Тур: 18. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
17' Желтая карточкаМякушко Сергей
22' Желтая карточкаАнтюх Денис
29' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
1:0
37' ГолJakov Basic
39' Желтая карточкаСиссоко Самбу
43' Желтая карточкаКане Ибрахим
47' Желтая карточкаКовталюк Николай
63' Желтая карточкаКрупский Илья
70' Красная карточкаКрупский Илья
89' Желтая карточкаГерреро Эдуардо
90' Желтая карточкаРодригес Фелипе
90'+11
Ход матча
17'
22'
29'
37'
1:0
39'
43'
47'
63'
70'
89'
89'
90'
55
Джордан
10
Леовижилду
21
Jakov
Basic
77
Толи
Ардит
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Maksym Nabyt
-
32 Artem Slesar
-
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
57 Taras Galas
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Заря
Ворскла
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
38.9%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед
32 матча
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
43.8%
40.6%
15.6%
14 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.13
Среднее время на гол
62
80
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.31
0.94
Среднее время на гол
68
96
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.38
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
87
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.33
|Батагов Арсений
|2
|0.13
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.13
|Нагнойный Денис
|1
|0.07
|Волошин Викентий
|1
|0.07
|Джордан
|1
|0.07
|Русин Назарий
|1
|0.07
|Алефиренко Даниил
|1
|0.07
|Яцык Александр
|1
|0.07
|Jakov Basic
|1
|0.07
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|5 (2)
|0.28
|Юрченко Владлен
|3
|0.17
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.11
|Родригес Фелипе II
|2
|0.11
|Челядин Артём
|2
|0.11
|Нестеренко Иван
|2
|0.11
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Герреро Эдуардо
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|8
|1
|Челядин Артём
|6
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Пердута Игорь
|3
|0
|Кане Ибрахим
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Ковталюк Николай
|1
|0
|Сиссоко Самбу
|1
|0
Результаты матчей
Заря
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
2
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ворскла
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
11
7
Заря
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
Ворскла
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
16
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
17%
2
13%
1-15
4
33%
2
13%
16-30
2
17%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
27%
76-90
Забито
16
19
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
19%
2
11%
1-15
3
19%
4
21%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
19
25
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
16%
5
20%
1-15
6
32%
3
12%
16-30
3
16%
6
24%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0
Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1
Ворскла
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2
Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0
Результаты матчей
Заря
Ворскла
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
Тоталы голов в матче
Заря
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
44
36
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
126
411
612
114
114
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5