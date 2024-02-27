Отобрал мяч на фланге Гордон и отдал пас в штрафную на Мёрфи, но тот оказался в положении "вне игры".

Исак развернулся финтом на фланге и прострелил на дальнюю штангу. Никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

С правого фланга Мёрфи отдавал пас низом на Гимараэса, но его выстрел в подкате заблокировали защитники.

Убегал по центру к штрафной соперника Уиллок и отдал поперек на Исака, но Бакли перехватил сферу в подкате.

Диагональ исполнял на правый фланг с центра поля Гимараэс на ход Лонгстаффу, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

Триппьер пасом запустил в штрафную Мёрфи, который прострелил в центр на Гимараэса, но выстрел последнего накрыли защитники.

Оторвался от опеки соперника Гордон по флангу и отдал пас низом в центр, но до удара по воротам дело так и не дошло.

Отличным пасом Долан нашел в штрафной соперника Шмодикса, который пробил вторым касанием, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Забросил Галлахер в штрафную, куда на всех парах мчался Долан, но не смог он догнать сферу в пределах поля.

На чужой половине поля грамотно подставился Гордон и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут "сороки".

Забросил со своей половины поля на Ласселлс на ход Исаку, но тот проиграл скоростную дуэль за мяч Макфадзину.

Пробивал по воротам из пределов штрафной Долан после скидки от Морана, но в падении смог потащить сферу с дальнего нижнего угла Дубравка.

Выиграл подбор у штрафной соперника Шмодикс после навеса с угла поля, но с его ударом легко справился вновь голкипер.

Пробивал теперь уже с острого угла Лонгстафф после прострела в исполнении Уиллока, но мяч рикошетом от ноги защитника на угловой отправился.

С угла поля навесил Уиллок в центр штрафной, но здесь нарушил правила Гимараэс в борьбе против Долана.

28' Гимараэс вырезал пас в штрафную, куда ворвался Бёрн, но проиграл он верховую борьбу за мяч Бриттану.

27' С углового навесил Триппьер на дальнюю штангу, но здесь Моран выиграл верх и вынес сферу подальше от ворот.

26' Мягко забрасывал Гимараэс на ход Исаку, который мог убегать на ворота соперника, но на выходе первым на мяче оказался Перс.

25' Отобрал мяч на фланге Бакли и прострелил низом в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

24' Забросил с центра поля Моран в чужую штрафную, но здесь Долану пробить головой помешал Шёр в силовой борьбе.

23' Со штрафного попытался Триппьер закрутить в дальний верхний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.

22' На фланге получил по ногам теперь уже Гордон в борьбе против Бриттана. Опасный стандарт исполнять будут гости.

21' С левого фланга Уиллок покатил под удар Гимараэсу, но тому добраться до мяча в подкате помешал Бриттан.

20' В центре поля Моран в грубом подкате снес Мёрфи. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.