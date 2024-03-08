Тур: 24. Стадион: Пяст. Главный судья: Wojciech Myc
2:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолLuka Vuskovic
18' Желтая карточкаMichael Ameyaw
1:1
33' ПенальтиДзичек Патрик
1:2
57' ГолРоча Леонардо
2:2
60' ГолMichael Ameyaw
2:3
75' ПенальтиСемеду Лисандру
80' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
87' Желтая карточкаДзичек Патрик
88' Желтая карточкаЖордау Бруну
90' Вторая желтая карточкаЖордау Бруну
2:3
90' Не забитый пенальтиДзичек Патрик
90' Желтая карточкаВагнер да Силва
90' Желтая карточкаБранко Рафаэл
90'+9
Ход матча
5'
0:1
18'
33'
1:1
57'
1:2
60'
2:2
75'
2:3
80'
87'
88'
90'
90'
2:3
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Моква
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Пяст
Радомяк Радом
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
64
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|7 (7)
|0.3
|Michael Ameyaw
|3
|0.13
|Serhij Krykun
|3
|0.13
|Феликс Хорхе
|2
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.09
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.33
|Роча Леонардо
|4
|0.17
|Семеду Эди
|4
|0.17
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.13
|Вольски Рафал
|2
|0.08
|Luka Vuskovic
|2
|0.08
|Донис Христос
|1
|0.04
|Абрамович Давид
|1
|0.04
|Кастаньеда Франк
|1
|0.04
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.04
|Бранко Рафаэл
|1
|0.04
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|9
|0
|Пырка Аркадиуш
|5
|1
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Michael Ameyaw
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|9
|0
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|4
|0
|Гжесик Ян
|4
|0
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Жордау Бруну
|2
|1
|Роча Леонардо
|2
|1
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Кобыляк Габриэль
|0
|1
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
3
Пяст
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Радомяк Радом
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
8
13
Пяст
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (7)
61% (14)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Радомяк Радом
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
0
0%
5
31%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
3
19%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
4
31%
3
19%
61-75
1
8%
1
6%
76-90
Пропущено
12
19
2 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
3
25%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
5
36%
3
18%
31-45
3
21%
4
24%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Забито
22
29
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
9 Не забивали 9
1
5%
6
21%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
5
23%
4
14%
31-45
4
18%
4
14%
46-60
6
27%
6
21%
61-75
3
14%
4
14%
76-90
Пропущено
26
36
8 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 19
3
12%
2
6%
1-15
0
0%
9
25%
16-30
5
19%
7
19%
31-45
7
27%
6
17%
46-60
5
19%
7
19%
61-75
6
23%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1
Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4
Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0
Результаты матчей
Пяст
Радомяк Радом
Точный счет
0:0
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
0:0
7 раз 30%
1:1
5 раз 22%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
9 раз 39%
3
3 раза 13%
2
2 раза 9%
0
10 раз 42%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
1
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Пяст
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
47
48
29
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
111
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
1410
518
1014
320
519
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|24
|13
|6
|5
|54 - 33
|45
|2.
|0:3
|24
|13
|6
|5
|33 - 21
|45
|3.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|4.
|23
|11
|7
|5
|36 - 30
|40
|5.
|22
|11
|6
|5
|43 - 25
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|23
|9
|5
|9
|30 - 32
|32
|9.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|11.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|12.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|13.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|14.
|23
|4
|13
|6
|22 - 26
|25
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|22
|4
|10
|8
|25 - 29
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|3:0
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|0:3
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|13 - 12
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|12 - 18
|16
|7.
|3:0
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|9