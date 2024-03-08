Тур: 24. Стадион: Пяст. Главный судья: Wojciech Myc
1:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
5'
0:1
18'
33'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Моква
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Пяст
Радомяк Радом
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|7 (7)
|0.3
|Serhij Krykun
|3
|0.13
|Феликс Хорхе
|2
|0.09
|Michael Ameyaw
|2
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.09
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.33
|Семеду Эди
|4
|0.17
|Роча Леонардо
|3
|0.13
|Вольски Рафал
|2
|0.08
|Семеду Лисандру
|2
|0.08
|Luka Vuskovic
|2
|0.08
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|0
|Пырка Аркадиуш
|5
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Michael Ameyaw
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|8
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Роча Леонардо
|2
|1
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
3
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
8
13
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Радомяк Радом
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90
Пропущено
9
17
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Забито
20
26
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
1
5%
5
19%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
6
30%
5
19%
61-75
3
15%
4
15%
76-90
Пропущено
23
34
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
2
9%
2
6%
1-15
0
0%
9
26%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
6
26%
5
15%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
6
26%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1
Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0
Результаты матчей
Пяст
Радомяк Радом
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
7 раз 32%
1:1
5 раз 23%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
0
10 раз 43%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Пяст
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
84
37
48
28
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
56
111
56
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1310
418
914
319
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|6
|4
|33 - 18
|45
|2.
|23
|12
|6
|5
|51 - 33
|42
|3.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|4.
|23
|11
|7
|5
|36 - 30
|40
|5.
|22
|11
|6
|5
|43 - 25
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|23
|9
|5
|9
|30 - 32
|32
|9.
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|10.
|1:1
|24
|7
|8
|9
|27 - 35
|29
|11.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|12.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|13.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|14.
|1:1
|23
|4
|14
|5
|21 - 24
|26
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|22
|4
|10
|8
|25 - 29
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|11
|8
|2
|1
|28 - 10
|26
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|1:1
|11
|3
|6
|2
|12 - 10
|15
|13.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|1:1
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 8
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|4.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|5.
|11
|4
|4
|3
|12 - 18
|16
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|7.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|1:1
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 7