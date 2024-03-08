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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Ягеллония Белосток
3:0
Перерыв
Шленск Вроцлав
0'
1:0
7' Гол
Dominik Marczuk
2:0
17' Гол
Сачек Михал
20' Желтая карточка
Покорны Петер
3:0
31' Гол
Dominik Marczuk
40' Желтая карточка
Кончковски Мартин

Ход матча

7'
Dominik Marczuk
1:0
17'
Сачек Михал
2:0
20'
 
Покорны Петер
31'
Dominik Marczuk
(Хансен Кристоффер)
3:0
40'
 
Кончковски Мартин
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Шленск Вроцлав
2.00
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4.15
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4.05
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Все Коэффициенты
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
10
Пюлюлю
Афимико
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
19
Янасик
Патрик
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 14 побед

37 матчей

32.4%
29.7%
37.9%
12 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.3%
51.4%
24.3%
9 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.1%
27%
37.9%
13 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

К
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:4
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
3:1
EFR
1:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
3:1
КП
0:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
OE
2:0
OE
2:2

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.26
1.28

Среднее время на гол

71
70

Всего голов

28
27

Голов в среднем за матч

1.56
1.42

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

52
50

Голов в среднем за матч

1.41
1.35

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

64
66

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.38
Имас Хесус 7 0.29
Пюлюлю Афимико 7 (3) 0.29
Хансен Кристоффер 6 0.25
Наранхо Хосе 6 0.25
Dominik Marczuk 5 0.21
Нене III 5 0.21
Скшипчак Матеуш 2 0.08
Левицки Якуб 2 0.08
Сачек Михал 1 0.04
Калисканер Каан 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 14 (5) 0.58
Науэль Матиас 6 (1) 0.25
Самец-Талар Пётр 4 0.17
Шварц Петр 2 0.08
Индже Бурак 2 0.08
Палюшек Александр 1 0.04
Кончковски Мартин 1 0.04
Жуховски Михал 1 0.04
Patryk Szwedzik 1 0.04
Бейгер Лукаш 1 0.04
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 7 1
Нене III 6 0
Сачек Михал 4 0
Дигес Адриан 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Скшипчак Матеуш 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Стойинович Душан 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Калисканер Каан 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 8 1
Ольсен Патрик 5 0
Науэль Матиас 3 1
Маценко Егор 3 1
Шварц Петр 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Мустафич Ален 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

2
4
Ягеллония Белосток
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Шленск Вроцлав
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

20
16
Ягеллония Белосток
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (13)
22% (5)
22% (5)
Шленск Вроцлав
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

22
20

Голы по времени матча

Забито

27
16
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
13 Не забивали 13
3
11%
2
13%
1-15
6
22%
3
19%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
2
7%
3
19%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
7
26%
6
38%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
5
23%
1
6%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
5
23%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

24
10
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
10%
16-30
6
25%
1
10%
31-45
6
25%
3
30%
46-60
5
21%
2
20%
61-75
3
13%
3
30%
76-90

Забито

49
33
23 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 16
3 Не забивали 4
8
16%
3
9%
1-15
8
16%
4
12%
16-30
7
14%
4
12%
31-45
7
14%
6
18%
46-60
8
16%
5
15%
61-75
11
22%
11
33%
76-90

Пропущено

35
18
18 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
4
11%
0
0%
1-15
5
14%
3
17%
16-30
9
26%
2
11%
31-45
6
17%
5
28%
46-60
5
14%
2
11%
61-75
6
17%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Ягеллония Белосток - Рух Хожув 1:1 Ягеллония Белосток - Лех 1:2
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2 Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1
Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав

Точный счет

4:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
5 раз 22%
4
5 раз 22%
0
2 раза 9%
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
5
7
6
5
2.5
2
10
4
7
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
7
5
1.5
5
6
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
4
15
8
1.5
10
13
10
13
2.5
3
20
5
18
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 3:0 24 13 6 5 54 - 33 45
2.
Шленск Вроцлав
 0:3 24 13 6 5 33 - 21 45
3.
Погонь Щецин
 23 12 4 7 44 - 26 40
4.
Лех
 23 11 7 5 36 - 30 40
5.
Ракув
 22 11 6 5 43 - 25 39
6.
Легия
 23 10 8 5 35 - 28 38
7.
Гурник Забже
 23 10 5 8 31 - 27 35
8.
Сталь Мелец
 23 9 5 9 30 - 32 32
9.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
10.
Заглембе Любин
 23 8 6 9 26 - 36 30
11.
Видзев Лодзь
 23 8 4 11 29 - 33 28
12.
Варта Познань
 23 6 9 8 23 - 27 27
13.
Краковия
 23 5 11 7 29 - 30 26
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 22 5 7 10 30 - 42 22
16.
Корона Кельце
 22 4 10 8 25 - 29 22
17.
Рух Хожув
 23 2 12 9 26 - 36 18
18.
ЛКС Лодзь
 23 3 4 16 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 3:0 12 9 2 1 31 - 10 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Гурник Забже
 11 7 2 2 14 - 8 23
5.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
6.
Сталь Мелец
 11 6 3 2 18 - 11 21
7.
Шленск Вроцлав
 0:3 12 6 3 3 17 - 10 21
8.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
9.
Видзев Лодзь
 11 6 0 5 14 - 15 18
10.
Погонь Щецин
 11 5 2 4 25 - 20 17
11.
Пуща Неполомице
 11 4 5 2 16 - 16 17
12.
Корона Кельце
 10 3 5 2 17 - 14 14
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 11 2 4 5 8 - 12 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:3 12 7 3 2 16 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Легия
 11 4 4 3 15 - 17 16
6.
Лех
 11 4 4 3 12 - 18 16
7.
Ягеллония Белосток
 3:0 12 4 4 4 23 - 23 16
8.
Краковия
 11 2 6 3 8 - 10 12
9.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
10.
Заглембе Любин
 11 3 2 6 13 - 23 11
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
14.
Ракув
 10 2 3 5 15 - 20 9
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 11 0 6 5 12 - 20 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 11 0 0 11 6 - 24 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 11 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 9
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