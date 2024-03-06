Тур: 20. Стадион: Ростов Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Карпин Валерий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ростов
Краснодар
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 15 побед
39 матчей
12.8%
35.9%
51.3%
5 побед 14 ничьих 20 побед
Первый тайм
12.8%
41%
46.2%
5 побед 16 ничьих 18 побед
Второй тайм
28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
0.88
0.91
Среднее время на гол
102
99
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.64
1.59
Среднее время на гол
55
56
Всего голов
51
47
Голов в среднем за матч
1.31
1.21
Тотал матчей
2.5
34
Больше 87%
Меньше 13%
5
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
12
Больше 31%
Меньше 69%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
68
74
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|6
|0.32
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.32
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.16
|Мохеби Мохаммад
|2
|0.11
|Уткин Даниил
|1
|0.05
|Глебов Данил
|1
|0.05
|Миронов Алексей
|1
|0.05
|Вахания Илья
|1
|0.05
|Щетинин Кирилл
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|1
|0.05
|Лангович Андрей
|1
|0.05
|Комаров Иван
|1
|0.05
|Чернов Евгений
|0
|0
|Сезар Роналдо
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.42
|Сперцян Эдуард
|8 (5)
|0.42
|Олусегун Джуниор
|3
|0.16
|Ахметов Ильзат
|2
|0.11
|Батчи Жоау
|1
|0.05
|Кайо Панталеао
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Кади
|1
|0.05
|Ленини Пина
|1
|0.05
|Кривцов Никита
|1
|0.05
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|5
|1
|Байрамян Хорен
|5
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Тугарев Роман
|2
|1
|Голенков Егор
|3
|0
|Прохин Данила
|3
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Мохеби Мохаммад
|2
|0
|Лангович Андрей
|0
|1
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Вахания Илья
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|7
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Батчи Жоау
|4
|0
|Кордоба Джон
|3
|0
|Олаcа Лукас
|3
|0
|Ахметов Ильзат
|3
|0
|Кади
|3
|0
|Олусегун Джуниор
|3
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Ивич Владимир
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Краснодар
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
5
Ростов
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
3
15
Ростов
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
74% (14)
16% (3)
11% (2)
Краснодар
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 12
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
4
33%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
22%
2
17%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
1
10%
1
11%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
2
25%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
5
33%
76-90
Пропущено
19
8
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
4
50%
76-90
Забито
26
27
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
3
12%
0
0%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
6
23%
6
22%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
1
4%
5
19%
61-75
7
27%
7
26%
76-90
Пропущено
29
17
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
7
24%
1
6%
1-15
5
17%
3
18%
16-30
3
10%
3
18%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
6
21%
2
12%
61-75
6
21%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0
Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Краснодар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1 Краснодар - Урал 1:0 Краснодар - Астана 2:4
Краснодар - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Краснодар - Родина Москва 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Оренбург 2:1 Урал - Краснодар 3:1 Зенит - Краснодар 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Пари НН 3:0 Рубин - Краснодар 0:2 Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1
Результаты матчей
Ростов
Краснодар
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ростов
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
172
811
109
316
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|29 - 15
|39
|2.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|35 - 17
|37
|3.
|Заявка
|19
|9
|8
|2
|31 - 23
|35
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 24
|31
|5.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|30 - 25
|31
|6.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|36 - 29
|29
|7.
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|18 - 22
|29
|8.
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|32 - 25
|29
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|16 - 17
|25
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 29
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 20
|22
|12.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|19 - 23
|20
|13.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 29
|19
|14.
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|20 - 29
|16
|15.
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|12 - 24
|14
|16.
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|17 - 6
|26
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 5
|23
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 9
|23
|4.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|26 - 11
|21
|5.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|7.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 7
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|9.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|15 - 10
|19
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 11
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|2.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 9
|17
|3.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|18 - 16
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 15
|12
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
|14.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 20
|3
|15.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 13
|2
- — Выход в стыковые матчи
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|14 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|8 (5)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|8 (3)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (2)
|Крылья Советов
|Гарре Бенхамин
|8 (2)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 7
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|8
|Оренбург
|Перес Матиас
|8
|Сочи
|Алвес Марсело
|2 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов - Краснодар
Исход игры
Ростов
21.9% (14)
Ничья
46.9% (30)
Краснодар
31.3% (20)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
90.57% (48)
Нет
9.43% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (24)
1:2 Краснодар
18.8% (12)
2:1 Ростов
10.9% (7)
2:2 Ничья
4.7% (3)
2:0 Ростов
3.1% (2)
0:1 Краснодар
3.1% (2)
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