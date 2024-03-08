Первый тайм

12' "Быки" показали, что тоже умеют атаковать. А теперь два футболиста с номером 40 сошлись. Олакунле Олусегун без фола не пропустил вперёд по правому для "Ростова" флангу Илью Ваханию.

12' Джон Кордоба в центральной трети поля помочь упасть на газон Максиму Осипенко, немного подтолкнув защитника "Ростова".

10' Виктор Са скрестил руки и выполнил подачу справа с корнера. Слишком далёкой она оказалась. Подхватили мяч визитёры на другом фланге, состоялся навес оттуда с игры, и Джон Кордоба головой в падении неопасно ударил левее створа.

9' Первая атака "Краснодара". И сразу угловой зарабатывают гости. Вернувшийся после дисквалификации Джон Кордоба пробил из зоны правого инсайда, а Максим Осипенко в подкате перевёл мяч на угловой.

8' Пошла подача у "Ростова" со штрафного удара с правого фланга, последовала скидка Егора Голенкова, а замкнуть её никому не суждено было, и мяч ушёл за лицевую линию.

7' Лукас Оласа нарушил правила на своей половине поля против Сезара Роналдо, по мнению арбитра. Сам Оласа и Владимир Ивич выражают своё несогласие.