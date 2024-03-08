Тур: 29. Стадион: Эннио Тардини.
0'
0:1
16' ГолЯллоу Александр
39' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
0:1
41' Не забитый пенальтиБенедычак Адриан
Ход матча
16'
0:1
41'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Парма
Брешия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.5
Среднее время на гол
105
180
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
97
117
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|10 (2)
|0.34
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.34
|Бернабе Адриан
|6
|0.21
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.1
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.1
|Партипило Антони
|3
|0.1
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.1
|Эрнани Азеведо
|2
|0.07
|Эстевес Науэль
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Камара Дрисса
|1
|0.03
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|8 (1)
|0.28
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.21
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.14
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|2
|0.07
|Бьянки Флавио
|2
|0.07
|Галацци Николас
|1
|0.03
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Чиркати Алессандро
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Пагера Фабрицио
|6
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Бертаньоли Массимо
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
6
Парма
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Брешия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
22
14
Парма
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Брешия
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
28
20
Голы по времени матча
Забито
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 18
6
25%
2
15%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
5
21%
2
15%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
8
33%
4
31%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
2
14%
8
50%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
26
15
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
6
23%
3
20%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Забито
50
28
25 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
12
24%
5
18%
1-15
7
14%
2
7%
16-30
6
12%
4
14%
31-45
9
18%
5
18%
46-60
5
10%
5
18%
61-75
11
22%
7
25%
76-90
Пропущено
31
31
14 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 20
4
13%
12
39%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
8
26%
2
6%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
6
19%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2
Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1
Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2
Результаты матчей
Парма
Брешия
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
8 раз 29%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 43%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Парма
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
95
410
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
104
410
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
199
199
820
721
325
127
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|29
|17
|8
|4
|53 - 29
|59
|2.
|28
|15
|8
|5
|38 - 20
|53
|3.
|28
|15
|7
|6
|39 - 30
|52
|4.
|28
|15
|6
|7
|50 - 34
|51
|5.
|28
|14
|6
|8
|46 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|1:0
|29
|10
|11
|8
|32 - 28
|41
|8.
|28
|10
|6
|12
|33 - 38
|36
|9.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|10.
|28
|8
|12
|8
|32 - 36
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|13.
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|31 - 32
|33
|15.
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|0:1
|15
|8
|6
|1
|25 - 14
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|1:0
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|14
|5
|4
|5
|14 - 14
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|21 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|20 - 10
|30
|2.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|3.
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|1:0
|15
|5
|6
|4
|16 - 14
|21
|9.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12