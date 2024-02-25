Тур: 5. Стадион: Ивуд Парк.
История личных встреч
Блэкберн
Ньюкасл
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.13
1.43
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.47
1.27
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
71
Бомбардиры внутри турнира
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|5
|2.5
|Галлахер Сэм
|1
|0.5
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.5
|Тронстад Сондре
|1
|0.5
|Леонард Харри
|1
|0.5
|Картер Хейден
|0
|0
|Бриттан Каллум
|0
|0
|Пикеринг Харри
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|2 (1)
|1
|Бёрн Дэн
|1
|0.5
|Лонгстафф Шон
|1
|0.5
|Альмирон Мигель
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарретт Джейк
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Блэкберн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Блэкберн - Норвич 1:1 Кардифф Сити - Блэкберн 0:0 Престон Норт Энд - Блэкберн 2:2 Бирмингем - Блэкберн 1:0
Блэкберн - Сток Сити 3:1 Блэкберн - КПР 1:2 Блэкберн - Рексхэм 4:1 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Байя - Блэкберн 3:3 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Блэкберн - Кембридж Юнайтед 5:2 Блэкберн - Ротерхэм 2:2 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Блэкберн - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Блэкберн - Бирмингем 4:2
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0
Результаты матчей
Блэкберн
Ньюкасл
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Блэкберн
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Блэкберн - Ньюкасл
Исход игры
Блэкберн
3.8% (2)
Ничья
11.5% (6)
Ньюкасл
84.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
74.51% (38)
Меньше
25.49% (13)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
57.7% (30)
1:1 Ничья
9.6% (5)
0:1 Ньюкасл
9.6% (5)
0:2 Ньюкасл
5.8% (3)
2:3 Ньюкасл
3.8% (2)
2:1 Блэкберн
3.8% (2)
1:3 Ньюкасл
3.8% (2)
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