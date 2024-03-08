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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Парма
2:1
Конец матча
Брешия
0'
0:1
16' Гол
Яллоу Александр
39' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
0:1
41' Не забитый пенальти
Бенедычак Адриан
1:1
52' Гол
Ман Деннис
87' Желтая карточка
Уар Матье
87' Вторая желтая карточка
Уар Матье
2:1
89' Гол
Дель Прато Энрико
90' Желтая карточка
Бернабе Адриан
90' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
90'+7

Ход матча

16'
0:1
Яллоу Александр
22'
 
Бертаньоли Массимо
Пагера Фабрицио
39'
Ди Кьяра Джанлука
 
41'
Бенедычак Адриан
0:1
52'
Ман Деннис
1:1
60'
Партипило Антони
Бенедычак Адриан
 
70'
Бернабе Адриан
Бонни Анж-Йоан
 
72'
 
Бьярнасон Биркир
Бьянки Флавио
73'
 
Ван Де Лои Томми
Бесаджо Микеле
75'
Сиприен Вилан
Михэйлэ Валентин
 
75'
Шарпантье Габриэль
Ди Кьяра Джанлука
 
75'
Загаритис Василиос
Эрнани Азеведо
 
84'
 
Уар Матье
Галацци Николас
85'
 
Мончини Габриэле
Боррелли Дженнаро
87'
 
Уар Матье
87'
 
Уар Матье
89'
Дель Прато Энрико
(Осорио Йордан)
2:1
90'
Бернабе Адриан
 
90'
 
Бертаньоли Массимо

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 515 Количество передач 380
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
4
Болог
Ботонд
77
Ди
Кьяра
Джанлука
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
30
Michele
Avella
24
Дикманн
Лоренцо
32
Папетти
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
25
Бизоли
Димитри
4
Пагера
Фабрицио
39
Бесаджо
Микеле
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
Парма
4-2-3-1
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Брешия

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:2
СB
2:0
СB
0:2
СB
1:0
СB
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.5

Среднее время на гол

105
180

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.77

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

97
117

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 11 (2) 0.38
Бенедычак Адриан 10 (6) 0.34
Бернабе Адриан 6 0.21
Бонни Анж-Йоан 3 0.1
Шарпантье Габриэль 3 0.1
Михэйлэ Валентин 3 0.1
Партипило Антони 3 0.1
Чолак Антонио-Мирко 3 0.1
Эрнани Азеведо 2 0.07
Дель Прато Энрико 2 0.07
Эстевес Науэль 2 0.07
Сиприен Вилан 2 0.07
Камара Дрисса 1 0.03
Чиркати Алессандро 1 0.03
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Чичисола Леандро 0 0
Осорио Йордан 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боррелли Дженнаро 8 (1) 0.28
Мончини Габриэле 6 (2) 0.21
Бьярнасон Биркир 4 0.14
Бизоли Димитри 2 0.07
Яллоу Александр 2 0.07
Бьянки Флавио 2 0.07
Галацци Николас 1 0.03
Дикманн Лоренцо 1 0.03
Пагера Фабрицио 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 4 1
Эстевес Науэль 5 0
Чиркати Алессандро 5 0
Болог Ботонд 3 1
Кулибали Войо 3 1
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Бенедычак Адриан 4 0
Бернабе Адриан 4 0
Камара Дрисса 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Чичисола Леандро 3 0
Партипило Антони 3 0
Зом Симон 1 1
Эно Антони 1 1
Загаритис Василиос 2 0
Сиприен Вилан 1 0
Осорио Йордан 1 0
Ман Деннис 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олзер Джакомо 6 1
Кистана Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Пагера Фабрицио 6 0
Бизоли Димитри 6 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Галацци Николас 5 0
Уар Матье 3 1
Адорни Давиде 4 0
Фарес Мохамед 4 0
Боррелли Дженнаро 4 0
Бертаньоли Массимо 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Яллоу Александр 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Андреаччи Лоренцо 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Matteo Ferro 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

6
7
Парма
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Брешия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

22
14
Парма
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Брешия
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

28
21

Голы по времени матча

Забито

26
14
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
6
23%
2
14%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
6
23%
2
14%
46-60
2
8%
3
21%
61-75
9
35%
4
29%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
13%
8
44%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Забито

26
15
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
6
23%
3
20%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
3
20%
76-90

Пропущено

17
15
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
12%
4
27%
1-15
3
18%
3
20%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Забито

52
29
25 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 9
5 Не забивали 9
12
23%
5
17%
1-15
7
13%
3
10%
16-30
6
12%
4
14%
31-45
10
19%
5
17%
46-60
5
10%
5
17%
61-75
12
23%
7
24%
76-90

Пропущено

32
33
15 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 21
4
13%
12
36%
1-15
7
22%
5
15%
16-30
4
13%
4
12%
31-45
8
25%
3
9%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
6
19%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Пиза 3:2
Читтаделла - Парма 1:2 Парма - Венеция 2:1 Модена - Парма 3:0 Сампдория - Парма 0:3 Парма - Асколи 1:1 Брешия - Парма 0:2 Парма - Тернана 3:1 Козенца - Парма 0:0 Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3
Брешия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1
Комо - Брешия 1:0 Брешия - Читтаделла 2:0 Кремонезе - Брешия 1:0 Брешия - Зюйдтироль 1:1 Модена - Брешия 1:2 Брешия - Парма 0:2 Катанзаро - Брешия 2:3 Брешия - Комо 2:0 Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1 Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2

Результаты матчей

Парма
Брешия

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:0
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 28%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
0
3 раза 10%
5
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Парма
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
5
10
5
1.5
4
10
3
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
4
1.5
4
11
4
10
2.5
1
14
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
20
9
20
9
1.5
8
21
7
22
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 28 15 8 5 38 - 20 53
3.
Комо
 28 15 7 6 39 - 30 52
4.
Венеция
 28 15 6 7 50 - 34 51
5.
Катанзаро
 28 14 6 8 46 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 28 10 6 12 33 - 38 36
9.
Сампдория
 28 10 6 12 38 - 43 36
10.
Модена
 28 8 12 8 32 - 36 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Пиза
 28 8 10 10 34 - 35 34
13.
Бари
 28 7 13 8 28 - 33 34
14.
Козенца
 28 8 9 11 31 - 32 33
15.
Реджана
 28 6 15 7 30 - 33 33
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
2.
Венеция
 14 9 3 2 30 - 19 30
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 14 8 3 3 29 - 20 27
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 14 5 4 5 14 - 14 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 14 4 4 6 21 - 19 16
13.
Сампдория
 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
5.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
6.
Сампдория
 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
9.
Реджана
 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
12.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Massimo Bertagnoli получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Бернабе Адриан получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Осорио Йордан сделал результативную передачу.
  • 89'
    Г О О О О Л - Дель Прато Энрико бьет в цель!
  • 87'
    Уар Матье получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 87'
    Уар Матье получил желтую карточку от судьи
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