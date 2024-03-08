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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Пяст
1:1
Второй тайм: 48'
Радомяк Радом
0'
0:1
5' Гол
Luka Vuskovic
18' Желтая карточка
Michael Ameyaw
1:1
33' Пенальти
Дзичек Патрик

Ход матча

5'
0:1
Luka Vuskovic
18'
Michael Ameyaw
 
33'
Дзичек Патрик
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Пяст
Ничья
Радомяк Радом
2.45
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Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
9
Пясецки
Фабиан
28
Кобыляк
Габриэль
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
7
Семеду
Лисандру
77
Донис
Христос
27
Вольски
Рафал
20
Машаду
Луиш
17
Роча
Леонардо
Пяст
4-2-3-1
Радомяк Радом
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Радомяк Радом

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
64

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 7 (7) 0.3
Serhij Krykun 3 0.13
Феликс Хорхе 2 0.09
Michael Ameyaw 2 0.09
Кадзиор Дамиан 2 0.09
Томашевич Гжегож 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Гук Томаш 1 0.04
Храпек Михал 1 (1) 0.04
Пырка Аркадиуш 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.33
Семеду Эди 4 0.17
Роча Леонардо 3 0.13
Вольски Рафал 2 0.08
Семеду Лисандру 2 0.08
Luka Vuskovic 2 0.08
Донис Христос 1 0.04
Абрамович Давид 1 0.04
Кастаньеда Франк 1 0.04
Цихоцки Матеуш 1 0.04
Бранко Рафаэл 1 0.04
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 8 0
Пырка Аркадиуш 5 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Гук Томаш 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Michael Ameyaw 3 0
Голубек Якуб 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 8 0
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 4 0
Гжесик Ян 4 0
Педро Энрике Алвес 4 0
Роча Леонардо 2 1
Вольски Рафал 3 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Майк Сестор 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Кобыляк Габриэль 0 1
Damian Jakubik 1 0
Абрамович Давид 1 0
Жордау Бруну 1 0
Пик Даниэль 1 0

Результаты матчей

Пяст
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
3
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Радомяк Радом
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

8
13
Пяст
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Радомяк Радом
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
52% (12)
30% (7)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
4
31%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
3
27%
3
23%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
1
9%
1
8%
76-90

Пропущено

9
17
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
2
22%
4
24%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Забито

20
26
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
9 Не забивали 9
1
5%
5
19%
1-15
3
15%
5
19%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
6
30%
5
19%
61-75
3
15%
4
15%
76-90

Пропущено

23
34
7 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 18
2
9%
2
6%
1-15
0
0%
9
26%
16-30
5
22%
6
18%
31-45
6
26%
5
15%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
6
26%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1
Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0

Результаты матчей

Пяст
Радомяк Радом

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
7 раз 32%
1:1
5 раз 23%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
3
3 раза 14%
2
1 раз 5%
0
10 раз 43%
2
5 раз 22%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Пяст
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
7
1.5
4
8
2
8
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1
11
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
13
10
4
18
1.5
9
14
3
19
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 23 13 6 4 33 - 18 45
2.
Ягеллония Белосток
 23 12 6 5 51 - 33 42
3.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
4.
Лех
 23 11 7 5 36 - 30 40
5.
Ракув
 22 11 6 5 43 - 25 39
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 23 9 5 9 30 - 32 32
9.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
10.
Радомяк Радом
 1:1 24 7 8 9 27 - 35 29
11.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
14.
Пяст
 1:1 23 4 14 5 21 - 24 26
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 22 4 10 8 25 - 29 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 11 8 2 1 28 - 10 26
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Пяст
 1:1 11 3 6 2 12 - 10 15
13.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 1:1 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 11 7 3 1 16 - 8 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
4.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
5.
Лех
 11 4 4 3 12 - 18 16
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Радомяк Радом
 1:1 12 4 3 5 13 - 19 15
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 1:1 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Лех Муравски Радослав 1 7
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Дзичек Патрик из команды Пяст забивает с точки!
  • 18'
    Michael Ameyaw получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Г О О О О Л - Luka Vuskovic бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Пяст.
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Пяст
Ничья
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