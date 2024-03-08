Тур: 21. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Peter Kjaersgaard
1:2
Конец матча
0'
0:1
18' ГолХардер Конрад
27' Желтая карточкаНагало Адамо
1:1
48' Гол в свои воротаХансен Киан
53' Undefined phrase: football_event_Камили Лирим
60' Желтая карточкаЯкобсен Кристиан
1:2
69' ГолИнгвартсен Маркус
71' Желтая карточкаThomas Joergensen
81' Желтая карточкаФресе Мартин
90' Желтая карточкаГеммер Йонас
90' Желтая карточкаИльязовски Ахмед
90'+12
Ход матча
18'
0:1
27'
48'
1:1
53'
60'
69'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
448 Количество передач 517
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
39
Нагало
Адамо
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
29 Anders Ravn
-
-
28 _Nicolaj J.
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Видовре
Норшелланн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.19
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.14
|Камили Лирим
|3 (1)
|0.14
|Макиенок Симон
|2
|0.1
|Andreas Smed
|2
|0.1
|Magnus Fredslund
|1
|0.05
|Jeffrey Papa
|1
|0.05
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Marc Nielsen
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|7 (2)
|0.33
|Фресе Мартин
|4
|0.19
|Нуама Эрнест
|4
|0.19
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.14
|Тверсков Йеппе
|2
|0.1
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.1
|Хансен Мадс
|2
|0.1
|Хардер Конрад
|2
|0.1
|Осман Ибрагим
|1
|0.05
|Кулибали Лассо
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Антман Оливер
|1
|0.05
|Вилладсен Оливер
|1
|0.05
|Нагало Адамо
|1
|0.05
|Доржелес Марио
|1
|0.05
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Хансен Андреас III
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|7
|0
|Ильязовски Ахмед
|5
|0
|Matti Olsen
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Спельманн Мартин
|3
|0
|Якобсен Кристиан II
|3
|0
|Геертсен Николай
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Пер Франдсен
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Thomas Joergensen
|1
|0
|Jeffrey Papa
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|5
|0
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Хардер Конрад
|3
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Нагало Адамо
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Норшелланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
3
Видовре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Норшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
9
19
Видовре
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
29% (6)
48% (10)
Норшелланн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
29% (6)
52% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
38%
3
21%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
27
13
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
15%
1
8%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
8
30%
30%
3
23%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
6
22%
1
8%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 14
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
30%
2
11%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
3
16%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Забито
18
33
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
2
6%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
6
33%
5
15%
31-45
3
17%
6
18%
46-60
5
28%
6
18%
61-75
3
17%
10
30%
76-90
Пропущено
43
21
19 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 15
8
19%
3
14%
1-15
6
14%
4
19%
16-30
5
12%
4
19%
31-45
9
21%
4
19%
46-60
6
14%
4
19%
61-75
9
21%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Люнгбю - Видовре 2:4 Видовре - Виборг 2:2 Видовре - Раннерс 1:3 Александрия - Видовре 1:2
Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5 Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0
Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2
Результаты матчей
Видовре
Норшелланн
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Видовре
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
110
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
74
37
47
19
29
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
147
417
1011
120
714
120
219
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5