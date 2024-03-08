Тур: 29. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
Ход матча
11'
1:0
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
89
Шадли
Насер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
36 Асаре ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Шадли НасерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
Вестерло
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
18 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
10 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
5.6%
38.8%
10 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
2.38
2.4
Среднее время на гол
37
37
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.3
2.5
Среднее время на гол
69
36
Всего голов
32
44
Голов в среднем за матч
1.78
2.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
36
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|6
|0.21
|Мрабти Керим
|6
|0.21
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.17
|Флюке Патрик
|3
|0.1
|Бассетте Норман
|3
|0.1
|Антонио Билл
|3
|0.1
|Фулон Дам
|2
|0.07
|Лаубербах Лион
|2
|0.07
|Бафдили Билал
|2
|0.07
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.41
|Йоу Гриффин
|6
|0.21
|Стассин Лукас
|6
|0.21
|Фриган Матия
|4
|0.14
|Даци Эрдон
|3
|0.1
|Верман Ромео
|2
|0.07
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Бос Джордан
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|6
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|4
|0
|Мадсен Николас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Верман Ромео
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
16
Мехелен
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Вестерло
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
19
Упущенные победы
14
15
Мехелен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Вестерло
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
16
20
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
19
20
4 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
21%
1
5%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
9
47%
10
50%
76-90
Пропущено
11
24
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
27%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
27%
6
25%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
1
9%
6
25%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
4
19%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
19%
5
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
5
31%
3
14%
76-90
Пропущено
22
25
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
9%
4
16%
1-15
6
27%
1
4%
16-30
3
14%
4
16%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
4
18%
8
32%
76-90
Забито
35
41
10 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
1
3%
5
12%
1-15
2
6%
8
20%
16-30
7
20%
6
15%
31-45
5
14%
1
2%
46-60
6
17%
8
20%
61-75
14
40%
13
32%
76-90
Пропущено
33
49
17 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 24
5
15%
6
12%
1-15
6
18%
3
6%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
4
12%
7
14%
46-60
5
15%
11
22%
61-75
7
21%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1
Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2
Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1
Результаты матчей
Мехелен
Вестерло
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
3
6 раз 21%
2
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
10 раз 36%
0
7 раз 25%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
59
68
410
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
410
86
311
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
217
919
1414
721
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|21
|5
|2
|61 - 29
|68
|2.
|28
|17
|9
|2
|55 - 29
|60
|3.
|28
|13
|9
|6
|58 - 26
|48
|4.
|28
|13
|9
|6
|53 - 26
|48
|5.
|1:0
|29
|13
|6
|10
|37 - 32
|45
|6.
|28
|13
|4
|11
|40 - 34
|43
|7.
|28
|11
|10
|7
|49 - 30
|43
|8.
|28
|11
|10
|7
|47 - 37
|43
|9.
|28
|9
|10
|9
|33 - 44
|37
|10.
|28
|7
|10
|11
|29 - 40
|31
|11.
|0:1
|29
|7
|8
|14
|40 - 51
|29
|12.
|28
|7
|7
|14
|26 - 43
|28
|13.
|28
|6
|8
|14
|32 - 44
|26
|14.
|28
|5
|8
|15
|31 - 60
|23
|15.
|28
|6
|3
|19
|23 - 54
|21
|16.
|28
|5
|6
|17
|21 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|30 - 12
|36
|2.
|14
|11
|2
|1
|33 - 15
|35
|3.
|14
|9
|4
|1
|33 - 9
|31
|4.
|14
|7
|6
|1
|32 - 13
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|16 - 13
|25
|6.
|1:0
|15
|7
|4
|4
|20 - 11
|25
|7.
|14
|6
|6
|2
|29 - 18
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|23 - 18
|23
|9.
|14
|6
|3
|5
|20 - 23
|21
|10.
|14
|5
|6
|3
|27 - 17
|21
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|12.
|0:1
|14
|5
|1
|8
|20 - 26
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|18 - 15
|16
|14.
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|16.
|14
|3
|2
|9
|14 - 28
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|28 - 14
|33
|2.
|14
|6
|6
|2
|25 - 17
|24
|3.
|14
|6
|4
|4
|22 - 13
|22
|4.
|14
|6
|3
|5
|26 - 13
|21
|5.
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|6.
|1:0
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 17
|17
|9.
|0:1
|15
|2
|7
|6
|20 - 25
|13
|10.
|14
|2
|6
|6
|17 - 31
|12
|11.
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|12.
|14
|3
|1
|10
|9 - 26
|10
|13.
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|14.
|14
|2
|2
|10
|16 - 35
|8
|15.
|14
|1
|4
|9
|6 - 20
|7
|16.
|14
|1
|3
|10
|8 - 33
|6
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|21
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|9
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|9