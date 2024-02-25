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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Блэкберн
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 52
Блэкберн 3.8% (2)
X 11.5% (6)
Ньюкасл 84.6% (44)
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Лучшие коэффициенты
Блэкберн
Ничья
Ньюкасл
5.50
4.90
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1.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Блэкберн
Ньюкасл

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
1:0
К
2:4
К
1:1
Ч
1:0
Ч
0:1
ПЛ
0:2
К
2:1
КC
4:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.43

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.47
1.27

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
71

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 5 2.5
Галлахер Сэм 1 0.5
Сигурдссон Арнор 1 0.5
Тронстад Сондре 1 0.5
Леонард Харри 1 0.5
Картер Хейден 0 0
Бриттан Каллум 0 0
Пикеринг Харри 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 2 (1) 1
Бёрн Дэн 1 0.5
Лонгстафф Шон 1 0.5
Альмирон Мигель 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарретт Джейк 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 1 0
Гордон Энтони 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
5
56%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Блэкберн - Норвич 1:1 Кардифф Сити - Блэкберн 0:0 Престон Норт Энд - Блэкберн 2:2 Бирмингем - Блэкберн 1:0
Блэкберн - Сток Сити 3:1 Блэкберн - КПР 1:2 Блэкберн - Рексхэм 4:1 Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Байя - Блэкберн 3:3 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Блэкберн - Кембридж Юнайтед 5:2 Блэкберн - Ротерхэм 2:2 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Блэкберн - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Блэкберн - Бирмингем 4:2
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2 Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0

Результаты матчей

Блэкберн
Ньюкасл

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
Ковентри
Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Блэкберн - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 февраля 2024, осталось 2 дня 2 часа 35 минут.



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    • Прогнозы 52
    Блэкберн 3.8% (2)
    X 11.5% (6)
    Ньюкасл 84.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Блэкберн
    Ничья
    Ньюкасл
    5.50
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    Прогнозы на матч Блэкберн - Ньюкасл

    Исход игры
    Блэкберн
    3.8% (2)
    Ничья
    11.5% (6)
    Ньюкасл
    84.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.51% (38)
    Меньше
    25.49% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    57.7% (30)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    0:1 Ньюкасл
    9.6% (5)
    0:2 Ньюкасл
    5.8% (3)
    2:3 Ньюкасл
    3.8% (2)
    2:1 Блэкберн
    3.8% (2)
    1:3 Ньюкасл
    3.8% (2)
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