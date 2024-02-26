Тур: 18. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
17' Желтая карточкаМякушко Сергей
23' Желтая карточкаАнтюх Денис
29' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
1:0
37' ГолJakov Basic
39' Желтая карточкаСиссоко Самбу
43' Желтая карточкаКане Ибрахим
Ход матча
17'
23'
29'
37'
1:0
39'
43'
55
Джордан
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
77
Толи
Ардит
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Maksym Nabyt
-
32 Artem Slesar
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
57 Taras Galas
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Заря
Ворскла
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.13
Среднее время на гол
62
80
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Среднее время на гол
68
96
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
87
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.33
|Батагов Арсений
|2
|0.13
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.13
|Нагнойный Денис
|1
|0.07
|Волошин Викентий
|1
|0.07
|Джордан
|1
|0.07
|Русин Назарий
|1
|0.07
|Алефиренко Даниил
|1
|0.07
|Яцык Александр
|1
|0.07
|Jakov Basic
|1
|0.07
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5 (2)
|0.28
|Юрченко Владлен
|3
|0.17
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.11
|Родригес Фелипе II
|2
|0.11
|Челядин Артём
|2
|0.11
|Нестеренко Иван
|2
|0.11
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|8
|1
|Челядин Артём
|6
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Пердута Игорь
|3
|0
|Кане Ибрахим
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Крупский Илья
|3
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Сиссоко Самбу
|1
|0
Результаты матчей
Заря
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
11
7
Заря
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
16
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
Пропущено
19
24
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
5
21%
1-15
6
32%
3
13%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0
Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2
Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0
Результаты матчей
Заря
Ворскла
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Заря
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
125
410
611
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|11
|4
|3
|34 - 17
|37
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|3.
|18
|9
|6
|3
|25 - 13
|33
|4.
|15
|10
|1
|4
|37 - 20
|31
|5.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|6.
|18
|6
|9
|3
|26 - 20
|27
|7.
|17
|5
|9
|3
|13 - 10
|24
|8.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|18 - 26
|23
|9.
|16
|7
|1
|8
|25 - 24
|22
|10.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|11.
|16
|4
|4
|8
|12 - 20
|16
|12.
|1:0
|15
|3
|6
|6
|16 - 19
|15
|13.
|18
|4
|3
|11
|19 - 32
|15
|14.
|16
|3
|5
|8
|10 - 22
|14
|15.
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|16.
|16
|0
|7
|9
|7 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 7
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|5.
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|10
|2
|7
|1
|12 - 10
|13
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|12.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|16.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|18 - 5
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|13 - 5
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|6.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|10.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 13
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|14.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|15.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 14
|3
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5