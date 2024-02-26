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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Александрия
 
Прерван
Шахтёр Донецк
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
26
Miguel
II
24
Мартынюк
Александр
91
Михайленко
Николай
25
Калюжный
Иван
6
Ковалец
Кирилл
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
23
Педринью
Роша
21
Бондаренко
Артём
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
Александрия
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Александрия
Шахтёр Донецк

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

29 матчей

10.3%
24.1%
65.6%
3 победы 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

20.7%
34.5%
44.8%
6 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.8%
44.8%
41.4%
4 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
2:1
ПЛ
1:0
К
2:0
К
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.14
0.8

Среднее время на гол

78
112

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.79

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.41
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 3 0.19
Скорко Данил 3 0.19
Плакса Родион 2 0.13
Juan Alvina 1 0.06
Кравченко Антон 1 0.06
Джеовани 1 0.06
Кулаковский Артем 1 (1) 0.06
Kyrylo Sigeev 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубков Александр 4 0.27
Крыськив Дмитрий 4 (1) 0.27
Сикан Даниил 3 0.2
Кащук Алексей 3 0.2
Матвиенко Николай 3 0.2
Назарина Егор 2 0.13
Траоре Лассина 2 0.13
Судаков Георгий 2 0.13
Келси Кевин 2 0.13
Вьюнник Богдан 1 0.07
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kyrylo Sigeev 5 0
Логинов Сергей 4 0
Скорко Данил 4 0
Roman Savchenko 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Шостак Денис 2 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Miguel II 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Степаненко Тарас 4 0
Судаков Георгий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Матвиенко Николай 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Кевин IV 1 0

Результаты матчей

Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Шахтёр Донецк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Александрия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шахтёр Донецк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
10
Александрия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Шахтёр Донецк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

12
26
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 1
1
8%
4
15%
1-15
1
8%
5
19%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
4
33%
2
8%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Пропущено

20
13
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
8
40%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1
Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1
Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Александрия
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Александрия
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
3
1
8
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
1
2
14
1.5
8
7
1
15
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 18 11 4 3 34 - 17 37
2.
Днепр-1
 18 10 5 3 27 - 17 35
3.
Полесье
 18 9 6 3 25 - 13 33
4.
Динамо Киев
 15 10 1 4 37 - 20 31
5.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
6.
Рух Львов
 18 6 9 3 26 - 20 27
7.
Колос Ковалёвка
 17 5 9 3 13 - 10 24
8.
Черноморец Од
 17 7 2 8 26 - 25 23
9.
Ворскла
 18 6 5 7 18 - 26 23
10.
ЛНЗ Черкассы
 17 5 5 7 17 - 21 20
11.
Александрия
 16 4 4 8 12 - 20 16
12.
Заря
 15 3 6 6 16 - 19 15
13.
Оболонь
 17 3 6 8 11 - 23 15
14.
Металлист-1925
 18 4 3 11 19 - 32 15
15.
Верес
 17 2 6 9 15 - 28 12
16.
Минай
 16 0 7 9 7 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 6 0 2 18 - 7 18
2.
Днепр-1
 10 5 3 2 15 - 9 18
3.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
5.
Черноморец Од
 8 5 1 2 13 - 8 16
6.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 10 2 7 1 12 - 10 13
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Металлист-1925
 8 3 1 4 9 - 14 10
11.
Верес
 9 2 3 4 13 - 18 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 9 2 2 5 9 - 14 8
14.
Оболонь
 8 1 4 3 6 - 10 7
15.
Заря
 7 1 2 4 3 - 7 5
16.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 9 6 2 1 18 - 5 20
2.
Полесье
 10 5 3 2 13 - 5 18
3.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 8 4 2 2 14 - 10 14
6.
Ворскла
 9 4 2 3 8 - 10 14
7.
Динамо Киев
 7 4 1 2 19 - 13 13
8.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Колос Ковалёвка
 8 2 5 1 6 - 4 11
10.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
11.
Оболонь
 9 2 2 5 5 - 13 8
12.
Черноморец Од
 9 2 1 6 13 - 17 7
13.
Александрия
 9 1 3 5 7 - 10 6
14.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 8 0 3 5 4 - 14 3
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 9 (4)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (1)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 8
Ворскла Скляр Александр 1 8
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Металлист-1925 Жичиков Максим 1 5
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Зубков Александр уходит с поля. Швед Марьян выходит вместо него
    • 24'
      Кевин IV получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Miguel получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Александрия
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    9.20
    5.00
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    4.80
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    Александрия
    Шахтёр Донецк
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