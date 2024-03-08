Тур: 20. Стадион: Солидарность Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Якуба ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
22 Гайич МиланЗащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Крылья Советов
ЦСКА Москва
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
175%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
26 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 18 побед
30 матчей
6.7%
13.3%
80%
2 победы 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
3 победы 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.54
0.65
Среднее время на гол
167
139
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
2.18
1.69
Среднее время на гол
41
53
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.47
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
61
81
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|8 (4)
|0.42
|Салтыков Никита
|4
|0.21
|Ежов Роман
|3 (1)
|0.16
|Шитов Владислав
|3
|0.16
|Костанца Фернандо
|3 (1)
|0.16
|Писарский Владимир
|3
|0.16
|Рассказов Николай
|2
|0.11
|Рахманович Амар
|2
|0.11
|Горшков Юрий
|2
|0.11
|Бабкин Сергей
|2
|0.11
|Бейл Гленн
|1
|0.05
|Зотов Георгий
|1
|0.05
|Карпицкий Егор
|1
|0.05
|Хубулов Владимир
|1
|0.05
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|8 (5)
|0.42
|Заболотный Антон
|6 (1)
|0.32
|Гайич Милан III
|3
|0.16
|Давила Виктор
|3
|0.16
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.11
|Мухин Максим
|2
|0.11
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.11
|Обляков Иван
|1
|0.05
|Рядно Михаил
|1
|0.05
|Мойзес Роберто
|1
|0.05
|Келлвен Дуглас
|1
|0.05
|Мендес Виктор
|1
|0.05
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|8
|0
|Бейл Гленн
|5
|1
|Рахманович Амар
|4
|0
|Солдатенков Александр
|2
|1
|Ежов Роман
|3
|0
|Гарре Бенхамин
|3
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Горшков Юрий
|2
|0
|Хубулов Владимир
|2
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Шитов Владислав
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Писарский Владимир
|1
|0
|Игорь Осинькин
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|7
|1
|Заболотный Антон
|4
|0
|Зделар Саша
|4
|0
|Мойзес Роберто
|4
|0
|Чалов Фёдор
|3
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|3
|0
|Гайич Милан III
|1
|1
|Мухин Максим
|2
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Крылья Советов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ЦСКА Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
9
Крылья Советов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
7
17
Крылья Советов
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
ЦСКА Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
26
12
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
19%
3
25%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
8
31%
1
8%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
3
30%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
5
50%
3
16%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
36
31
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
8
22%
5
16%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
4
11%
7
23%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
6
17%
8
26%
61-75
13
36%
4
13%
76-90
Пропущено
29
26
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
5
17%
4
15%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
9
31%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0
Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1
Результаты матчей
Крылья Советов
ЦСКА Москва
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Крылья Советов
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
63
37
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
172
118
910
613
514
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|29 - 15
|39
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 23
|35
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|18 - 22
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 24
|14
|16.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (5)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - ЦСКА Москва
Исход игры
Крылья Советов
18.2% (28)
Ничья
40.9% (63)
ЦСКА Москва
40.9% (63)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
84.75% (100)
Нет
15.25% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.7% (55)
1:2 ЦСКА Москва
17.5% (27)
0:1 ЦСКА Москва
6.5% (10)
2:1 Крылья Советов
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:0 Крылья Советов
3.2% (5)
2:3 ЦСКА Москва
1.9% (3)
0:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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