Тур: 18. Стадион: Арена Львов.
0'
10' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
0:1
12' ГолБудковский Филипп
1:1
31' ПенальтиDenys Pidgurskyi
32' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
51' Желтая карточкаГрицук Василий
55' Желтая карточкаБудковский Филипп
86' Желтая карточкаYevgeniy Pastukh
90' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
90'+5
Ход матча
10'
12'
31'
1:1
51'
86'
90'
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
14
Фортюн
Яссин
18
Макуана
Бени
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
44 _Yurii M.
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
-
-
31 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
История личных встреч
Рух Львов
Полесье
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.28
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.28
|Рунич Василий
|4
|0.22
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.17
|Слюбик Богдан
|2
|0.11
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.06
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.06
|Карабин Ярослав
|1
|0.06
|Denys Teslyuk
|1
|0.06
|Denys Pidgurskyi
|1 (1)
|0.06
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.22
|Будковский Филипп
|4
|0.22
|Козак Артём
|3
|0.17
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.11
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.11
|Шастал Дмитрий
|2
|0.11
|Крушиньский Борис
|2
|0.11
|Arielson
|1
|0.06
|Назаренко Александр
|1
|0.06
|Лукас Тэйлор
|1
|0.06
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.06
|Artem Smolyakov
|1
|0.06
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.06
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рунич Василий
|5
|0
|Дидик Роман
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Vitaliy Roman
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|6
|1
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|2
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Полесье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
2
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
14
12
Рух Львов
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
10%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
6
46%
76-90
Пропущено
12
5
10 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
17%
1
20%
1-15
6
50%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
6
40%
6
50%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Забито
25
25
8 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
3
12%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
8
32%
6
24%
61-75
7
28%
10
40%
76-90
Пропущено
21
13
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
3
14%
3
23%
1-15
7
33%
0
0%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
24%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0
Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5
Полесье
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1
Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3
Результаты матчей
Рух Львов
Полесье
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
37
44
19
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
73
35
46
35
28
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
612
810
414
315
216
117
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5