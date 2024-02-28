Тур: 27. Стадион: Балаидос.
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Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
История личных встреч
Сельта
Альмерия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
1.86
Среднее время на гол
41
48
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1.17
Среднее время на гол
48
77
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
2
1.54
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
45
58
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|9
|0.35
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.19
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.15
|Сведберг Виллиот
|3
|0.12
|Бамба Джонатан
|2
|0.08
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Мингеса Оскар
|1
|0.04
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|Старфельт Карл
|1
|0.04
|Альенде Тадео
|1
|0.04
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.23
|Баптистао Лео
|4
|0.15
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.15
|Рамазани Ларжи
|3
|0.12
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.08
|Акиеме Серхио
|2
|0.08
|Ромеро Лука
|2
|0.08
|Пубиль Марк
|1
|0.04
|Каики Да Силва
|1
|0.04
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|5
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Манкильо Хави
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|7
|1
|Робертоне Лукас
|8
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Баптистао Лео
|5
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Сентельес Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
13
Сельта
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Альмерия
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
16
Упущенные победы
10
7
Сельта
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Альмерия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
20 Не забивали 16
0
0%
4
31%
1-15
4
50%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
18
31
10 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
17%
4
13%
1-15
4
22%
4
13%
16-30
3
17%
8
26%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
22%
4
13%
61-75
4
22%
7
23%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
16 Не забивали 19
2
10%
1
8%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
5
25%
1
8%
76-90
Пропущено
22
23
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
3
13%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
6
27%
1
4%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
9
41%
6
26%
76-90
Забито
28
25
14 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
2
7%
5
20%
1-15
9
32%
2
8%
16-30
3
11%
6
24%
31-45
5
18%
3
12%
46-60
3
11%
7
28%
61-75
6
21%
2
8%
76-90
Пропущено
40
54
18 В 1-м тайме 25
22 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
10%
7
13%
1-15
5
13%
9
17%
16-30
9
23%
9
17%
31-45
3
8%
7
13%
46-60
6
15%
9
17%
61-75
13
33%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3
Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1 Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4
Альмерия
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Альмерия - Атлетико М 2:2 Гранада - Альмерия 1:1 Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1
Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0
Результаты матчей
Сельта
Альмерия
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сельта
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
211
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
179
Больше Меньше
179
917
719
323
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|54 - 16
|65
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|26 - 26
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 36
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|30 - 38
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|29 - 39
|21
|18.
|Заявка
|26
|2
|12
|12
|17 - 37
|18
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Хетафе
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|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогнозы на матч Сельта - Альмерия
Исход игры
Сельта
92.3% (48)
Ничья
7.7% (4)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44% (22)
Меньше
56% (28)
Обе команды забьют
Да
52% (26)
Нет
48% (24)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.4% (21)
1:0 Сельта
28.8% (15)
2:0 Сельта
17.3% (9)
1:1 Ничья
7.7% (4)
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