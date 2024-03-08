Тур: 25. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
0:0
Первый тайм: 40'
Ход матча
15'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
14
Уджа
Энтони
17
Давид
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ганза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.24
|Филипп Райан
|4
|0.16
|Уджа Энтони
|3
|0.12
|Бисакшич Эрмин
|3
|0.12
|Johan Gomez
|2
|0.08
|Хельгасон Торир
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Донкор Антон
|1
|0.04
|Hasan Kurucay
|1 (1)
|0.04
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.16
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.12
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.12
|Dennis Dressel
|2
|0.08
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.08
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Brumado Junior
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Кауфманн Фабио
|7
|0
|Hasan Kurucay
|3
|2
|Краусе Робин
|6
|0
|Бисакшич Эрмин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россбах Дамиан
|6
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Dennis Dressel
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ганза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
6
Айнтрахт Бр
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ганза
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
5
9
Айнтрахт Бр
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Ганза
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
21% (5)
54% (13)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
16
9
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
21
21
16 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
7
33%
4
19%
16-30
7
33%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
2
10%
5
24%
76-90
Забито
24
22
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Пропущено
36
41
24 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
5
14%
5
12%
1-15
8
22%
8
20%
16-30
11
31%
8
20%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
6
17%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Ганза
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ганза
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Точный счет
1:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
10 раз 42%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
48
57
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
57
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
1410
618
816
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|13
|9
|2
|44 - 25
|48
|2.
|24
|13
|4
|7
|46 - 34
|43
|3.
|0:1
|25
|12
|5
|8
|47 - 36
|41
|4.
|1:0
|25
|11
|7
|7
|51 - 34
|40
|5.
|24
|11
|5
|8
|36 - 33
|38
|6.
|24
|11
|5
|8
|36 - 38
|38
|7.
|24
|10
|8
|6
|45 - 33
|38
|8.
|24
|9
|8
|7
|48 - 40
|35
|9.
|24
|9
|7
|8
|45 - 39
|34
|10.
|24
|9
|6
|9
|34 - 43
|33
|11.
|24
|9
|5
|10
|35 - 40
|32
|12.
|24
|8
|7
|9
|38 - 33
|31
|13.
|24
|8
|6
|10
|29 - 30
|30
|14.
|24
|9
|2
|13
|37 - 46
|29
|15.
|24
|7
|4
|13
|38 - 48
|25
|16.
|0:0
|25
|7
|4
|14
|23 - 37
|25
|17.
|0:0
|25
|6
|5
|14
|22 - 41
|23
|18.
|24
|3
|9
|12
|22 - 46
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|2
|2
|24 - 11
|26
|2.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|3.
|12
|7
|4
|1
|28 - 12
|25
|4.
|0:1
|12
|8
|0
|4
|26 - 16
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|27 - 18
|23
|6.
|12
|7
|1
|4
|23 - 16
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|8.
|1:0
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|9.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|10.
|12
|5
|4
|3
|27 - 15
|19
|11.
|12
|5
|4
|3
|18 - 18
|19
|12.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 16
|19
|13.
|12
|5
|3
|4
|18 - 18
|18
|14.
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|15.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|17.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|3
|2
|22 - 12
|24
|2.
|12
|6
|4
|2
|20 - 16
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|29 - 16
|19
|5.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|21 - 20
|17
|6.
|12
|4
|3
|5
|17 - 20
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|16 - 25
|14
|9.
|13
|4
|2
|7
|16 - 17
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|12
|2
|3
|7
|16 - 24
|9
|15.
|0:0
|13
|2
|3
|8
|8 - 21
|9
|16.
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|17.
|12
|1
|4
|7
|11 - 30
|7
|18.
|0:0
|12
|2
|0
|10
|8 - 21
|6
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|13 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Гройтер Фюрт
|Юнг Гидеон
|8