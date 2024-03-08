Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

Рефери не любит споров - именно за это Ахмед Ильязовский сейчас получил желтую

97' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

97' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

97' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

96' Матч возобновлен

96' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Киилерик Мальте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

93' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Норшеланн пытается что-то создать.

92' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

92' Норшеланн контролирует мяч.

92' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Норшеланн контролирует мяч.

92' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Норшеланн пытается что-то создать.

88' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Киилерик Мальте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Magnus Fredslund из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Ахмед Ильязовский из команды Видовре нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

87' Геммер Йонас из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Magnus Fredslund навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Игрок из команды Видовре делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Норшеланн контролирует мяч.

86' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Расмуссен Кристиан наказан за толчок Ахмед Ильязовский

84' Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн в офсайде

84' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Норшеланн

83' Расмуссен Кристиан наказан за толчок Ахмед Ильязовский

82' Удар от ворот произведет Норшеланн

82' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Рефери не любит споров - именно за это Фресе Мартин сейчас получил желтую

81' Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн в офсайде

81' Удар от ворот произведет Норшеланн

80' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Видовре

77' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

77' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Норшеланн начинает контратаку

77' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Норшеланн пытается что-то создать.

75' Норшеланн пытается что-то создать.

75' Норшеланн контролирует мяч.

75' Удар от ворот произведет Норшеланн

74' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Норшеланн контролирует мяч.

72' Матч возобновлен

71' Хансен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Супер-замена от тренера! Ингвартсен Маркус только вышел на поле и уже забил!

69' Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус изменил счет на табло!

69' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Норшеланн контролирует мяч.

69' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Норшеланн контролирует мяч.

68' Норшеланн контролирует мяч.

67' Норшеланн контролирует мяч.

67' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Удар от ворот произведет Норшеланн

65' Ох, нехорошо это выглядит. Тверсков Йеппе получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Marc Nielsen из команды Видовре наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Норшеланн контролирует мяч.

61' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Видовре

61' Норшеланн пытается что-то создать.

60' Норшеланн контролирует мяч.

59' Marc Nielsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Норшеланн контролирует мяч.

59' Норшеланн начинает контратаку

59' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Норшеланн контролирует мяч.

58' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Норшеланн

58' Thomas Joergensen не смог попасть в створ ударом издали

58' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Норшеланн контролирует мяч.

54' Хорошую попытку сделал Томсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Видовре

53' Г О О О О О Л - Камили Лирим из команды Видовре легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

53' Jeffrey Papa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.

52' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.

51' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Норшеланн контролирует мяч.

51' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Видовре будет все-таки засчитан.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Видовре

49' Команда Видовре сравняла счет! Игра продолжается!

48' Хорошую попытку сделал Томсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Г О О О О Л - Хансен Киан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

48' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Хорошую попытку сделал Хардер Конрад . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Норшеланн контролирует мяч.

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Норшеланн контролирует мяч.