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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:0
Первый тайм: 40'
Ганза
0'
15' Желтая карточка
Хельгасон Торир

Ход матча

15'
Хельгасон Торир
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Ганза
3.80
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3.85
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4.80
Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Декарли
Сауло
18
Риттмюллер
Марвин
8
Тауэр
Никлас
15
Лукоки
Андерсон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
14
Уджа
Энтони
9
Филипп
Райан
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Ганза
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ганза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:1
ТМС
0:1
Б3
3:0
Б3
1:2
Б3
2:0
Б3
2:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.24
Филипп Райан 4 0.16
Уджа Энтони 3 0.12
Бисакшич Эрмин 3 0.12
Johan Gomez 2 0.08
Хельгасон Торир 1 0.04
Крюгер Флориан 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Донкор Антон 1 0.04
Hasan Kurucay 1 (1) 0.04
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.16
Прёгер Кай 3 (1) 0.12
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.12
Dennis Dressel 2 0.08
Ван дер Верфф Яспер 2 0.08
Россбах Дамиан 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Шумахер Кевин 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Кауфманн Фабио 7 0
Hasan Kurucay 3 2
Краусе Робин 6 0
Бисакшич Эрмин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингельссон Сванте 7 0
Россбах Дамиан 6 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Dennis Dressel 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Ганза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
6
Айнтрахт Бр
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ганза
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

5
9
Айнтрахт Бр
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (13)
29% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Ганза
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
21% (5)
54% (13)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

16
9
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 18
4
25%
1
11%
1-15
3
19%
2
22%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

15
20
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
4
27%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
19 Не забивали 16
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

21
21
16 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
7
33%
4
19%
16-30
7
33%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
2
10%
5
24%
76-90

Забито

24
22
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 10
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
18%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
5
21%
3
14%
46-60
5
21%
2
9%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Пропущено

36
41
24 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
5
14%
5
12%
1-15
8
22%
8
20%
16-30
11
31%
8
20%
31-45
2
6%
6
15%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
6
17%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Ганза
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ганза

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 21%
2:1
4 раза 17%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
0
10 раз 42%
2
8 раз 33%
1
6 раз 25%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
5
7
2
10
1.5
3
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
14
10
6
18
1.5
8
16
2
22
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 0:1 25 12 5 8 47 - 36 41
4.
Фортуна
 1:0 25 11 7 7 51 - 34 40
5.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
6.
Падерборн
 24 11 5 8 36 - 38 38
7.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 24 8 6 10 29 - 30 30
14.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Айнтрахт Бр
 0:0 25 7 4 14 23 - 37 25
17.
Ганза
 0:0 25 6 5 14 22 - 41 23
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 0:1 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Фортуна
 1:0 13 6 3 4 22 - 18 21
9.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Айнтрахт Бр
 0:0 13 5 4 4 15 - 16 19
13.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 0:0 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 1:0 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 0:1 13 4 5 4 21 - 20 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
14.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
15.
Ганза
 0:0 13 2 3 8 8 - 21 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 0:0 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 13 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Гройтер Фюрт Юнг Гидеон 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Хельгасон Торир получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Ганза
3.80
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3.85
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4.80
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