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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Фортуна
1:0
Первый тайм: 40'
Гамбург
0'
1:0
12' Гол
Клаус Феликс
27' Желтая карточка
Хайер Моритц

Ход матча

12'
Клаус Феликс
(Цолис Христос)
1:0
14'
 
Хайер Моритц
Каттербах Ноа
27'
 
Хайер Моритц

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Куарши
Джошуа
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
22
Дафернер
Кристоф
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
33
Каттербах
Ноа
23
Мефферт
Йонас
10
Ферай
Иммануэль
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
8
Бенеш
Ласло
Фортуна
4-2-3-1
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Фортуна
Гамбург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 13 (3) 0.52
Вермейж Винсент 9 (1) 0.36
Клаус Феликс 5 0.2
Танака Ао 5 0.2
Энгельхардт Янник 3 0.12
Нимиц Йона 3 0.12
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Де Вейс Йорди 2 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Мустафа Сулиман 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.64
Бенеш Ласло 11 (3) 0.44
Джатта Бейкери 4 0.16
Жан-Люк Домпе 3 0.12
Ферай Иммануэль 3 0.12
Мухайм Миро 3 0.12
Рейс Людовит 2 0.08
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Сиберт Джамиль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Куарши Джошуа 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Хайер Моритц 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Ферай Иммануэль 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Фортуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Гамбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
15
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

26
18
Фортуна
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Гамбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

32
33

Голы по времени матча

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
10%
2
9%
1-15
6
29%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
7
33%
3
14%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
3
14%
7
32%
76-90

Пропущено

18
18
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
22%
4
22%
1-15
5
28%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
1
6%
5
28%
76-90

Забито

29
27
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
5
17%
2
7%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
7
24%
7
26%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
5
17%
5
19%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Забито

50
49
23 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 16
4 Не забивали 0
7
14%
4
8%
1-15
8
16%
8
16%
16-30
8
16%
9
18%
31-45
13
26%
8
16%
46-60
6
12%
8
16%
61-75
8
16%
12
24%
76-90

Пропущено

34
33
19 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
4
12%
8
24%
1-15
8
24%
5
15%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
4
12%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Гамбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4
Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1

Результаты матчей

Фортуна
Гамбург

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 8%
2
11 раз 46%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
8
4
3
9
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
1.5
8
4
6
6
2.5
1
11
3
9
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
13
11
1.5
16
8
9
15
2.5
5
19
5
19
3.5
1
23
3
21
4.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 0:1 25 12 5 8 47 - 36 41
4.
Фортуна
 1:0 25 11 7 7 51 - 34 40
5.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
6.
Падерборн
 24 11 5 8 36 - 38 38
7.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 24 8 6 10 29 - 30 30
14.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 0:0 25 7 4 14 23 - 37 25
17.
Ганза
 0:0 25 6 5 14 22 - 41 23
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 0:1 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Фортуна
 1:0 13 6 3 4 22 - 18 21
9.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Айнтрахт Бр
 0:0 13 5 4 4 15 - 16 19
13.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 0:0 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 1:0 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 0:1 13 4 5 4 21 - 20 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 0:0 13 2 3 8 8 - 21 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 0:0 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 13 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
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Фортуна
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Гамбург
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