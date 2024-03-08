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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 22233
Айнтрахт Бр
0:1
Конец матча
Ганза
0'
15' Желтая карточка
Хельгасон Торир
68' Желтая карточка
Россбах Дамиан
0:1
72' Гол
Шумахер Кевин
72' Желтая карточка
Хофманн Роб-Торбен
81' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
82' Желтая карточка
Финнделл Хампус
83' Желтая карточка
Стафилидис Костас
87' Желтая карточка
Dennis Dressel
90'+6

Ход матча

15'
Хельгасон Торир
 
46'
Гризбек Себастьян
Декарли Сауло
 
62'
Финнделл Хампус
Хельгасон Торир
 
68'
 
Россбах Дамиан
72'
0:1
Шумахер Кевин
(Прёгер Кай)
72'
Хофманн Роб-Торбен
 
75'
Johan Gomez
Тауэр Никлас
 
75'
Донкор Антон
Лукоки Андерсон
 
81'
Кауфманн Фабио
 
81'
 
Стафилидис Костас
Найдхарт Нико
81'
 
Ланг Яннис
Шумахер Кевин
82'
Финнделл Хампус
 
83'
 
Стафилидис Костас
85'
Сиди Алассан
Риттмюллер Марвин
 
86'
 
Бахманн Яник
Рейн Симон
86'
 
Гудьонсен Свейнн
Брумадо Жуниор
87'
 
Dennis Dressel
90'
 
Переа Хуан
Прёгер Кай

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 13
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 326 Количество передач 384
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
3
Декарли
Сауло
18
Риттмюллер
Марвин
8
Тауэр
Никлас
15
Лукоки
Андерсон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
14
Уджа
Энтони
9
Филипп
Райан
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Давид
Йонас
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
13
Шумахер
Кевин
9
Прёгер
Кай
49
Брумадо
Жуниор
14
Ингельссон
Сванте
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Ганза
3-4-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ганза

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:1
ТМС
0:1
Б3
3:0
Б3
1:2
Б3
2:0
Б3
2:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.24
Филипп Райан 4 0.16
Уджа Энтони 3 0.12
Бисакшич Эрмин 3 0.12
Johan Gomez 2 0.08
Хельгасон Торир 1 0.04
Крюгер Флориан 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Донкор Антон 1 0.04
Hasan Kurucay 1 (1) 0.04
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.16
Прёгер Кай 3 (1) 0.12
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.12
Dennis Dressel 2 0.08
Ван дер Верфф Яспер 2 0.08
Россбах Дамиан 1 0.04
Шумахер Кевин 1 0.04
Фролинг Нильс 1 0.04
Штраус Джон-Патрик 1 0.04
Гудьонсен Свейнн 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Brumado Junior 1 0.04
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауфманн Фабио 8 0
Николау Яннис 4 2
Hasan Kurucay 3 2
Краусе Робин 6 0
Бисакшич Эрмин 4 0
Иванов Роберт 4 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 7 0
Ингельссон Сванте 7 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Прёгер Кай 4 0
Брумадо Жуниор 2 1
Найдхарт Нико 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Dennis Dressel 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Давид Йонас 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Переа Хуан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ганза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
6
Айнтрахт Бр
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ганза
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

5
9
Айнтрахт Бр
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Ганза
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
20

Упущенные победы

11
15

Голы по времени матча

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
25%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

21
21
16 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
7
33%
4
19%
16-30
7
33%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
2
10%
5
24%
76-90

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Пропущено

37
41
24 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
5
14%
5
12%
1-15
8
22%
8
20%
16-30
11
30%
30%
8
20%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
6
16%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Ганза
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ганза

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
0
10 раз 40%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
5
7
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
6
7
2
10
1.5
3
10
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
15
10
6
19
1.5
8
17
2
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 24 13 9 2 44 - 25 48
2.
Хольштайн Киль
 24 13 4 7 46 - 34 43
3.
Гамбург
 25 12 5 8 47 - 37 41
4.
Фортуна
 25 11 7 7 52 - 34 40
5.
Гройтер Фюрт
 24 11 5 8 36 - 33 38
6.
Падерборн
 24 11 5 8 36 - 38 38
7.
Ганновер 96
 24 10 8 6 45 - 33 38
8.
Карлсруэ
 24 9 8 7 48 - 40 35
9.
Герта
 24 9 7 8 45 - 39 34
10.
Нюрнберг
 24 9 6 9 34 - 43 33
11.
Эльвeрсберг
 24 9 5 10 35 - 40 32
12.
Магдебург
 24 8 7 9 38 - 33 31
13.
Веен Висбаден
 24 8 6 10 29 - 30 30
14.
Шальке 04
 24 9 2 13 37 - 46 29
15.
Кайзерслаутерн
 24 7 4 13 38 - 48 25
16.
Ганза
 25 7 4 14 23 - 41 25
17.
Айнтрахт Бр
 25 7 3 15 23 - 38 24
18.
Оснабрюк
 24 3 9 12 22 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гройтер Фюрт
 12 8 2 2 24 - 11 26
2.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
3.
Ганновер 96
 12 7 4 1 28 - 12 25
4.
Гамбург
 12 8 0 4 26 - 16 24
5.
Карлсруэ
 13 6 5 2 27 - 18 23
6.
Шальке 04
 12 7 1 4 23 - 16 22
7.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
8.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
9.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
10.
Герта
 12 5 4 3 27 - 15 19
11.
Нюрнберг
 12 5 4 3 18 - 18 19
12.
Падерборн
 12 5 3 4 18 - 18 18
13.
Айнтрахт Бр
 13 5 3 5 15 - 17 18
14.
Эльвeрсберг
 12 5 2 5 18 - 20 17
15.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
16.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
17.
Ганза
 12 4 2 6 14 - 20 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 12 7 3 2 22 - 12 24
2.
Санкт-Паули
 12 6 4 2 20 - 16 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 12 5 4 3 29 - 16 19
5.
Гамбург
 13 4 5 4 21 - 21 17
6.
Эльвeрсберг
 12 4 3 5 17 - 20 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 12 4 2 6 16 - 25 14
9.
Веен Висбаден
 13 4 2 7 16 - 17 14
10.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
12.
Гройтер Фюрт
 12 3 3 6 12 - 22 12
13.
Ганза
 13 3 2 8 9 - 21 11
14.
Магдебург
 12 2 4 6 14 - 17 10
15.
Кайзерслаутерн
 12 2 3 7 16 - 24 9
16.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
17.
Оснабрюк
 12 1 4 7 11 - 30 7
18.
Айнтрахт Бр
 12 2 0 10 8 - 21 6
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 16 (4)
Фортуна Цолис Христос 14 (4)
Герта Табакович Харис 13 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Нюрнберг Can Uzun 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Хельгасон Торир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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