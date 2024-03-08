Тур: 25. Стадион: Эсприт-Арена.
Ход матча
12'
1:0
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 King Manu
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Фортуна
Гамбург
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Среднее время на гол
56
150
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|13 (3)
|0.52
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.36
|Клаус Феликс
|5
|0.2
|Танака Ао
|5
|0.2
|Энгельхардт Янник
|3
|0.12
|Нимиц Йона
|3
|0.12
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.08
|Де Вейс Йорди
|2
|0.08
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Сиберт Джамиль
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.04
|Мустафа Сулиман
|1
|0.04
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.64
|Бенеш Ласло
|11 (3)
|0.44
|Джатта Бейкери
|4
|0.16
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.12
|Ферай Иммануэль
|3
|0.12
|Мухайм Миро
|3
|0.12
|Рейс Людовит
|2
|0.08
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|3
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Сиберт Джамиль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Танака Ао
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Хайер Моритц
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Ферай Иммануэль
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Гамбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
15
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Гамбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
26
18
Фортуна
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (6)
25% (6)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Гамбург
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
32
33
Голы по времени матча
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
10%
2
9%
1-15
6
29%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
7
33%
3
14%
46-60
2
10%
6
27%
61-75
3
14%
7
32%
76-90
Пропущено
18
18
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
22%
4
22%
1-15
5
28%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
4
22%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
1
6%
5
28%
76-90
Забито
29
27
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
5
17%
2
7%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
7
24%
7
26%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
5
17%
5
19%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Забито
50
49
23 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 16
4 Не забивали 0
7
14%
4
8%
1-15
8
16%
8
16%
16-30
8
16%
9
18%
31-45
13
26%
8
16%
46-60
6
12%
8
16%
61-75
8
16%
12
24%
76-90
Пропущено
34
33
19 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 15
4
12%
8
24%
1-15
8
24%
5
15%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
7
21%
5
15%
46-60
4
12%
4
12%
61-75
4
12%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Гамбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4
Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1
Результаты матчей
Фортуна
Гамбург
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 29%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
5
3 раза 13%
4
2 раза 8%
2
11 раз 46%
1
8 раз 33%
3
4 раза 17%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
48
84
39
48
210
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
84
66
111
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
1311
168
915
519
519
123
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|9
|2
|44 - 25
|48
|2.
|24
|13
|4
|7
|46 - 34
|43
|3.
|0:1
|25
|12
|5
|8
|47 - 36
|41
|4.
|1:0
|25
|11
|7
|7
|51 - 34
|40
|5.
|24
|11
|5
|8
|36 - 33
|38
|6.
|24
|11
|5
|8
|36 - 38
|38
|7.
|24
|10
|8
|6
|45 - 33
|38
|8.
|24
|9
|8
|7
|48 - 40
|35
|9.
|24
|9
|7
|8
|45 - 39
|34
|10.
|24
|9
|6
|9
|34 - 43
|33
|11.
|24
|9
|5
|10
|35 - 40
|32
|12.
|24
|8
|7
|9
|38 - 33
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|29 - 30
|30
|14.
|24
|9
|2
|13
|37 - 46
|29
|15.
|24
|7
|4
|13
|38 - 48
|25
|16.
|0:0
|25
|7
|4
|14
|23 - 37
|25
|17.
|0:0
|25
|6
|5
|14
|22 - 41
|23
|18.
|24
|3
|9
|12
|22 - 46
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|0:1
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|23 - 16
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|8.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|9.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|12.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|13.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|14.
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|15.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|16.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|12
|1
|4
|7
|11 - 30
|7
|18.
|0:0
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8