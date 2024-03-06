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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 62
Ростов 22.6% (14)
X 46.8% (29)
Краснодар 30.6% (19)
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Краснодар

История личных встреч

Ростов
Краснодар

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед

39 матчей

12.8%
35.9%
51.3%
5 побед 14 ничьих 20 побед

Первый тайм

12.8%
41%
46.2%
5 побед 16 ничьих 18 побед

Второй тайм

28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
К
1:1
WЗКР
0:4
ПЛ
3:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
КPП
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

0.88
0.91

Среднее время на гол

102
99

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.64
1.59

Среднее время на гол

55
56

Всего голов

51
47

Голов в среднем за матч

1.31
1.21

Тотал матчей

2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

68
74

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 6 0.32
Осипенко Максим 6 (4) 0.32
Комличенко Николай 3 (1) 0.16
Мохеби Мохаммад 2 0.11
Уткин Даниил 1 0.05
Глебов Данил 1 0.05
Миронов Алексей 1 0.05
Вахания Илья 1 0.05
Щетинин Кирилл 1 0.05
Тугарев Роман 1 0.05
Лангович Андрей 1 0.05
Комаров Иван 1 0.05
Чернов Евгений 0 0
Сезар Роналдо 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.42
Сперцян Эдуард 8 (5) 0.42
Олусегун Джуниор 3 0.16
Ахметов Ильзат 2 0.11
Батчи Жоау 1 0.05
Кайо Панталеао 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Кади 1 0.05
Ленини Пина 1 0.05
Кривцов Никита 1 0.05
Алонсо Хуниор 0 0
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 5 1
Байрамян Хорен 5 0
Комличенко Николай 4 0
Тугарев Роман 2 1
Голенков Егор 3 0
Прохин Данила 3 0
Акбашев Роман 2 0
Уткин Даниил 2 0
Миронов Алексей 2 0
Мохеби Мохаммад 2 0
Лангович Андрей 0 1
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Вахания Илья 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Комаров Иван 1 0
Сако Умар 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 7 0
Сперцян Эдуард 4 0
Батчи Жоау 4 0
Кордоба Джон 3 0
Олаcа Лукас 3 0
Ахметов Ильзат 3 0
Кади 3 0
Олусегун Джуниор 3 0
Алонсо Хуниор 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Ивич Владимир 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Ленини Пина 1 0
Кривцов Никита 1 0

Результаты матчей

Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Краснодар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
5
Ростов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

3
15
Ростов
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
74% (14)
16% (3)
11% (2)
Краснодар
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
4
33%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
22%
2
17%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
5
33%
76-90

Пропущено

19
8
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
50%
76-90

Забито

26
27
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
6
23%
6
22%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
7
27%
7
26%
76-90

Пропущено

29
17
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
7
24%
1
6%
1-15
5
17%
3
18%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
6
21%
2
12%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0
Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4
Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1

Результаты матчей

Ростов
Краснодар

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ростов
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
6
4
3
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
2
8
11
1.5
10
9
3
16
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 19 11 6 2 29 - 15 39
2.
Зенит
 Заявка 19 11 4 4 35 - 17 37
3.
Динамо Москва
 Заявка 19 9 8 2 31 - 23 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 19 9 4 6 27 - 24 31
5.
Локомотив Москва
 Заявка 19 8 7 4 30 - 25 31
6.
Крылья Советов
 Заявка 19 8 5 6 36 - 29 29
7.
Рубин
 Заявка 19 8 5 6 18 - 22 29
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 19 7 8 4 32 - 25 29
9.
Пари НН
 Заявка 19 7 4 8 16 - 17 25
10.
Ростов
 Заявка 19 6 6 7 26 - 29 24
11.
Факел
 Заявка 19 5 7 7 16 - 20 22
12.
Ахмат
 Заявка 19 5 5 9 19 - 23 20
13.
Урал
 Заявка 19 5 4 10 18 - 29 19
14.
Оренбург
 Заявка 19 3 7 9 20 - 29 16
15.
Балтика
 Заявка 19 3 5 11 12 - 24 14
16.
Сочи
 Заявка 19 3 3 13 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 10 8 2 0 17 - 6 26
2.
Пари НН
 Заявка 10 7 2 1 13 - 5 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 17 - 9 23
4.
Крылья Советов
 Заявка 9 6 3 0 26 - 11 21
5.
Ростов
 Заявка 10 6 3 1 19 - 9 21
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 10 6 3 1 20 - 11 21
7.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 7 20
8.
Зенит
 Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
9.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 4 1 15 - 10 19
10.
Факел
 Заявка 9 3 4 2 9 - 7 13
11.
Урал
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Рубин
 Заявка 9 3 3 3 8 - 13 12
13.
Ахмат
 Заявка 10 3 3 4 13 - 11 12
14.
Балтика
 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
15.
Оренбург
 Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
16.
Сочи
 Заявка 9 2 2 5 11 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 9 17
2.
Рубин
 Заявка 10 5 2 3 10 - 9 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 10 3 6 1 18 - 16 15
4.
Краснодар
 Заявка 9 3 4 2 12 - 9 13
5.
Локомотив Москва
 Заявка 9 3 3 3 15 - 15 12
6.
Факел
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Спартак Москва
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
8.
Ахмат
 Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
10.
Крылья Советов
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
11.
Урал
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
12.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
13.
Сочи
 Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
14.
Ростов
 Заявка 9 0 3 6 7 - 20 3
15.
Пари НН
 Заявка 9 0 2 7 3 - 12 2
16.
Балтика
 Заявка 9 0 2 7 4 - 13 2
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Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 14 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 8 (5)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 8 (3)
Краснодар Кордоба Джон 8 (2)
Крылья Советов Гарре Бенхамин 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 7
Крылья Советов Костанца Фернандо 8
Оренбург Перес Матиас 8
Сочи Алвес Марсело 2 4
Пари НН Александров Виктор 2 4
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.5% пользователей.
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    • Прогнозы 62
    Ростов 22.6% (14)
    X 46.8% (29)
    Краснодар 30.6% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Краснодар
    3.25
    3.40
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    2.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Краснодар

    Исход игры
    Ростов
    21.9% (14)
    Ничья
    46.9% (30)
    Краснодар
    31.3% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    90.57% (48)
    Нет
    9.43% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.5% (24)
    1:2 Краснодар
    18.8% (12)
    2:1 Ростов
    10.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    2:0 Ростов
    3.1% (2)
    0:1 Краснодар
    3.1% (2)
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