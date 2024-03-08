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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Парма
0:1
Перерыв
Брешия
0'
0:1
16' Гол
Яллоу Александр
39' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
0:1
41' Не забитый пенальти
Бенедычак Адриан

Ход матча

16'
0:1
Яллоу Александр
22'
 
Бертаньоли Массимо
Пагера Фабрицио
39'
Ди Кьяра Джанлука
 
41'
Бенедычак Адриан
0:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
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Парма
Ничья
Брешия
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1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
4
Болог
Ботонд
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
30
Michele
Avella
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
Парма
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Брешия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:2
СB
2:0
СB
0:2
СB
1:0
СB
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.5

Среднее время на гол

105
180

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

97
117

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 10 (2) 0.34
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.34
Бернабе Адриан 6 0.21
Бонни Анж-Йоан 3 0.1
Шарпантье Габриэль 3 0.1
Михэйлэ Валентин 3 0.1
Партипило Антони 3 0.1
Чолак Антонио-Мирко 3 0.1
Эрнани Азеведо 2 0.07
Эстевес Науэль 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Дель Прато Энрико 1 0.03
Камара Дрисса 1 0.03
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 8 (1) 0.28
Мончини Габриэле 6 (2) 0.21
Бьярнасон Биркир 4 0.14
Бизоли Димитри 2 0.07
Яллоу Александр 2 0.07
Бьянки Флавио 2 0.07
Галацци Николас 1 0.03
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Чиркати Алессандро 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Ди Кьяра Джанлука 3 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Бернабе Адриан 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Загаритис Василиос 2 0
Сиприен Вилан 1 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Пагера Фабрицио 6 0
Бизоли Димитри 6 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Галацци Николас 5 0
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Бертаньоли Массимо 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Уар Матье 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
6
Парма
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

22
14
Парма
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Брешия
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

28
20

Голы по времени матча

Забито

24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
6
25%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
8
33%
4
31%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
2
14%
8
50%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

26
15
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
6
23%
3
20%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Забито

50
28
25 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
12
24%
5
18%
1-15
7
14%
2
7%
16-30
6
12%
4
14%
31-45
9
18%
5
18%
46-60
5
10%
5
18%
61-75
11
22%
7
25%
76-90

Пропущено

31
31
14 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 20
4
13%
12
39%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
6
19%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2
Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1
Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2

Результаты матчей

Парма
Брешия

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Парма
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
9
5
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
10
4
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
19
9
19
9
1.5
8
20
7
21
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:1 29 17 8 4 53 - 29 59
2.
Кремонезе
 28 15 8 5 38 - 20 53
3.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 1:0 29 10 11 8 32 - 28 41
8.
Читтаделла
 28 10 6 12 33 - 38 36
9.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
10.
Модена
 28 8 12 8 32 - 36 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 28 8 9 11 31 - 32 33
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 0:1 15 8 6 1 25 - 14 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 1:0 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 14 4 4 6 21 - 19 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 0:1 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Брешия
 1:0 15 5 6 4 16 - 14 21
9.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
10.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
11.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
12.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
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