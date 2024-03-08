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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Фортуна
2:0
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
12' Гол
Клаус Феликс
27' Желтая карточка
Хайер Моритц
51' Вторая желтая карточка
Хайер Моритц
56' Желтая карточка
Сиберт Джамиль
2:0
63' Гол
Цолис Христос
75' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
90'+7

Ход матча

12'
Клаус Феликс
(Цолис Христос)
1:0
14'
 
Хайер Моритц
Каттербах Ноа
27'
 
Хайер Моритц
44'
Сиберт Джамиль
Куарши Джошуа
 
51'
 
Хайер Моритц
56'
Сиберт Джамиль
 
58'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Рейс Людовит
60'
Ястржембски Деннис
Клаус Феликс
 
60'
Мустафа Сулиман
Дафернер Кристоф
 
63'
Цолис Христос
(Ястржембски Деннис)
2:0
72'
 
Озтунали Левин
Ван дер Бремпт Игнасе
72'
 
Сухонен Ансси
Мефферт Йонас
72'
 
Немет Ондраш
Ферай Иммануэль
75'
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
87'
King Manu
Йоханнессон Исак-Бергманн
 
87'
Учино Такаси
Николя Гавори
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 360 Количество передач 611
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Куарши
Джошуа
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
6
Энгельхардт
Янник
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
7
Цолис
Христос
22
Дафернер
Кристоф
19
Рааб
Матео
22
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
33
Каттербах
Ноа
23
Мефферт
Йонас
10
Ферай
Иммануэль
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
8
Бенеш
Ласло
Фортуна
4-2-3-1
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Фортуна
Гамбург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Среднее время на гол

56
150

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 14 (3) 0.56
Вермейж Винсент 9 (1) 0.36
Клаус Феликс 5 0.2
Танака Ао 5 0.2
Энгельхардт Янник 3 0.12
Нимиц Йона 3 0.12
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.08
Де Вейс Йорди 2 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Циммерман Маттиас 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Мустафа Сулиман 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.64
Бенеш Ласло 11 (3) 0.44
Джатта Бейкери 4 0.16
Жан-Люк Домпе 3 0.12
Ферай Иммануэль 3 0.12
Мухайм Миро 3 0.12
Рейс Людовит 2 0.08
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Вермейж Винсент 4 0
Цолис Христос 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
Сиберт Джамиль 4 0
Клаус Феликс 3 0
Николя Гавори 3 0
Ийоха Эммануэль 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Учино Такаси 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Танака Ао 1 0
Обердорф Тим 1 0
Куарши Джошуа 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 6 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Ферай Иммануэль 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Фортуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Гамбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
15
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

26
18
Фортуна
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
24% (6)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Гамбург
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
20% (5)
40% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

32
33

Голы по времени матча

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
13%
2
9%
1-15
6
26%
2
9%
16-30
1
4%
2
9%
31-45
7
30%
3
14%
46-60
3
13%
6
27%
61-75
3
13%
7
32%
76-90

Пропущено

18
20
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
22%
5
25%
1-15
5
28%
3
15%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Забито

29
27
14 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
5
17%
2
7%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
7
24%
7
26%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
5
17%
5
19%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
4
27%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Забито

52
49
24 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 16
4 Не забивали 1
8
15%
4
8%
1-15
8
15%
8
16%
16-30
8
15%
9
18%
31-45
13
25%
8
16%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
8
15%
12
24%
76-90

Пропущено

34
35
19 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 16
4
12%
9
26%
1-15
8
24%
5
14%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
4
12%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1
Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Фортуна - Шальке 04 5:3 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Фортуна - Веен Висбаден 1:3 Унтерахинг - Фортуна 3:6 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Гамбург
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4
Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Гамбург - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Гамбург 1:1

Результаты матчей

Фортуна
Гамбург

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:4
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:5
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:5
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 28%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
2
11 раз 44%
1
8 раз 32%
3
4 раза 16%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
8
4
3
10
2.5
4
8
2
11
3.5
1
11
1
12
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
9
3
1.5
8
5
6
6
2.5
1
12
3
9
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
24
1
14
11
1.5
16
9
9
16
2.5
5
20
5
20
3.5
1
24
3
22
4.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
6.
Падерборн
 24 11 5 8 36 - 38 38
7.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 24 8 6 10 29 - 30 30
14.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
9.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
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