Тур: 29. Стадион: Эннио Тардини.
0'
0:1
16' ГолЯллоу Александр
39' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
0:1
41' Не забитый пенальтиБенедычак Адриан
1:1
52' ГолМан Деннис
87' Желтая карточкаУар Матье
87' Вторая желтая карточкаУар Матье
2:1
89' ГолДель Прато Энрико
90' Желтая карточкаБернабе Адриан
90' Желтая карточкаБертаньоли Массимо
90'+7
Ход матча
16'
0:1
41'
0:1
52'
1:1
87'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
515 Количество передач 380
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Matteo Ferro
-
Главный тренер: Маран Роландо
История личных встреч
Парма
Брешия
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.5
Среднее время на гол
105
180
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.77
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
97
117
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|11 (2)
|0.38
|Бенедычак Адриан
|10 (6)
|0.34
|Бернабе Адриан
|6
|0.21
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0.1
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|3
|0.1
|Партипило Антони
|3
|0.1
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.1
|Эрнани Азеведо
|2
|0.07
|Дель Прато Энрико
|2
|0.07
|Эстевес Науэль
|2
|0.07
|Сиприен Вилан
|2
|0.07
|Камара Дрисса
|1
|0.03
|Чиркати Алессандро
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Чичисола Леандро
|0
|0
|Осорио Йордан
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боррелли Дженнаро
|8 (1)
|0.28
|Мончини Габриэле
|6 (2)
|0.21
|Бьярнасон Биркир
|4
|0.14
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|Яллоу Александр
|2
|0.07
|Бьянки Флавио
|2
|0.07
|Галацци Николас
|1
|0.03
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|Пагера Фабрицио
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|4
|1
|Эстевес Науэль
|5
|0
|Чиркати Алессандро
|5
|0
|Болог Ботонд
|3
|1
|Кулибали Войо
|3
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Бенедычак Адриан
|4
|0
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Камара Дрисса
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Чичисола Леандро
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олзер Джакомо
|6
|1
|Кистана Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Пагера Фабрицио
|6
|0
|Бизоли Димитри
|6
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Галацци Николас
|5
|0
|Уар Матье
|3
|1
|Адорни Давиде
|4
|0
|Фарес Мохамед
|4
|0
|Боррелли Дженнаро
|4
|0
|Бертаньоли Массимо
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Яллоу Александр
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
|Matteo Ferro
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
6
7
Парма
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
22
14
Парма
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Брешия
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
28
21
Голы по времени матча
Забито
26
14
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
6
23%
2
14%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
6
23%
2
14%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
9
35%
4
29%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
13%
8
44%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Забито
26
15
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
6
23%
3
20%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Забито
52
29
25 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
12
23%
5
17%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
6
12%
4
14%
31-45
10
19%
5
17%
46-60
5
10%
5
17%
61-75
12
23%
7
24%
76-90
Пропущено
32
33
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
4
13%
12
36%
1-15
7
22%
5
15%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
8
25%
3
9%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
6
19%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2
Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1
Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2
Результаты матчей
Парма
Брешия
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 45%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
95
105
410
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
104
411
410
114
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
209
209
821
722
326
128
128
128
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12