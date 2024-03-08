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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 53800 Главный судья: Шрёдер Роберт
Штутгарт
2:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
19' Гол
Гирасси Серу
39' Желтая карточка
Хедира Рани
2:0
65' Гол
Фюрих Крис
69' Красная карточка
Шефер Андраш
77' Желтая карточка
Тусар Люка
84' Желтая карточка
Вагноман Жоша
90'+5

Ход матча

19'
Гирасси Серу
(Каразор Атакан)
1:0
39'
 
Хедира Рани
46'
Антон Вальдемар
Руо Антони
 
60'
Левелинг Джейми
Штенцель Паскаль
 
60'
Ундав Дениз
Мийо Энцо
 
65'
Фюрих Крис
2:0
66'
 
Холлербах Бенедикт
Вертессен Йорбе
66'
 
Крал Алекс
Хедира Рани
69'
 
Шефер Андраш
73'
 
Ааронсон Бренден
Фолланд Кевин
77'
 
Тусар Люка
82'
 
Руссийон Жером
Лейте Диогу
82'
 
Бедья Крис
Госенс Робин
82'
Чжон Ву-Ён
Фюрих Крис
 
82'
Дауд Махмуд
Штиллер Анджело
 
84'
Вагноман Жоша
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 841 Количество передач 352
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Штутгарт 92.4% (121)
X 4.6% (6)
Унион Берлин 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
7
Миттельштедт
Максимилиан
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
4
Вагноман
Жоша
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
18
Юранович
Йосип
29
Тусар
Люка
8
Хедира
Рани
13
Шефер
Андраш
6
Госенс
Робин
10
Фолланд
Кевин
14
Вертессен
Йорбе
Штутгарт
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Штутгарт
Унион Берлин

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
1:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 21 (4) 0.84
Ундав Дениз 14 0.56
Фюрих Крис 7 0.28
Мийо Энцо 4 (1) 0.16
Мвумпа Силас 3 0.12
Миттельштедт Максимилиан 2 0.08
Левелинг Джейми 2 0.08
Вагноман Жоша 2 0.08
Дауд Махмуд 1 0.04
Загаду Дан-Аксель 1 0.04
Штенцель Паскаль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Ито Хироки 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0
Руо Антони 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Госенс Робин 6 0.24
Бехренс Кевин 4 0.16
Холлербах Бенедикт 3 0.12
Фолланд Кевин 2 (1) 0.08
Духи Данило 2 0.08
Шефер Андраш 1 0.04
Пантович Милош 1 0.04
Кауфманн Миккель 1 0.04
Ааронсон Бренден 1 0.04
Фофана Датро 1 0.04
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.04
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Триммель Кристофер 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Хаберер Яник 0 0
Вертессен Йорбе 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 8 0
Миттельштедт Максимилиан 4 0
Антон Вальдемар 4 0
Штенцель Паскаль 2 1
Ундав Дениз 3 0
Руо Антони 3 0
Фюрих Крис 2 0
Вагноман Жоша 2 0
Мийо Энцо 2 0
Штиллер Анджело 2 0
Левелинг Джейми 2 0
Ито Хироки 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Массимо Роберто 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Раймунд Лука 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаберер Яник 6 0
Госенс Робин 5 0
Лейте Диогу 5 0
Фолланд Кевин 1 2
Хедира Рани 2 1
Ааронсон Бренден 2 1
Фогт Кевин 3 0
Бехренс Кевин 3 0
Тусар Люка 3 0
Белица Ненад 1 1
Триммель Кристофер 1 1
Шефер Андраш 1 1
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Юранович Йосип 2 0
Духи Данило 2 0
Крал Алекс 2 0
Холлербах Бенедикт 2 0
Лайдуни Аисса 1 0
Вертессен Йорбе 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Унион Берлин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
5
Штутгарт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Унион Берлин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

19
14
Штутгарт
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
24% (6)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
24% (6)
20% (5)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (7)
32% (8)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
20% (5)
52% (13)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

38
10
18 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
12 Не забивали 19
1
3%
2
20%
1-15
10
26%
1
10%
16-30
7
18%
5
50%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
11
29%
1
10%
61-75
5
13%
1
10%
76-90

Пропущено

10
22
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
1
10%
3
14%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
3
30%
2
9%
31-45
2
20%
7
32%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
1
10%
2
9%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
5
24%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
2
10%
3
21%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
7
33%
3
21%
76-90

Пропущено

19
18
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
3
17%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
6
32%
2
11%
61-75
5
26%
7
39%
76-90

Забито

59
24
27 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 10
18 Забивали первыми 8
3 Не забивали 12
6
10%
4
17%
1-15
12
20%
2
8%
16-30
9
15%
8
33%
31-45
7
12%
2
8%
46-60
13
22%
4
17%
61-75
12
20%
4
17%
76-90

Пропущено

29
40
9 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 20
3
10%
6
15%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
6
21%
8
20%
46-60
8
28%
6
15%
61-75
6
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Вольфсбург - Штутгарт 2:3 Штутгарт - Кёльн 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Майнц 3:1
Байер Л - Штутгарт 3:2 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - РБ Лейпциг 5:2 Бохум - Штутгарт 1:0 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Бавария - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Штутгарт - Нюрнберг 2:0 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Хайденхайм - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Вольфсбург 1:0
Майнц - Унион Берлин 1:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Бавария - Унион Берлин 1:0 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Арминия 2:0 Унион Берлин - Кёльн 2:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Унион Берлин - Боруссия М 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Штутгарт - Унион Берлин 1:0

Результаты матчей

Штутгарт
Унион Берлин

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
5
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
4 раза 16%
0
3 раза 12%
5
3 раза 12%
0
13 раз 52%
1
6 раз 24%
2
3 раза 12%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
1.5
Больше Меньше
4
8
7
6
2.5
2
10
3
10
3.5
1
11
3
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
8
7
5
1.5
2
11
4
8
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
12
13
18
7
1.5
6
19
11
14
2.5
3
22
3
22
3.5
2
23
3
22
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 24 20 4 0 61 - 16 64
2.
Бавария
 Заявка 24 17 3 4 65 - 28 54
3.
Штутгарт
 Заявка 25 17 2 6 57 - 31 53
4.
Боруссия Д
 Заявка 24 12 8 4 48 - 30 44
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 24 13 4 7 53 - 31 43
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 24 9 10 5 38 - 31 37
7.
Хоффенхайм
 Заявка 24 9 6 9 43 - 44 33
8.
Вердер
 Заявка 24 8 6 10 33 - 37 30
9.
Фрайбург
 Заявка 24 8 6 10 32 - 44 30
10.
Аугсбург
 Заявка 24 7 8 9 39 - 41 29
11.
Хайденхайм
 Заявка 24 7 7 10 34 - 42 28
12.
Боруссия М
 Заявка 24 6 8 10 42 - 46 26
13.
Вольфсбург
 Заявка 24 6 7 11 30 - 39 25
14.
Бохум
 Заявка 24 5 10 9 29 - 50 25
15.
Унион Берлин
 Заявка 25 7 4 14 23 - 41 25
16.
Кёльн
 Заявка 24 3 8 13 16 - 39 17
17.
Майнц
 Заявка 24 2 10 12 19 - 38 16
18.
Дармштадт
 Заявка 24 2 7 15 24 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 34 - 7 32
2.
Штутгарт
 Заявка 13 10 2 1 37 - 11 32
3.
Бавария
 Заявка 12 10 1 1 39 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 12 7 2 3 24 - 18 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 5 5 1 19 - 11 20
7.
Фрайбург
 Заявка 12 5 5 2 22 - 19 20
8.
Боруссия М
 Заявка 12 5 3 4 22 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
10.
Хайденхайм
 Заявка 12 5 3 4 20 - 19 18
11.
Бохум
 Заявка 12 4 6 2 19 - 17 18
12.
Унион Берлин
 Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 5 3 22 - 21 17
14.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 4 4 18 - 16 16
15.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 4 5 19 - 21 13
16.
Майнц
 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
17.
Кёльн
 Заявка 12 2 3 7 9 - 18 9
18.
Дармштадт
 Заявка 13 1 3 9 13 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 12 10 2 0 27 - 9 32
2.
Бавария
 Заявка 12 7 2 3 26 - 20 23
3.
Штутгарт
 Заявка 12 7 0 5 20 - 20 21
4.
Боруссия Д
 Заявка 12 5 6 1 24 - 12 21
5.
Хоффенхайм
 Заявка 12 6 2 4 24 - 23 20
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 5 2 5 23 - 21 17
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
8.
Аугсбург
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
9.
Вердер
 Заявка 12 3 3 6 13 - 19 12
10.
Фрайбург
 Заявка 12 3 1 8 10 - 25 10
11.
Хайденхайм
 Заявка 12 2 4 6 14 - 23 10
12.
Вольфсбург
 Заявка 12 2 3 7 12 - 23 9
13.
Боруссия М
 Заявка 12 1 5 6 20 - 29 8
14.
Кёльн
 Заявка 12 1 5 6 7 - 21 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 13 2 2 9 9 - 23 8
16.
Дармштадт
 Заявка 11 1 4 6 11 - 27 7
17.
Бохум
 Заявка 12 1 4 7 10 - 33 7
18.
Майнц
 Заявка 12 0 6 6 10 - 22 6
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 27 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 21 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 17 (4)
Аугсбург Демирович Эрмедин 14 (8)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 10
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 8
Штутгарт Каразор Атакан 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Штутгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Штутгарт: 66%, Унион Берлин: 34%.
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 53800 болельщиков
  • 95'
    Дауд Махмуд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Крал Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Левелинг Джейми из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MHPArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Штутгарт 92.4% (121)
    X 4.6% (6)
    Унион Берлин 3.1% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штутгарт 2:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Штутгарт
    92.4% (121)
    Ничья
    4.6% (6)
    Унион Берлин
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.93% (78)
    Меньше
    36.07% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    65.57% (80)
    Нет
    34.43% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Штутгарт
    43.5% (57)
    2:0 Штутгарт
    15.3% (20)
    1:0 Штутгарт
    15.3% (20)
    3:1 Штутгарт
    9.2% (12)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    1:2 Унион Берлин
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
    3:0 Штутгарт
    1.5% (2)
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