскла
 17 6 5 6 18 - 25 23
9.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Металлист-1925
 18 4 3 11 19 - 32 15
13.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 16 0 7 9 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
7.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
8.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
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