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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Мехелен
1:0
Первый тайм: 34'
Вестерло
0'
1:0
11' Гол
Мрабти Керим

Ход матча

11'
Мрабти Керим
(Схоофс Роб)
1:0
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Вестерло
1.91
5.26
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9.00
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Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
13
Слимани
Ислам
19
Мрабти
Керим
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
33
Нойштедтер
Роман
5
Бос
Джордан
6
Хасполат
Догукан
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
89
Шадли
Насер
9
Фриган
Матия
Мехелен
3-4-3
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Мехелен
Вестерло

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

18 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
2:0
ПДА
5:4
ТМК
3:1
ТМС
0:6
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
0:3
ПДБПЭ
2:0
ТМК
0:6
ТМК
1:4
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
5:2
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

2.38
2.4

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.3
2.5

Среднее время на гол

69
36

Всего голов

32
44

Голов в среднем за матч

1.78
2.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
36

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 6 0.21
Мрабти Керим 6 0.21
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.17
Флюке Патрик 3 0.1
Бассетте Норман 3 0.1
Антонио Билл 3 0.1
Фулон Дам 2 0.07
Лаубербах Лион 2 0.07
Бафдили Билал 2 0.07
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Слимани Ислам 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.41
Йоу Гриффин 6 0.21
Стассин Лукас 6 0.21
Фриган Матия 4 0.14
Даци Эрдон 3 0.1
Верман Ромео 2 0.07
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Tuur Rommens 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Бос Джордан 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Конате Мори 5 0
Бейтс Дэвид 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Слимани Ислам 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Гарананга Мунаше 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 6 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 4 0
Мадсен Николас 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Верман Ромео 2 0
Бос Джордан 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0

Результаты матчей

Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
16
Мехелен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Вестерло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
19

Упущенные победы

14
15
Мехелен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Вестерло
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

16
20

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

19
20
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
9
47%
10
50%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
27%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
27%
6
25%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
6
25%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
4
19%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90

Пропущено

22
25
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
9%
4
16%
1-15
6
27%
1
4%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
4
18%
8
32%
76-90

Забито

35
41
10 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
3%
5
12%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
7
20%
6
15%
31-45
5
14%
1
2%
46-60
6
17%
8
20%
61-75
14
40%
13
32%
76-90

Пропущено

33
49
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 24
5
15%
6
12%
1-15
6
18%
3
6%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
4
12%
7
14%
46-60
5
15%
11
22%
61-75
7
21%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1
Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1

Результаты матчей

Мехелен
Вестерло

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
6
8
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
21
7
9
19
1.5
14
14
7
21
2.5
4
24
1
27
3.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 28 21 5 2 61 - 29 68
2.
Андерлехт
 28 17 9 2 55 - 29 60
3.
Брюгге
 28 13 9 6 58 - 26 48
4.
Антверпен
 28 13 9 6 53 - 26 48
5.
Мехелен
 1:0 29 13 6 10 37 - 32 45
6.
Серкль Брюгге
 28 13 4 11 40 - 34 43
7.
Генк
 28 11 10 7 49 - 30 43
8.
Гент
 28 11 10 7 47 - 37 43
9.
Сент-Трейден
 28 9 10 9 33 - 44 37
10.
Стандард
 28 7 10 11 29 - 40 31
11.
Вестерло
 0:1 29 7 8 14 40 - 51 29
12.
Спортинг Шарлеруа
 28 7 7 14 26 - 43 28
13.
АХ Лёвен
 28 6 8 14 32 - 44 26
14.
РВДМ 47
 28 5 8 15 31 - 60 23
15.
Эйпен
 28 6 3 19 23 - 54 21
16.
Кортрейк
 28 5 6 17 21 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 14 11 3 0 30 - 12 36
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 11 2 1 33 - 15 35
3.
Антверпен
 14 9 4 1 33 - 9 31
4.
Брюгге
 14 7 6 1 32 - 13 27
5.
Сент-Трейден
 14 7 4 3 16 - 13 25
6.
Мехелен
 1:0 15 7 4 4 20 - 11 25
7.
Гент
 14 6 6 2 29 - 18 24
8.
Серкль Брюгге
 14 7 2 5 23 - 18 23
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 6 3 5 20 - 23 21
10.
Генк
 14 5 6 3 27 - 17 21
11.
Стандард
 14 5 5 4 14 - 12 20
12.
Вестерло
 0:1 14 5 1 8 20 - 26 16
13.
АХ Лёвен
 14 4 4 6 18 - 15 16
14.
Кортрейк
 14 4 3 7 13 - 23 15
15.
РВДМ 47
 14 3 6 5 15 - 25 15
16.
Эйпен
 14 3 2 9 14 - 28 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 10 3 1 28 - 14 33
2.
Андерлехт
 14 6 6 2 25 - 17 24
3.
Генк
 14 6 4 4 22 - 13 22
4.
Брюгге
 14 6 3 5 26 - 13 21
5.
Серкль Брюгге
 14 6 2 6 17 - 16 20
6.
Мехелен
 1:0 14 6 2 6 17 - 21 20
7.
Гент
 14 5 4 5 18 - 19 19
8.
Антверпен
 14 4 5 5 20 - 17 17
9.
Вестерло
 0:1 15 2 7 6 20 - 25 13
10.
Сент-Трейден
 14 2 6 6 17 - 31 12
11.
Стандард
 14 2 5 7 15 - 28 11
12.
Эйпен
 14 3 1 10 9 - 26 10
13.
АХ Лёвен
 14 2 4 8 14 - 29 10
14.
РВДМ 47
 14 2 2 10 16 - 35 8
15.
Спортинг Шарлеруа
 14 1 4 9 6 - 20 7
16.
Кортрейк
 14 1 3 10 8 - 33 6
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 21
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 9
Юнион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Схоофс Роб сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Вестерло
1.91
5.26
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9.00
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