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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Видовре
1:2
Конец матча
Норшелланн
0'
0:1
18' Гол
Хардер Конрад
27' Желтая карточка
Нагало Адамо
1:1
48' Гол в свои ворота
Хансен Киан
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Камили Лирим
60' Желтая карточка
Якобсен Кристиан
1:2
69' Гол
Ингвартсен Маркус
71' Желтая карточка
Thomas Joergensen
81' Желтая карточка
Фресе Мартин
90' Желтая карточка
Геммер Йонас
90' Желтая карточка
Ильязовски Ахмед
90'+12

Ход матча

18'
0:1
Хардер Конрад
(Хансен Мадс)
27'
 
Нагало Адамо
46'
Томсен Тобиас
Макиенок Симон
 
48'
Хансен Киан
1:1
53'
Камили Лирим
 
60'
Якобсен Кристиан
 
62'
 
Расмуссен Кристиан
Антман Оливер
63'
 
Доржелес Марио
Вилладсен Оливер
66'
 
Ингвартсен Маркус
Тверсков Йеппе
69'
1:2
Ингвартсен Маркус
(Скьеллеруп Андреас)
71'
Thomas Joergensen
 
71'
Спельманн Мартин
Якобсен Кристиан
 
71'
Andreas Smed
Jeffrey Papa
 
77'
 
Барслунд Каре
Хардер Конрад
77'
 
Хэй Лукас
Скьеллеруп Андреас
80'
Mathias Andreasen
Thomas Joergensen
 
81'
 
Фресе Мартин
90'
Геммер Йонас
 
90'
Ильязовски Ахмед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 448 Количество передач 517
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Adrian
Kappenberger
30
Magnus
Fredslund
25
Киилерик
Мальте
15
Ильязовски
Ахмед
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
24
Макиенок
Симон
16
Jeffrey
Papa
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
22
Антман
Оливер
40
Хардер
Конрад
8
Скьеллеруп
Андреас
Видовре
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Видовре
Норшелланн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СД
0:0
К
2:0
ТМК
1:3
К
4:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.19
Якобсен Кристиан II 3 0.14
Камили Лирим 3 (1) 0.14
Макиенок Симон 2 0.1
Andreas Smed 2 0.1
Magnus Fredslund 1 0.05
Jeffrey Papa 1 0.05
Ильязовски Ахмед 0 0
Marc Nielsen 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 7 (2) 0.33
Фресе Мартин 4 0.19
Нуама Эрнест 4 0.19
Беньямин Нюгрен 3 0.14
Тверсков Йеппе 2 0.1
Скьеллеруп Андреас 2 0.1
Хансен Мадс 2 0.1
Хардер Конрад 2 0.1
Осман Ибрагим 1 0.05
Кулибали Лассо 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Антман Оливер 1 0.05
Вилладсен Оливер 1 0.05
Нагало Адамо 1 0.05
Доржелес Марио 1 0.05
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Хансен Андреас III 0 0
Сертдемир Зидан 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 7 0
Ильязовски Ахмед 5 0
Matti Olsen 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Спельманн Мартин 3 0
Якобсен Кристиан II 3 0
Геертсен Николай 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Пер Франдсен 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Макиенок Симон 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Thomas Joergensen 1 0
Jeffrey Papa 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 5 0
Диоманде Мохаммед 5 0
Хардер Конрад 3 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Нагало Адамо 2 0
Хэй Лукас 2 0
Хансен Киан 1 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
3
Видовре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

9
19
Видовре
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Норшелланн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

27
13
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
15%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
8
30%
30%
3
23%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
6
22%
1
8%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Забито

18
33
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
6
33%
5
15%
31-45
3
17%
6
18%
46-60
5
28%
6
18%
61-75
3
17%
10
30%
76-90

Пропущено

43
21
19 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
8
19%
3
14%
1-15
6
14%
4
19%
16-30
5
12%
4
19%
31-45
9
21%
4
19%
46-60
6
14%
4
19%
61-75
9
21%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2
Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2

Результаты матчей

Видовре
Норшелланн

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Видовре
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
1
10
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
2
9
1
9
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
14
7
4
17
1.5
10
11
1
20
2.5
7
14
1
20
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 20 13 3 4 39 - 23 42
2.
Брондбю
 20 12 5 3 38 - 18 41
3.
Копенгаген
 20 12 3 5 39 - 23 39
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 20 7 9 4 24 - 21 30
6.
Силькеборг
 20 8 3 9 27 - 27 27
7.
Виборг
 20 6 5 9 23 - 33 23
8.
Раннерс
 20 5 7 8 22 - 35 22
9.
Оденсе
 20 5 6 9 24 - 30 21
10.
Люнгбю
 20 5 5 10 25 - 35 20
11.
Вайле
 20 4 7 9 19 - 22 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
3.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
4.
Копенгаген
 10 6 1 3 18 - 9 19
5.
Виборг
 10 5 3 2 16 - 12 18
6.
Силькеборг
 10 5 2 3 15 - 11 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 10 3 4 3 10 - 15 13
10.
Вайле
 10 3 3 4 11 - 10 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 10 6 3 1 19 - 9 21
2.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
3.
Мидтьюлланн
 10 6 1 3 20 - 16 19
4.
Оденсе
 10 5 3 2 16 - 10 18
5.
АГФ Орхус
 10 3 6 1 11 - 7 15
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Люнгбю
 10 2 1 7 8 - 19 7
11.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Команда Норшеланн не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Видовре: 47%, Норшеланн: 53%.
  • 102'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 102'
    Видовре контролирует мяч.
  • 101'
    Судья сигнализирует, что Ахмед Ильязовский из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
  • 101'
    Видовре контролирует мяч.
  • 101'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 101'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 101'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 100'
    Хэй Лукас из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 100'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 100'
    Magnus Fredslund нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 100'
    Спельманн Мартин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 100'
      Доржелес Марио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 99'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 99'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 99'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 99'
      Барслунд Каре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 99'
      Видовре контролирует мяч.
    • 98'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 98'
      Рефери не любит споров - именно за это Ахмед Ильязовский сейчас получил желтую
    • 98'
      Видовре контролирует мяч.
    • 97'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 97'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 97'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Барслунд Каре выиграл воздушное противоборство у Томсен Тобиас.
    • 97'
      Видовре контролирует мяч.
    • 97'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 97'
      Видовре контролирует мяч.
    • 96'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 96'
      Матч возобновлен
    • 96'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 95'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 95'
      Контроль мяча: Видовре: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 94'
      Геммер Йонас из команды Видовре получает желтую после опасной игры.
    • 94'
      Геммер Йонас из команды Видовре опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 94'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 94'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 93'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 93'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 92'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 92'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 92'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 92'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Magnus Fredslund из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)
    • 91'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 90'
      Томсен Тобиас из команды Видовре толкнул локтем оппонента. Это Барслунд Каре заработал фол
    • 90'
      Контроль мяча: Видовре: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 90'
      Адриан Каппенбергер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Томсен Тобиас.
    • 89'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 89'
      Mathias Andreasen наказан за толчок Хансен Андреас III
    • 89'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Камили Лирим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Хансен Мадс успешно блокирует удар.
    • 88'
      Andreas Smed нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Киилерик Мальте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 88'
      Шанс! Marc Nielsen из команды Видовре пробил головой, но мимо
    • 88'
      Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Magnus Fredslund из команды Видовре подал угловой слева.
    • 88'
      Нагало Адамо успешно блокирует удар.
    • 88'
      Ахмед Ильязовский из команды Видовре нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 87'
      Геммер Йонас из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 87'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Игрок из команды Видовре делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 87'
      Хансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 86'
      Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 86'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Видовре контролирует мяч.
    • 86'
      Расмуссен Кристиан наказан за толчок Ахмед Ильязовский
    • 85'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 85'
      Контроль мяча: Видовре: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 84'
      Видовре контролирует мяч.
    • 84'
      Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн в офсайде
    • 84'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Спельманн Мартин из команды Видовре заходит слишком далеко, он валит Ингвартсен Маркус.
    • 83'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 83'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 83'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 83'
      Расмуссен Кристиан наказан за толчок Ахмед Ильязовский
    • 82'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 82'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Видовре контролирует мяч.
    • 82'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Рефери не любит споров - именно за это Фресе Мартин сейчас получил желтую
    • 81'
      Видовре контролирует мяч.
    • 81'
      Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн в офсайде
    • 81'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 80'
      Тактическая замена. Thomas Joergensen уходит с поля и его заменяет Mathias Andreasen
    • 80'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 80'
      Камили Лирим выиграл воздушное противоборство у Фресе Мартин.
    • 80'
      Контроль мяча: Видовре: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 80'
      Видовре контролирует мяч.
    • 79'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 79'
      Видовре контролирует мяч.
    • 78'
      Судья сигнализирует, что Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Киилерик Мальте
    • 78'
      Видовре контролирует мяч.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 77'
      Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Хэй Лукас
    • 77'
      Тактическая замена. Хардер Конрад уходит с поля и его заменяет Барслунд Каре
    • 77'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 77'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 77'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 76'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Andreas Smed ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Геммер Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Контроль мяча: Видовре: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 75'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 74'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 74'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 73'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Тактическая замена. Jeffrey Papa уходит с поля и его заменяет Andreas Smed
    • 71'
      Тактическая замена. Якобсен Кристиан II уходит с поля и его заменяет Спельманн Мартин
    • 71'
      Хансен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Thomas Joergensen из команды Видовре получает желтую после опасной игры.
    • 71'
      Thomas Joergensen из команды Видовре опасно и грубо сыграл. Хансен Мадс пострадал.
    • 70'
      Контроль мяча: Видовре: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 70'
      Супер-замена от тренера! Ингвартсен Маркус только вышел на поле и уже забил!
    • 69'
      Скьеллеруп Андреас сделал результативную передачу.
    • 69'
      Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус изменил счет на табло!
    • 69'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 69'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 68'
      Ахмед Ильязовский из команды Видовре опасно и грубо сыграл. Ингвартсен Маркус пострадал.
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 68'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      Видовре контролирует мяч.
    • 67'
      Якобсен Кристиан II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 67'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 66'
      Тверсков Йеппе получил травму и заменен. Ингвартсен Маркус выходит на поле.
    • 65'
      Контроль мяча: Видовре: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 65'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 65'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Marc Nielsen из команды Видовре наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 65'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 64'
      Видовре контролирует мяч.
    • 64'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Доржелес Марио
    • 62'
      Тактическая замена. Антман Оливер уходит с поля и его заменяет Расмуссен Кристиан
    • 62'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Видовре контролирует мяч.
    • 62'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 61'
      Marc Nielsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 61'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 61'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Видовре: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 60'
      Якобсен Кристиан II из команды Видовре получает желтую после опасной игры.
    • 60'
      Якобсен Кристиан II из команды Видовре опасно и грубо сыграл. Скьеллеруп Андреас пострадал.
    • 60'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 60'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 59'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 59'
      Хардер Конрад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 58'
      Thomas Joergensen не смог попасть в створ ударом издали
    • 58'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Видовре контролирует мяч.
    • 57'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 57'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Видовре: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Томсен Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 54'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Видовре.
    • 53'
      Г О О О О О Л - Камили Лирим из команды Видовре легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
    • 53'
      Jeffrey Papa создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 53'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Видовре контролирует мяч.
    • 52'
      Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 52'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 51'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Видовре будет все-таки засчитан.
    • 50'
      Контроль мяча: Видовре: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 50'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Видовре.
    • 49'
      Команда Видовре сравняла счет! Игра продолжается!
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Томсен Тобиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Г О О О О Л - Хансен Киан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 48'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Видовре начинает контратаку
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Хардер Конрад. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 47'
      Видовре контролирует мяч.
    • 46'
      Камили Лирим из команды Видовре в офсайде
    • 46'
      Видовре контролирует мяч.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jeffrey Papa
    • 46'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Видовре контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Макиенок Симон уходит с поля и его заменяет Томсен Тобиас
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Видовре: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 48'
      Камили Лирим нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 48'
      Геммер Йонас из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 47'
      Видовре контролирует мяч.
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Видовре контролирует мяч.
    • 46'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Видовре: 44%, Норшеланн: 56%.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 44'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 44'
      Видовре начинает контратаку
    • 43'
      Киилерик Мальте из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Marc Nielsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Magnus Fredslund из команды Видовре опасно и грубо сыграл. Свенссон Даниэль пострадал.
    • 42'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 42'
      Magnus Fredslund пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 41'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Видовре начинает контратаку
    • 41'
      Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Хансен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Хансен Киан наказан за толчок Адриан Каппенбергер
    • 41'
      Скьеллеруп Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Видовре: 46%, Норшеланн: 54%.
    • 40'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Камили Лирим наказан за толчок Фресе Мартин
    • 39'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 39'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 37'
      Видовре контролирует мяч.
    • 37'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 37'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 36'
      Видовре контролирует мяч.
    • 36'
      Jeffrey Papa из команды Видовре наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 36'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 36'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Геммер Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 35'
      Контроль мяча: Видовре: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 35'
      Якобсен Кристиан II не смог попасть в створ ударом издали
    • 35'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Видовре контролирует мяч.
    • 34'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Видовре контролирует мяч.
    • 33'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Геммер Йонас из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Хардер Конрад пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем
    • 32'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Камили Лирим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 31'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 31'
      Видовре контролирует мяч.
    • 31'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 30'
      Видовре контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Видовре: 42%, Норшеланн: 58%.
    • 30'
      Хардер Конрад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Хардер Конрад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 28'
      Камили Лирим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 27'
      Нагало Адамо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 27'
      Назначен штрафной. Пострадал Камили Лирим, его свалил Нагало Адамо.
    • 27'
      Видовре начинает контратаку
    • 27'
      Magnus Fredslund выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Нагало Адамо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Якобсен Кристиан II из команды Видовре опасно и грубо сыграл. Нагало Адамо пострадал.
    • 26'
      Киилерик Мальте из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Thomas Joergensen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Thomas Joergensen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Видовре: 43%, Норшеланн: 57%.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 24'
      Киилерик Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Видовре контролирует мяч.
    • 23'
      Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 22'
      Видовре контролирует мяч.
    • 22'
      Ахмед Ильязовский выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 21'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Thomas Joergensen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 21'
      Камили Лирим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 20'
      Thomas Joergensen создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Видовре контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Видовре: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 20'
      Хардер Конрад ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Marc Nielsen
    • 19'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 19'
      Отличный гол забил Хардер Конрад
    • 18'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 18'
      Хансен Мадс сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Хардер Конрад из команды Норшеланн левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 18'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Видовре контролирует мяч.
    • 17'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Геммер Йонас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 17'
      Макиенок Симон из команды Видовре нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 16'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Marc Nielsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 15'
      Контроль мяча: Видовре: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 15'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 15'
      Видовре начинает контратаку
    • 14'
      Якобсен Кристиан II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 13'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 13'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Thomas Joergensen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Видовре контролирует мяч.
    • 11'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 11'
      Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Ахмед Ильязовский из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Камили Лирим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Контроль мяча: Видовре: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 8'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 8'
      Скьеллеруп Андреас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Видовре контролирует мяч.
    • 8'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Камили Лирим из команды Видовре в офсайде
    • 7'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 7'
      Видовре контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 6'
      Хансен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Якобсен Кристиан II из команды Видовре поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 6'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Thomas Joergensen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Видовре: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 5'
      Макиенок Симон из команды Видовре перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Геммер Йонас успешно блокирует удар.
    • 4'
      Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 4'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 4'
      Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Видовре контролирует мяч.
    • 2'
      Якобсен Кристиан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Хансен Мадс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Magnus Fredslund ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
    • 1'
      Адриан Каппенбергер взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pro Ventilation Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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