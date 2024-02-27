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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Блэкберн
0:0
Первый тайм: 42'
Ньюкасл
0'
18' Желтая карточка
Моран Эндрю

Ход матча

18'
Моран Эндрю
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогнозы 132
Блэкберн 4.5% (6)
X 11.4% (15)
Ньюкасл 84.1% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Блэкберн
Ничья
Ньюкасл
6.75
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5.46
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1.53
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перс
Эйнсли
5
Хайем
Доминик
55
Макфадзин
Кайл
16
Уортон
Скотт
2
Бриттан
Каллум
45
Кризен
Бенджамин
21
Бакли
Джон
24
Моран
Эндрю
10
Долан
Тайрис
9
Галлахер
Сэм
8
Шмодикс
Сэмми
1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Блэкберн
3-4-2-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Блэкберн
Ньюкасл

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
1:0
К
2:4
К
1:1
Ч
1:0
Ч
0:1
ПЛ
0:2
К
2:1
КC
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.43

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 5 1.67
Галлахер Сэм 1 0.33
Сигурдссон Арнор 1 0.33
Тронстад Сондре 1 0.33
Леонард Харри 1 0.33
Картер Хейден 0 0
Бриттан Каллум 0 0
Пикеринг Харри 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 (1) 0.67
Бёрн Дэн 1 0.33
Лонгстафф Шон 1 0.33
Альмирон Мигель 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моран Эндрю 1 0
Гарретт Джейк 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 1 0
Гордон Энтони 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Блэкберн - Норвич 1:1 Кардифф Сити - Блэкберн 0:0 Престон Норт Энд - Блэкберн 2:2 Бирмингем - Блэкберн 1:0
Блэкберн - Сток Сити 3:1 Блэкберн - КПР 1:2 Блэкберн - Рексхэм 4:1 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Байя - Блэкберн 3:3 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Блэкберн - Кембридж Юнайтед 5:2 Блэкберн - Ротерхэм 2:2 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Блэкберн - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Блэкберн - Бирмингем 4:2
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Блэкберн
Ньюкасл

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
Ковентри
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Оторвался от опеки соперника Гордон по флангу и отдал пас низом в центр, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 42'
    Триппьер пасом запустил в штрафную Мёрфи, который прострелил в центр на Гимараэса, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 41'
    Диагональ исполнял на правый фланг с центра поля Гимараэс на ход Лонгстаффу, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 40'
    Убегал по центру к штрафной соперника Уиллок и отдал поперек на Исака, но Бакли перехватил сферу в подкате.
  • 39'
    С правого фланга Мёрфи отдавал пас низом на Гимараэса, но его выстрел в подкате заблокировали защитники.
  • 38'
    Исак развернулся финтом на фланге и прострелил на дальнюю штангу. Никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Офсайд
    37'
    Отобрал мяч на фланге Гордон и отдал пас в штрафную на Мёрфи, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 36'
    С угла поля навесил Уиллок в центр штрафной, но здесь нарушил правила Гимараэс в борьбе против Долана.
  • Угловой
    35'
    Пробивал теперь уже с острого угла Лонгстафф после прострела в исполнении Уиллока, но мяч рикошетом от ноги защитника на угловой отправился.
  • 34'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Шмодикс после навеса с угла поля, но с его ударом легко справился вновь голкипер.
  • Опасный момент
    33'
    Пробивал по воротам из пределов штрафной Долан после скидки от Морана, но в падении смог потащить сферу с дальнего нижнего угла Дубравка.
  • 32'
    Забросил со своей половины поля на Ласселлс на ход Исаку, но тот проиграл скоростную дуэль за мяч Макфадзину.
  • 31'
    На чужой половине поля грамотно подставился Гордон и вынудил соперника нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут "сороки".
  • 30'
    Забросил Галлахер в штрафную, куда на всех парах мчался Долан, но не смог он догнать сферу в пределах поля.
  • 29'
    Отличным пасом Долан нашел в штрафной соперника Шмодикса, который пробил вторым касанием, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
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    • 28'
      Гимараэс вырезал пас в штрафную, куда ворвался Бёрн, но проиграл он верховую борьбу за мяч Бриттану.
    • 27'
      С углового навесил Триппьер на дальнюю штангу, но здесь Моран выиграл верх и вынес сферу подальше от ворот.
    • 26'
      Мягко забрасывал Гимараэс на ход Исаку, который мог убегать на ворота соперника, но на выходе первым на мяче оказался Перс.
    • 25'
      Отобрал мяч на фланге Бакли и прострелил низом в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 24'
      Забросил с центра поля Моран в чужую штрафную, но здесь Долану пробить головой помешал Шёр в силовой борьбе.
    • 23'
      Со штрафного попытался Триппьер закрутить в дальний верхний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 22'
      На фланге получил по ногам теперь уже Гордон в борьбе против Бриттана. Опасный стандарт исполнять будут гости.
    • 21'
      С левого фланга Уиллок покатил под удар Гимараэсу, но тому добраться до мяча в подкате помешал Бриттан.
    • Желтая карточка
      20'
      В центре поля Моран в грубом подкате снес Мёрфи. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 19'
      Убегал по флангу в атаку Исак и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 18'
      Пауза в матче. Болельщики забросали газон теннисными мячами. Нужно время стюардам, чтобы очистить игровое поле.
    • 17'
      Низом прострелил с левого фланга в штрафную соперника Галлахер и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров замкнуть не смог.
    • 16'
      На фланге получил по ногам Кризен в борьбе против Триппьера. Штрафной удар исполнять будут игроки "Блэкберна"
    • 15'
      Дальний заброс исполнял Шёр на чужую половину поля, куда забегал Исак, но проиграл он борьбу за мяч Хайему.
    • 14'
      Отобрал мяч на чужой половине поля Гимараэс и отдал вперед на Уиллока, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      После очередной подачи с фланга от Триппьера пробил с лету Гимараэс, но мяч рикошетом от спины защитника полетел в аут.
    • 12'
      С угла поля Триппьер навесил на ближнюю штангу, но здесь пробить в одно касание Исаку помешали защитники.
    • 11'
      По флангу Бёрн забросил на ход Мёрфи, но того опередил Кризен и в чистом подкате вынес сферу за пределы поля.
    • 10'
      Тонко отдавал пас Долан на ход Галлахеру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 9'
      После ошибки защитника убежал в штрафную соперника Галлахер и пробил в ближний угол, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 8'
      С угла поля навесил Мёрфи на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Бёрну помешал в верховой борьбе Уортон.
    • 7'
      По флангу забросил Бакли на ход Долану, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 6'
      Убегал в контратаку по флангу Долан и отдал вперед на Галлахера, но тот пробил с острого угла крайне неточно.
    • 5'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Гимараэс и отдал поперек на Мёрфи, но мяч перехватил в подкате Хайем.
    • 4'
      Диагональный пас Ласселлс исполнял на фланг, куда забегал Мёрфи, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • 3'
      Прорывался по флангу в атаку Шмодикс и прострелил в центр штрафной, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черно-желтый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 18'
      Моран Эндрю получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ewood Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Блэкберн 0:0 Ньюкасл

    Исход игры
    Блэкберн
    4.5% (6)
    Ничья
    11.4% (15)
    Ньюкасл
    84.1% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.24% (78)
    Меньше
    32.76% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    72.41% (84)
    Нет
    27.59% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    47% (62)
    0:2 Ньюкасл
    12.1% (16)
    0:1 Ньюкасл
    9.1% (12)
    1:1 Ничья
    6.1% (8)
    1:3 Ньюкасл
    4.5% (6)
    2:3 Ньюкасл
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    2:1 Блэкберн
    1.5% (2)
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