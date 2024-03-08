Тур: 25. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 22233
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаХельгасон Торир
68' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
0:1
72' ГолШумахер Кевин
72' Желтая карточкаХофманн Роб-Торбен
81' Желтая карточкаКауфманн Фабио
82' Желтая карточкаФиннделл Хампус
83' Желтая карточкаСтафилидис Костас
87' Желтая карточкаDennis Dressel
90'+6
Ход матча
15'
68'
72'
0:1
81'
82'
87'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
326 Количество передач 384
-
47 Владение мячом, % 53
14
Уджа
Энтони
17
Давид
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сиди АлассанНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ганза
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
8.3%
66.7%
3 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.24
|Филипп Райан
|4
|0.16
|Уджа Энтони
|3
|0.12
|Бисакшич Эрмин
|3
|0.12
|Johan Gomez
|2
|0.08
|Хельгасон Торир
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Донкор Антон
|1
|0.04
|Hasan Kurucay
|1 (1)
|0.04
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.16
|Прёгер Кай
|3 (1)
|0.12
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.12
|Dennis Dressel
|2
|0.08
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.08
|Россбах Дамиан
|1
|0.04
|Шумахер Кевин
|1
|0.04
|Фролинг Нильс
|1
|0.04
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.04
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Brumado Junior
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Николау Яннис
|4
|2
|Hasan Kurucay
|3
|2
|Краусе Робин
|6
|0
|Бисакшич Эрмин
|4
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|7
|0
|Ингельссон Сванте
|7
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Ганза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
6
Айнтрахт Бр
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Ганза
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
5
9
Айнтрахт Бр
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Ганза
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
20
Упущенные победы
11
15
Голы по времени матча
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
4
25%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
19%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
4
25%
3
15%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Забито
8
13
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
21
21
16 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
7
33%
4
19%
16-30
7
33%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
2
10%
5
24%
76-90
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
3
13%
5
22%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Пропущено
37
41
24 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 19
5
14%
5
12%
1-15
8
22%
8
20%
16-30
11
30%
30%
8
20%
31-45
2
5%
6
15%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
6
16%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0
Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3
Ганза
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0
Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Вердер - Ганза 1:2 Магдебург - Ганза 1:2 Ганза - Герта 0:0 Нюрнберг - Ганза 3:2 Веен Висбаден - Ганза 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 1:3
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ганза
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
9 раз 36%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
0
10 раз 40%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
49
57
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
67
210
310
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
1510
619
817
223
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|14 (4)
|Герта
|Табакович Харис
|13 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Нюрнберг
|Can Uzun
|12 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5