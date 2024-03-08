Тур: 21. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
39
Нагало
Адамо
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
29 Anders Ravn
-
-
28 _Nicolaj J.
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Норшелланн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.19
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.14
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.14
|Макиенок Симон
|2
|0.1
|Andreas Smed
|2
|0.1
|Magnus Fredslund
|1
|0.05
|Jeffrey Papa
|1
|0.05
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.29
|Фресе Мартин
|4
|0.19
|Нуама Эрнест
|4
|0.19
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.14
|Тверсков Йеппе
|2
|0.1
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.1
|Хансен Мадс
|2
|0.1
|Осман Ибрагим
|1
|0.05
|Кулибали Лассо
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Антман Оливер
|1
|0.05
|Вилладсен Оливер
|1
|0.05
|Нагало Адамо
|1
|0.05
|Доржелес Марио
|1
|0.05
|Хардер Конрад
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Ильязовски Ахмед
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Спельманн Мартин
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Jeffrey Papa
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фресе Мартин
|4
|0
|Хардер Конрад
|3
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нагало Адамо
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
3
Видовре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Норшелланн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
9
19
Видовре
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Норшелланн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
25% (5)
55% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
5
45%
76-90
Пропущено
24
13
8 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
7
29%
29%
3
23%
46-60
3
13%
4
31%
61-75
6
25%
1
8%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 13
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Забито
18
30
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
7%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
6
33%
5
17%
31-45
3
17%
5
17%
46-60
5
28%
5
17%
61-75
3
17%
10
33%
76-90
Пропущено
40
21
18 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 10
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
8
20%
3
14%
1-15
5
13%
4
19%
16-30
5
13%
4
19%
31-45
8
20%
4
19%
46-60
5
13%
4
19%
61-75
9
23%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2
Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Результаты матчей
Видовре
Норшелланн
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Видовре
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
19
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
37
37
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
137
416
911
119
713
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|3
|4
|39 - 23
|42
|2.
|20
|12
|5
|3
|38 - 18
|41
|3.
|20
|12
|3
|5
|39 - 23
|39
|4.
|0:0
|21
|9
|7
|5
|32 - 19
|34
|5.
|20
|7
|9
|4
|24 - 21
|30
|6.
|20
|8
|3
|9
|27 - 27
|27
|7.
|20
|6
|5
|9
|23 - 33
|23
|8.
|20
|5
|7
|8
|22 - 35
|22
|9.
|20
|5
|6
|9
|24 - 30
|21
|10.
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|11.
|20
|4
|7
|9
|19 - 22
|19
|12.
|0:0
|21
|2
|6
|13
|16 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|19 - 7
|23
|2.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|18 - 9
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|10
|4
|3
|3
|13 - 14
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|17 - 16
|13
|9.
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|11.
|10
|0
|3
|7
|8 - 20
|3
|12.
|0:0
|11
|0
|3
|8
|7 - 25
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|19 - 9
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|21 - 14
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|5.
|10
|3
|6
|1
|11 - 7
|15
|6.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|7.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|8.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 17
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|11.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5
|Видовре
|Геммер Йонас
|6