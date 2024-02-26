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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Оболонь
1:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
74' Гол
Igor Krasnopir
79' Желтая карточка
Брагару Максим
1:1
84' Гол
Штогрин Андрей
90'+4
1
Федоривский
Назарий
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
24
Yegor
Prokopenko
9
Igor
Medynsky
17
Черненко
Руслан
19
Косовский
Сергей
55
Суханов
Сергей
10
Слободян
Олег
95
Igor
Krasnopir
1
Варакута
Даниил
12
Шаповал
Владислав
5
Luka
Gucek
79
Салюк
Владимир
45
Брагару
Максим
27
Васильев
Александр
Андреевич
8
Шпорн
Йон
7
Кузык
Орест
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
Оболонь
Черноморец Од

История личных встреч

Оболонь
Черноморец Од

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
2:0
ТМК
0:0
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.6

Среднее время на гол

105
150

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.57

Среднее время на гол

112
157

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.83
0.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

108
154

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 4 0.24
Суханов Сергей 3 (1) 0.18
Тарануха Ростислав 2 0.12
Черненко Руслан 1 0.06
Карась Даниил 1 0.06
Дубко Валерий 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.41
Кузык Орест 3 0.18
Бойчук Богдан 2 0.12
Samson Iyede 2 0.12
Путря Илья 2 (2) 0.12
Васильев Александр Андреевич 2 0.12
Бадибанга Зигей 1 0.06
Авагимян Артур 1 0.06
Шпорн Йон 1 0.06
Guy Hadida 1 0.06
Ермаков Виталий 1 0.06
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 8 2
Вовкун Артем 3 2
Приймак Владислав 5 0
Карась Даниил 3 1
Тарануха Ростислав 4 0
Дубко Валерий 4 0
Yegor Prokopenko 4 0
Vitaliy Grusha 2 1
Лукьянчук Павел 2 0
Суханов Сергей 2 0
Рыбка Александр 1 0
Черненко Руслан 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Luka Gucek 3 1
Авагимян Артур 2 1
Samson Iyede 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Брагару Максим 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Guy Hadida 1 0
Штогрин Андрей 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0

Результаты матчей

Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Черноморец Од
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
4
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

5
10
Оболонь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Черноморец Од
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
4
36%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
3
30%
3
16%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
3
30%
5
26%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
1
11%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
6
46%
3
33%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
10 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
2
18%
6
26%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
13%
2
7%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
1
4%
8
29%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
9
39%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1
Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0
Черноморец Од
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4
Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0

Результаты матчей

Оболонь
Черноморец Од

Точный счет

0:0
3 раза 38%
2:4
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
7
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Полесье
 18 9 6 3 25 - 13 33
4.
Динамо Киев
 15 10 1 4 37 - 20 31
5.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
6.
Рух Львов
 18 6 9 3 26 - 20 27
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Черноморец Од
 17 7 2 8 26 - 25 23
9.
Ворскла
 18 6 5 7 18 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Заря
 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Оболонь
 17 3 6 8 11 - 23 15
14.
Металлист-1925
 18 4 3 11 19 - 32 15
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 16 0 7 9 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
16.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
7.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
8.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 9 2 1 6 13 - 17 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Оболонь 1:1 Черноморец Од онлайн

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