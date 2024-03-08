Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Штутгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Штиллер Анджело из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Вагноман Жоша . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

45' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Штутгарт

43' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Миттельштедт Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Штутгарт

42' Тусар Люка оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хедира Рани совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Штенцель Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Штиллер Анджело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Энтони Руо возвращается на поле.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Энтони Руо получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Энтони Руо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Штенцель Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

24' Фюрих Крис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Энтони Руо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Юранович Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с правой ноги!

19' Каразор Атакан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фолланд Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Энтони Руо ослабляет давление, выбив мяч.

17' Хорошую попытку сделал Шефер Андраш . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Госенс Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Энтони Руо ослабляет давление, выбив мяч.

14' Удар от ворот произведет Штутгарт

13' Энтони Руо выиграл воздушное противоборство у Вертессен Йорбе

13' Мийо Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Миттельштедт Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Удар от ворот произведет Штутгарт

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

9' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

8' Энтони Руо из команды Штутгарт в офсайде

8' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Миттельштедт Максимилиан из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Штутгарт

3' Оооо... вот это был удар! Вертессен Йорбе должен был забить с этой позиции.

3' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Фолланд Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Штутгарт начинает с центра поля