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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Заря
1:0
Первый тайм: 45+'
Ворскла
0'
17' Желтая карточка
Мякушко Сергей
23' Желтая карточка
Антюх Денис
29' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
1:0
37' Гол
Jakov Basic
39' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
43' Желтая карточка
Кане Ибрахим

Ход матча

17'
 
Мякушко Сергей
23'
Антюх Денис
 
29'
Чурко Вячеслав
 
37'
Jakov Basic
(Герреро Эдуардо)
1:0
39'
 
Сиссоко Самбу
43'
 
Кане Ибрахим
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Заря
Ничья
Ворскла
3.05
4.70
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Все Коэффициенты
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
44
Батагов
Арсений
55
Джордан
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
20
Чурко
Вячеслав
70
Кирюханцев
Игорь
39
Герреро
Эдуардо
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
27
Крупский
Илья
29
Бацула
Андрей
9
Корниенко
Виктор
92
Сиссоко
Самбу
77
Толи
Ардит
95
Родригес
Фелипе
II
50
Кане
Ибрахим
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
Заря
Ворскла

История личных встреч

Заря
Ворскла

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

32 матча

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Среднее время на гол

62
80

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.31
0.94

Среднее время на гол

68
96

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.38
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

65
87

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 5 0.33
Батагов Арсений 2 0.13
Антюх Денис 2 (2) 0.13
Нагнойный Денис 1 0.07
Волошин Викентий 1 0.07
Джордан 1 0.07
Русин Назарий 1 0.07
Алефиренко Даниил 1 0.07
Яцык Александр 1 0.07
Jakov Basic 1 0.07
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 5 (2) 0.28
Юрченко Владлен 3 0.17
Скляр Александр 2 (2) 0.11
Родригес Фелипе II 2 0.11
Челядин Артём 2 0.11
Нестеренко Иван 2 0.11
Корниенко Виктор 1 0.06
Кане Ибрахим 0 0
Крупский Илья 0 0
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Павлюк Евгений 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Снурницын Игорь 4 0
Мишнёв Дмитрий 3 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Батагов Арсений 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Герреро Эдуардо 1 0
Яцык Александр 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 8 1
Челядин Артём 6 0
Tiago Santana 6 0
Степанюк Руслан 2 1
Пердута Игорь 3 0
Кане Ибрахим 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Крупский Илья 3 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Сиссоко Самбу 1 0

Результаты матчей

Заря
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
2
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

11
7
Заря
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
16

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
3
20%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
4
21%
76-90

Пропущено

19
24
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
16%
5
21%
1-15
6
32%
3
13%
16-30
3
16%
5
21%
31-45
1
5%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0
Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2
Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0

Результаты матчей

Заря
Ворскла

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Заря
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
5
4
10
1.5
6
11
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Полесье
 18 9 6 3 25 - 13 33
4.
Динамо Киев
 15 10 1 4 37 - 20 31
5.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
6.
Рух Львов
 18 6 9 3 26 - 20 27
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Ворскла
 0:1 18 6 5 7 18 - 26 23
9.
Черноморец Од
 16 7 1 8 25 - 24 22
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Заря
 1:0 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Металлист-1925
 18 4 3 11 19 - 32 15
14.
Оболонь
 16 3 5 8 10 - 22 14
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 16 0 7 9 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 0:1 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Заря
 1:0 7 1 2 4 3 - 7 5
16.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 0:1 9 4 2 3 8 - 10 14
7.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
8.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 1:0 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Ворскла
3.05
4.70
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3.50
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