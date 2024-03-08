Тур: 25. Стадион: МХП-Арена. Зрители: 53800 Главный судья: Шрёдер Роберт
2:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолГирасси Серу
39' Желтая карточкаХедира Рани
2:0
65' ГолФюрих Крис
69' Красная карточкаШефер Андраш
77' Желтая карточкаТусар Люка
84' Желтая карточкаВагноман Жоша
90'+5
Ход матча
19'
1:0
39'
60'
65'
2:0
69'
77'
82'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
841 Количество передач 352
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
29
Тусар
Люка
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чжон Ву-ЁнПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
История личных встреч
Штутгарт
Унион Берлин
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|21 (4)
|0.84
|Ундав Дениз
|14
|0.56
|Фюрих Крис
|7
|0.28
|Мийо Энцо
|4 (1)
|0.16
|Мвумпа Силас
|3
|0.12
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0.08
|Левелинг Джейми
|2
|0.08
|Вагноман Жоша
|2
|0.08
|Дауд Махмуд
|1
|0.04
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.04
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
|Руо Антони
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Госенс Робин
|6
|0.24
|Бехренс Кевин
|4
|0.16
|Холлербах Бенедикт
|3
|0.12
|Фолланд Кевин
|2 (1)
|0.08
|Духи Данило
|2
|0.08
|Шефер Андраш
|1
|0.04
|Пантович Милош
|1
|0.04
|Кауфманн Миккель
|1
|0.04
|Ааронсон Бренден
|1
|0.04
|Фофана Датро
|1
|0.04
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.04
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|Хаберер Яник
|0
|0
|Вертессен Йорбе
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|8
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|Антон Вальдемар
|4
|0
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|Ундав Дениз
|3
|0
|Руо Антони
|3
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Мийо Энцо
|2
|0
|Штиллер Анджело
|2
|0
|Левелинг Джейми
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Массимо Роберто
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
|Раймунд Лука
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаберер Яник
|6
|0
|Госенс Робин
|5
|0
|Лейте Диогу
|5
|0
|Фолланд Кевин
|1
|2
|Хедира Рани
|2
|1
|Ааронсон Бренден
|2
|1
|Фогт Кевин
|3
|0
|Бехренс Кевин
|3
|0
|Тусар Люка
|3
|0
|Белица Ненад
|1
|1
|Триммель Кристофер
|1
|1
|Шефер Андраш
|1
|1
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Юранович Йосип
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Крал Алекс
|2
|0
|Холлербах Бенедикт
|2
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Унион Берлин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
5
Штутгарт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Унион Берлин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
19
14
Штутгарт
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
38
10
18 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 19
1
3%
2
20%
1-15
10
26%
1
10%
16-30
7
18%
5
50%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
11
29%
1
10%
61-75
5
13%
1
10%
76-90
Пропущено
10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
2
20%
7
32%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
1
10%
2
9%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
5
24%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90
Пропущено
19
18
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
6
32%
2
11%
61-75
5
26%
7
39%
76-90
Забито
59
24
27 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 10
18 Забивали первыми 8
3 Не забивали 12
6
10%
4
17%
1-15
12
20%
2
8%
16-30
9
15%
8
33%
31-45
7
12%
2
8%
46-60
13
22%
4
17%
61-75
12
20%
4
17%
76-90
Пропущено
29
40
9 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
3
10%
6
15%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
6
21%
8
20%
46-60
8
28%
6
15%
61-75
6
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1
Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Результаты матчей
Штутгарт
Унион Берлин
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
48
76
210
310
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
58
75
211
48
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
1213
187
619
1114
322
322
223
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|20
|4
|0
|61 - 16
|64
|2.
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|65 - 28
|54
|3.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|57 - 31
|53
|4.
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|48 - 30
|44
|5.
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|53 - 31
|43
|6.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|38 - 31
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|43 - 44
|33
|8.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|33 - 37
|30
|9.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 44
|30
|10.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|39 - 41
|29
|11.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 42
|28
|12.
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|42 - 46
|26
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|30 - 39
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|10
|9
|29 - 50
|25
|15.
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 41
|25
|16.
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|16 - 39
|17
|17.
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|19 - 38
|16
|18.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|24 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|34 - 7
|32
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|37 - 11
|32
|3.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 8
|31
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 11
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 19
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 17
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|11.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|22 - 21
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 21
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 18
|9
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|13 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|27 - 9
|32
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 20
|23
|3.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 20
|21
|4.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|24 - 23
|20
|6.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 19
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 25
|10
|11.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 23
|10
|12.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
|13.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|20 - 29
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 21
|8
|15.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 33
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 22
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|27 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|21 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|17 (4)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|14 (8)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 10
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|8
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Унион Берлин
Исход игры
Штутгарт
92.4% (121)
Ничья
4.6% (6)
Унион Берлин
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.93% (78)
Меньше
36.07% (44)
Обе команды забьют
Да
65.57% (80)
Нет
34.43% (42)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
43.5% (57)
2:0 Штутгарт
15.3% (20)
1:0 Штутгарт
15.3% (20)
3:1 Штутгарт
9.2% (12)
1:1 Ничья
3.1% (4)
1:2 Унион Берлин
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:0 Штутгарт
1.5% (2)
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