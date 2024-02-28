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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Сельта
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 52
Сельта 92.3% (48)
X 7.7% (4)
Альмерия 0% (0)
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Ничья
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Альмерия

История личных встреч

Сельта
Альмерия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:1
КК
1:0
КК
1:3
П
2:2
П
0:1
П
2:4
П
3:1
КК
3:0
КК
2:0
С
4:3
С
1:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
1.86

Среднее время на гол

41
48

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1.17

Среднее время на гол

48
77

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

2
1.54

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

45
58

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 9 0.35
Аспас Яго 5 (1) 0.19
Дувикас Анастасиос 4 0.15
Сведберг Виллиот 3 0.12
Бамба Джонатан 2 0.08
Де ла Торре Лука 1 0.04
Мингеса Оскар 1 0.04
Нуньес Унай 1 0.04
Старфельт Карл 1 0.04
Альенде Тадео 1 0.04
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.23
Баптистао Лео 4 0.15
Суарес Луис III 4 (1) 0.15
Рамазани Ларжи 3 0.12
Гонсалес Эдгар 2 0.08
Акиеме Серхио 2 0.08
Ромеро Лука 2 0.08
Пубиль Марк 1 0.04
Каики Да Силва 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 5 1
Тапия Ренато 4 1
Нуньес Унай 4 0
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Манкильо Хави 1 0
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Перес Карлес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 8 0
Гонсалес Эдгар 5 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Гаизка Гаритано 2 1
Эмбарба Адриан 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Акиеме Серхио 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Радованович Александар 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0

Результаты матчей

Сельта
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
13
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Альмерия
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
16

Упущенные победы

10
7
Сельта
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Альмерия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
0
0%
4
31%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

18
31
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
17%
4
13%
1-15
4
22%
4
13%
16-30
3
17%
8
26%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
4
22%
7
23%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Пропущено

22
23
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
9
41%
6
26%
76-90

Забито

28
25
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
7%
5
20%
1-15
9
32%
2
8%
16-30
3
11%
6
24%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
3
11%
7
28%
61-75
6
21%
2
8%
76-90

Пропущено

40
54
18 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
10%
7
13%
1-15
5
13%
9
17%
16-30
9
23%
9
17%
31-45
3
8%
7
13%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
13
33%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3
Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4
Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1
Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0

Результаты матчей

Сельта
Альмерия

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сельта
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
3
10
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
17
9
9
17
1.5
7
19
3
23
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 26 5 10 11 22 - 36 25
15.
Севилья
 Заявка 26 5 9 12 30 - 38 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Альмерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Альмерия.
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    • Прогнозы 52
    Сельта 92.3% (48)
    X 7.7% (4)
    Альмерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Альмерия
    3.95
    4.70
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    4.30
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    Прогнозы на матч Сельта - Альмерия

    Исход игры
    Сельта
    92.3% (48)
    Ничья
    7.7% (4)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44% (22)
    Меньше
    56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52% (26)
    Нет
    48% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    40.4% (21)
    1:0 Сельта
    28.8% (15)
    2:0 Сельта
    17.3% (9)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
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