Тур: 25. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Маккили Дэнни
0:1
Второй тайм: 60'
Ход матча
10'
22'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
154 Количество передач 237
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Тиль
Гус
17
Жуниор
Мауро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
32 Батен ТибоПолузащитник
- Нападающий
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
-
31 Лэнд ТайгоПолузащитник
-
14 Пепи РикардоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
2.67
3
Среднее время на гол
33
30
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|6
|0.24
|Эдвардсен Виктор
|6 (2)
|0.24
|Со Силла
|5
|0.2
|Эдвардсен Оливер
|5
|0.2
|Кюйперс Бас
|4
|0.16
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.12
|Мартинсен Якоб
|3
|0.12
|Крамер Йорис
|2
|0.08
|Льянсана Энрик
|2
|0.08
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.04
|Амофа Джамал
|1
|0.04
|Адеканье Бобби
|0
|0
|Батен Тибо
|0
|0
|Тенгстедт Сёрен
|0
|0
|Наубер Геррит
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|22 (5)
|0.88
|Тиль Гус
|8
|0.32
|Бакайоко Жоан
|6
|0.24
|Тильман Малик
|6
|0.24
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|0.24
|Сайбари Исмаэль
|5
|0.2
|Лосано Ирвинг
|5
|0.2
|Ланг Ноа
|4
|0.16
|Веерман Йоэй
|3
|0.12
|Вертессен Йорбе
|3
|0.12
|Дест Серджиньо
|2
|0.08
|Боскальи Оливье
|2
|0.08
|Рамальо Андре
|2
|0.08
|Схаутен Йерди
|2
|0.08
|Тезе Джордан
|1
|0.04
|Бабади Исаак
|1
|0.04
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|5
|1
|Кюйперс Бас
|5
|0
|Адеканье Бобби
|3
|1
|Наубер Геррит
|3
|0
|Батен Тибо
|3
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|1
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Бломме Ксандер
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|4
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Тезе Джордан
|3
|0
|Де Йонг Люк
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Обиспо Армандо
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
2
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ПСВ
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
14
0
Упущенные победы
10
35
Гоу Эхед Иглс
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
50% (12)
13% (3)
ПСВ
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
21% (5)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
13% (3)
46% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
16
37
Голы по времени матча
Забито
26
43
10 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 10
14 Не забивали 12
2
8%
5
12%
1-15
2
8%
4
9%
16-30
6
23%
6
14%
31-45
2
8%
7
16%
46-60
6
23%
11
26%
61-75
8
31%
10
23%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
2
29%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Забито
12
35
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
1
8%
4
11%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
1
8%
5
14%
31-45
3
25%
10
29%
46-60
2
17%
4
11%
61-75
4
33%
6
17%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
29%
29%
3
43%
76-90
Забито
38
78
13 В 1-м тайме 30
25 Во 2-м тайме 48
12 Забивали первыми 21
5 Не забивали 0
3
8%
9
12%
1-15
3
8%
10
13%
16-30
7
18%
11
14%
31-45
5
13%
17
22%
46-60
8
21%
15
19%
61-75
12
32%
16
21%
76-90
Пропущено
32
14
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 11
5
16%
1
7%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
5
16%
2
14%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
10
31%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0
ПСВ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0
Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Точный счет
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:2
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:4
4 раза 17%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
4
6 раз 25%
1
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
57
75
39
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
39
102
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
1014
222
519
168
321
1014
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|47 - 23
|50
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|0:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|30 - 34
|30
|11.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 41
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 41
|28
|13.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 43
|27
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|38 - 52
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|21 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5