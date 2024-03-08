Тур: 24. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Ласык Петр
3:0
Перерыв
0'
1:0
7' ГолDominik Marczuk
2:0
17' ГолСачек Михал
20' Желтая карточкаПокорны Петер
3:0
31' ГолDominik Marczuk
40' Желтая карточкаКончковски Мартин
Ход матча
7'
1:0
17'
2:0
20'
31'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед
37 матчей
32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.3%
51.4%
24.3%
9 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.26
1.28
Среднее время на гол
71
70
Всего голов
28
27
Голов в среднем за матч
1.56
1.42
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
52
50
Голов в среднем за матч
1.41
1.35
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
64
66
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.38
|Имас Хесус
|7
|0.29
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.29
|Хансен Кристоффер
|6
|0.25
|Наранхо Хосе
|6
|0.25
|Dominik Marczuk
|5
|0.21
|Нене III
|5
|0.21
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.08
|Левицки Якуб
|2
|0.08
|Сачек Михал
|1
|0.04
|Калисканер Каан
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|14 (5)
|0.58
|Науэль Матиас
|6 (1)
|0.25
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.17
|Шварц Петр
|2
|0.08
|Индже Бурак
|2
|0.08
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|7
|1
|Нене III
|6
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Дигес Адриан
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Стойинович Душан
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|8
|1
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Маценко Егор
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Мустафич Ален
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
2
4
Ягеллония Белосток
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Шленск Вроцлав
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
20
16
Ягеллония Белосток
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Шленск Вроцлав
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
22
20
Голы по времени матча
Забито
27
16
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
11%
2
13%
1-15
6
22%
3
19%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
26%
6
38%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
5
23%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
24
10
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
6
25%
1
10%
31-45
6
25%
3
30%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
3
13%
3
30%
76-90
Забито
49
33
23 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
8
16%
3
9%
1-15
8
16%
4
12%
16-30
7
14%
4
12%
31-45
7
14%
6
18%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
11
22%
11
33%
76-90
Пропущено
35
18
18 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
3
17%
16-30
9
26%
2
11%
31-45
6
17%
5
28%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
6
17%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1
Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
Точный счет
4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
5 раз 22%
0
2 раза 9%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
83
57
65
210
47
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
75
56
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
194
158
1013
1013
320
518
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|24
|13
|6
|5
|54 - 33
|45
|2.
|0:3
|24
|13
|6
|5
|33 - 21
|45
|3.
|23
|12
|4
|7
|44 - 26
|40
|4.
|23
|11
|7
|5
|36 - 30
|40
|5.
|22
|11
|6
|5
|43 - 25
|39
|6.
|23
|10
|8
|5
|35 - 28
|38
|7.
|23
|10
|5
|8
|31 - 27
|35
|8.
|23
|9
|5
|9
|30 - 32
|32
|9.
|24
|8
|7
|9
|29 - 36
|31
|10.
|23
|8
|6
|9
|26 - 36
|30
|11.
|23
|8
|4
|11
|29 - 33
|28
|12.
|23
|6
|9
|8
|23 - 27
|27
|13.
|23
|5
|11
|7
|29 - 30
|26
|14.
|23
|4
|13
|6
|22 - 26
|25
|15.
|22
|5
|7
|10
|30 - 42
|22
|16.
|22
|4
|10
|8
|25 - 29
|22
|17.
|23
|2
|12
|9
|26 - 36
|18
|18.
|23
|3
|4
|16
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|28 - 5
|30
|2.
|3:0
|12
|9
|2
|1
|31 - 10
|29
|3.
|12
|7
|3
|2
|24 - 12
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|5.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|11
|6
|3
|2
|18 - 11
|21
|7.
|0:3
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|8.
|12
|5
|4
|3
|13 - 13
|19
|9.
|11
|6
|0
|5
|14 - 15
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|25 - 20
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|16 - 16
|17
|12.
|10
|3
|5
|2
|17 - 14
|14
|13.
|11
|3
|5
|3
|13 - 12
|14
|14.
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|15.
|12
|3
|5
|4
|14 - 16
|14
|16.
|12
|3
|4
|5
|13 - 23
|13
|17.
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|18.
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3
|12
|7
|3
|2
|16 - 11
|24
|2.
|12
|7
|2
|3
|19 - 6
|23
|3.
|12
|5
|2
|5
|15 - 20
|17
|4.
|12
|4
|5
|3
|15 - 15
|17
|5.
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|12 - 18
|16
|7.
|3:0
|12
|4
|4
|4
|23 - 23
|16
|8.
|11
|2
|6
|3
|8 - 10
|12
|9.
|12
|3
|3
|6
|17 - 19
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|12.
|12
|1
|8
|3
|9 - 14
|11
|13.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|15 - 20
|9
|15.
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|16.
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|17.
|11
|1
|2
|8
|14 - 26
|5
|18.
|11
|0
|0
|11
|6 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|11 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|9