Тур: 18. Стадион: Ника.
Прерван
Ход матча
22'
24'
50'
55'
72'
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
-
99 De
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Александрия
Шахтёр Донецк
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
29 матчей
10.3%
24.1%
65.6%
3 победы 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.14
0.8
Среднее время на гол
78
112
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.79
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.41
1.28
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|3
|0.19
|Скорко Данил
|3
|0.19
|Плакса Родион
|2
|0.13
|Juan Alvina
|1
|0.06
|Кравченко Антон
|1
|0.06
|Джеовани
|1
|0.06
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.06
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубков Александр
|4
|0.27
|Крыськив Дмитрий
|4 (1)
|0.27
|Сикан Даниил
|3
|0.2
|Кащук Алексей
|3
|0.2
|Матвиенко Николай
|3
|0.2
|Назарина Егор
|2
|0.13
|Траоре Лассина
|2
|0.13
|Судаков Георгий
|2
|0.13
|Келси Кевин
|2
|0.13
|Вьюнник Богдан
|1
|0.07
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Логинов Сергей
|4
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Шостак Денис
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Miguel II
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
|Кевин IV
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Шахтёр Донецк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Александрия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шахтёр Донецк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
10
Александрия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Шахтёр Донецк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
12
26
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
4
33%
2
8%
61-75
2
17%
5
19%
76-90
Пропущено
20
13
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
8
40%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1
Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1
Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3
Результаты матчей
Александрия
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Александрия
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
27
43
18
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
141
214
87
115
312
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|9 (4)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (1)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 8
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 8
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Металлист-1925
|Жичиков Максим
|1 5