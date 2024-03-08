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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Гоу Эхед Иглс
0:1
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
10' Гол
Дест Серджиньо
22' Желтая карточка
Обиспо Армандо
89' Вторая желтая карточка
Обиспо Армандо
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Дест Серджиньо
(Боскальи Оливье)
22'
 
Обиспо Армандо
66'
 
Бабади Исаак
Тиль Гус
66'
 
Бакайоко Жоан
Тильман Малик
66'
Батен Тибо
Линторст Эверт
 
66'
Льянсана Энрик
Эдвардсен Виктор
 
79'
Тенгстедт Сёрен
Эдвардсен Оливер
 
79'
Лука Эверинк
Дейл Матс
 
84'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
87'
Штоккерс Финн
Бломме Ксандер
 
89'
 
Обиспо Армандо
90'
 
Белла-Кочап Армель
Лосано Ирвинг

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 368 Количество передач 558
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
18
Виллюмссон
Виллюм
20
Бломме
Ксандер
29
Мартинсен
Якоб
16
Эдвардсен
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
20
Тиль
Гус
17
Жуниор
Мауро
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
10
Тильман
Малик
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
ПСВ

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:0
Э
2:5
К
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

2.67
3

Среднее время на гол

33
30

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 6 0.24
Эдвардсен Виктор 6 (2) 0.24
Со Силла 5 0.2
Эдвардсен Оливер 5 0.2
Кюйперс Бас 4 0.16
Ромменс Филипп 3 (1) 0.12
Мартинсен Якоб 3 0.12
Крамер Йорис 2 0.08
Льянсана Энрик 2 0.08
Дейл Матс 1 (1) 0.04
Амофа Джамал 1 0.04
Адеканье Бобби 0 0
Батен Тибо 0 0
Тенгстедт Сёрен 0 0
Наубер Геррит 0 0
Линторст Эверт 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 22 (5) 0.88
Тиль Гус 8 0.32
Бакайоко Жоан 6 0.24
Тильман Малик 6 0.24
Пепи Рикардо 6 (1) 0.24
Сайбари Исмаэль 5 0.2
Лосано Ирвинг 5 0.2
Ланг Ноа 4 0.16
Веерман Йоэй 3 0.12
Вертессен Йорбе 3 0.12
Дест Серджиньо 2 0.08
Боскальи Оливье 2 0.08
Рамальо Андре 2 0.08
Схаутен Йерди 2 0.08
Тезе Джордан 1 0.04
Бабади Исаак 1 0.04
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 5 1
Кюйперс Бас 5 0
Адеканье Бобби 3 1
Наубер Геррит 3 0
Батен Тибо 3 0
Виллюмссон Виллюм 1 1
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Бломме Ксандер 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Со Силла 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 4 0
Схаутен Йерди 3 0
Тезе Джордан 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Де Йонг Люк 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Бенитес Вальтер 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Тильман Малик 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
2
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
ПСВ
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

14
0

Упущенные победы

10
35
Гоу Эхед Иглс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
52% (13)
12% (3)
ПСВ
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
16% (4)
44% (11)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

16
37

Голы по времени матча

Забито

26
44
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 11
15 Не забивали 12
2
8%
6
14%
1-15
2
8%
4
9%
16-30
6
23%
6
14%
31-45
2
8%
7
16%
46-60
6
23%
11
25%
61-75
8
31%
10
23%
76-90

Пропущено

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
29%
16-30
3
19%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
5
31%
1
14%
76-90

Забито

12
35
3 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 11
16 Не забивали 13
1
8%
4
11%
1-15
1
8%
6
17%
16-30
1
8%
5
14%
31-45
3
25%
10
29%
46-60
2
17%
4
11%
61-75
4
33%
6
17%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
18%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
29%
29%
3
43%
76-90

Забито

38
79
13 В 1-м тайме 31
25 Во 2-м тайме 48
12 Забивали первыми 22
6 Не забивали 0
3
8%
10
13%
1-15
3
8%
10
13%
16-30
7
18%
11
14%
31-45
5
13%
17
22%
46-60
8
21%
15
19%
61-75
12
32%
16
20%
76-90

Пропущено

33
14
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 11
6
18%
1
7%
1-15
4
12%
3
21%
16-30
5
15%
2
14%
31-45
6
18%
2
14%
46-60
2
6%
2
14%
61-75
10
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:1
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Боруссия М - Гоу Эхед Иглс 3:2 Гоу Эхед Иглс - Де Трефферс 7:1 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Витесс 5:1 Конинклейке - Гоу Эхед Иглс 1:4 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0
ПСВ
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ПСВ - Фейеноорд 2:2 ПЕК Зволле - ПСВ 1:7 ПСВ - Боруссия Д 1:1 ПСВ - Хераклес 2:0
Волендам - ПСВ 1:5 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Алмере Сити 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Утрехт - ПСВ 1:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Эксельсиор 3:1 ПСВ - Гамбург 2:2 ПСВ - Хераклес 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:4 ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3 Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
ПСВ

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 33%
3:1
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
4
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:4
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
3:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:4
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
6 раз 24%
3
6 раз 24%
4
6 раз 24%
1
3 раза 12%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
1.5
5
8
2.5
7
5
3
10
3.5
3
9
1
12
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
10
15
1.5
22
3
5
20
2.5
16
9
3
22
3.5
10
15
1
24
4.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 24 15 5 4 47 - 23 50
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 24 8 8 8 29 - 32 32
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 24 8 6 10 30 - 34 30
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 24 8 6 10 28 - 41 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 24 7 7 10 24 - 41 28
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 24 7 6 11 32 - 43 27
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Эксельсиор
 Заявка 24 4 9 11 38 - 52 21
16.
Валвейк
 Заявка 24 5 3 16 22 - 44 18
17.
Витесс
 Заявка 24 4 4 16 19 - 49 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 12 9 1 2 25 - 13 28
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
13.
Алмере Сити
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
15.
Валвейк
 Заявка 12 3 2 7 15 - 23 11
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 12 4 3 5 9 - 12 15
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Витесс
 Заявка 12 3 0 9 11 - 31 9
14.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 3 7 21 - 31 9
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСВ вырывает победу
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 41%, ПСВ: 59%.
  • 95'
    Де Ланге Жеффри взял и забрал мяч на выходе
  • 95'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Бакайоко Жоан нанес удар в каркас ворот!
  • 94'
    ПСВ начинает контратаку
  • 94'
    Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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