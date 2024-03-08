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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Видовре
0:0
Первый тайм: 7'
Норшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Видовре
Ничья
Норшелланн
9.00
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5.90
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1.32
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Все Коэффициенты
13
Adrian
Kappenberger
30
Magnus
Fredslund
25
Киилерик
Мальте
15
Ильязовски
Ахмед
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
16
Jeffrey
Papa
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
22
Антман
Оливер
40
Хардер
Конрад
8
Скьеллеруп
Андреас
Видовре
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Видовре
Норшелланн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СД
0:0
К
2:0
ТМК
1:3
К
4:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.19
Якобсен Кристиан II 3 0.14
Камили Лирим 3 (1) 0.14
Макиенок Симон 2 0.1
Andreas Smed 2 0.1
Magnus Fredslund 1 0.05
Jeffrey Papa 1 0.05
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.29
Фресе Мартин 4 0.19
Нуама Эрнест 4 0.19
Беньямин Нюгрен 3 0.14
Тверсков Йеппе 2 0.1
Скьеллеруп Андреас 2 0.1
Хансен Мадс 2 0.1
Осман Ибрагим 1 0.05
Кулибали Лассо 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Антман Оливер 1 0.05
Вилладсен Оливер 1 0.05
Нагало Адамо 1 0.05
Доржелес Марио 1 0.05
Хардер Конрад 1 0.05
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Matti Olsen 4 0
Ильязовски Ахмед 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Спельманн Мартин 3 0
Геертсен Николай 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Пер Франдсен 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Макиенок Симон 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Jeffrey Papa 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 4 0
Хардер Конрад 3 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нагало Адамо 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3
Видовре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Норшелланн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

9
19
Видовре
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Норшелланн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
5
45%
76-90

Пропущено

24
13
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
7
29%
29%
3
23%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
6
25%
1
8%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Забито

18
30
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
33%
5
17%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
5
28%
5
17%
61-75
3
17%
10
33%
76-90

Пропущено

40
21
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
8
20%
3
14%
1-15
5
13%
4
19%
16-30
5
13%
4
19%
31-45
8
20%
4
19%
46-60
5
13%
4
19%
61-75
9
23%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2
Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2

Результаты матчей

Видовре
Норшелланн

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Видовре
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
13
7
4
16
1.5
9
11
1
19
2.5
7
13
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 0:0 21 9 7 5 32 - 19 34
5.
АГФ Орхус
 20 7 9 4 24 - 21 30
6.
Силькеборг
 20 8 3 9 27 - 27 27
7.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
8.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
9.
Оденсе
 20 5 6 9 24 - 30 21
10.
Люнгбю
 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 20 4 7 9 19 - 22 19
12.
Видовре
 0:0 21 2 6 13 16 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Норшелланн
 0:0 10 6 3 1 19 - 8 21
3.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
4.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 0:0 11 0 3 8 7 - 25 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
3.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
4.
Оденсе
 10 5 3 2 16 - 10 18
5.
АГФ Орхус
 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 0:0 11 3 4 4 13 - 11 13
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 0:0 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Видовре Геммер Йонас 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 7'
    Камили Лирим из команды Видовре в офсайде
  • 7'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 7'
    Видовре контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 6'
    Хансен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 6'
    Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
  • 6'
    Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 5'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Thomas Joergensen ослабляет давление, выбив мяч.
  • 5'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Видовре: 47%, Норшеланн: 53%.
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    • 5'
      Макиенок Симон из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Геммер Йонас успешно блокирует удар.
    • 4'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 4'
      Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Видовре контролирует мяч.
    • 2'
      Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Хансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
    • 1'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pro Ventilation Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Видовре
    Ничья
    Норшелланн
    9.00
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    5.90
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    1.32
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