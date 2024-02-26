Тур: 18. Стадион: Оболонь Арена.
1:1
Конец матча
Ход матча
74'
79'
84'
1:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Полузащитник
-
10 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
21 Illia Ukhan
-
-
-
-
17 Danylo Golub
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Оболонь
Черноморец Од
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.6
Среднее время на гол
105
150
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.57
Среднее время на гол
112
157
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.83
0.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
108
154
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|4
|0.24
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.18
|Тарануха Ростислав
|2
|0.12
|Черненко Руслан
|1
|0.06
|Карась Даниил
|1
|0.06
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.41
|Кузык Орест
|3
|0.18
|Бойчук Богдан
|2
|0.12
|Samson Iyede
|2
|0.12
|Путря Илья
|2 (2)
|0.12
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.12
|Бадибанга Зигей
|1
|0.06
|Авагимян Артур
|1
|0.06
|Шпорн Йон
|1
|0.06
|Guy Hadida
|1
|0.06
|Ермаков Виталий
|1
|0.06
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|8
|2
|Вовкун Артем
|3
|2
|Приймак Владислав
|5
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Дубко Валерий
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Суханов Сергей
|2
|0
|Рыбка Александр
|1
|0
|Черненко Руслан
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Авагимян Артур
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Штогрин Андрей
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Черноморец Од
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
4
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
5
10
Оболонь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Черноморец Од
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
6
46%
3
33%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
10 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
1
4%
8
29%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
9
39%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1
Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4
Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0
Результаты матчей
Оболонь
Черноморец Од
Точный счет
0:0
3 раза 38%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
27
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
143
413
710
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5