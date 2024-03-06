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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 63
Крылья Советов 14.3% (9)
X 34.9% (22)
ЦСКА Москва 50.8% (32)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
ЦСКА Москва
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Крылья Советов
ЦСКА Москва

История личных встреч

Крылья Советов
ЦСКА Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
175%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

26 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 2 ничьи 24 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 18 побед

30 матчей

6.7%
13.3%
80%
2 победы 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
3 победы 9 ничьих 18 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.54
0.65

Среднее время на гол

167
139

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

2.18
1.69

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.47
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

61
81

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 8 (4) 0.42
Салтыков Никита 4 0.21
Ежов Роман 3 (1) 0.16
Шитов Владислав 3 0.16
Костанца Фернандо 3 (1) 0.16
Писарский Владимир 3 0.16
Рассказов Николай 2 0.11
Рахманович Амар 2 0.11
Горшков Юрий 2 0.11
Бабкин Сергей 2 0.11
Бейл Гленн 1 0.05
Зотов Георгий 1 0.05
Карпицкий Егор 1 0.05
Хубулов Владимир 1 0.05
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 8 (5) 0.42
Заболотный Антон 6 (1) 0.32
Гайич Милан III 3 0.16
Давила Виктор 3 0.16
Файзуллаев Аббосбек 2 0.11
Мухин Максим 2 0.11
Мусаев Тамерлан 2 0.11
Обляков Иван 1 0.05
Рядно Михаил 1 0.05
Мойзес Роберто 1 0.05
Келлвен Дуглас 1 0.05
Мендес Виктор 1 0.05
Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 8 0
Бейл Гленн 5 1
Рахманович Амар 4 0
Солдатенков Александр 2 1
Ежов Роман 3 0
Гарре Бенхамин 3 0
Ломаев Иван 2 0
Горшков Юрий 2 0
Хубулов Владимир 2 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Витюгов Максим 1 0
Шитов Владислав 1 0
Салтыков Никита 1 0
Писарский Владимир 1 0
Игорь Осинькин 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 7 1
Заболотный Антон 4 0
Зделар Саша 4 0
Мойзес Роберто 4 0
Чалов Фёдор 3 0
Файзуллаев Аббосбек 3 0
Гайич Милан III 1 1
Мухин Максим 2 0
Давила Виктор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
ЦСКА Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
9
Крылья Советов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

7
17
Крылья Советов
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (11)
26% (5)
16% (3)
ЦСКА Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

26
12
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
5
19%
3
25%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
2
17%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
5
19%
3
25%
61-75
8
31%
1
8%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
2
14%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
4
29%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
3
30%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
5
50%
3
16%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
22%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

36
31
16 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
8
22%
5
16%
1-15
4
11%
4
13%
16-30
4
11%
7
23%
31-45
1
3%
3
10%
46-60
6
17%
8
26%
61-75
13
36%
4
13%
76-90

Пропущено

29
26
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
5
17%
4
15%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
3
10%
4
15%
31-45
3
10%
5
19%
46-60
4
14%
3
12%
61-75
9
31%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1
Волгарь - Крылья Советов 1:4 Крылья Советов - Сурхан 1:1 Крылья Советов - Алания 3:1 Крылья Советов - Раднички 1923 1:1 Крылья Советов - Гостивар 3:1 Крылья Советов - КФ Гостивари 3:1 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Сочи - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Крылья Советов - Урал 3:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Зенит - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Пари НН - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Ахмат 0:3
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0
Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Факел - ЦСКА Москва 1:1

Результаты матчей

Крылья Советов
ЦСКА Москва

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
4
6
3
2.5
3
7
2
7
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
17
2
11
8
1.5
9
10
6
13
2.5
5
14
2
17
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2024, осталось 2 дня 4 часа 28 минут.



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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 63
    Крылья Советов 14.3% (9)
    X 34.9% (22)
    ЦСКА Москва 50.8% (32)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.25
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    3.45
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    2.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    14.1% (9)
    Ничья
    34.4% (22)
    ЦСКА Москва
    51.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.72% (29)
    Меньше
    45.28% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    84.91% (45)
    Нет
    15.09% (8)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    28.1% (18)
    1:1 Ничья
    26.6% (17)
    0:1 ЦСКА Москва
    7.8% (5)
    2:2 Ничья
    7.8% (5)
    2:1 Крылья Советов
    4.7% (3)
    2:3 ЦСКА Москва
    3.1% (2)
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