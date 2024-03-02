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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Севилья
0:0
Первый тайм: 11'
Реал Сосьедад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 128
Севилья 34.4% (44)
X 45.3% (58)
Реал Сосьедад 20.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
Реал Сосьедад
3.05
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
3
Педроса
Адриа
46
Межбри
Ханнибал
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
20
Берналь
Исаак
Ромеро
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Ремиро
Алехандро
39
Арамбуру
Джон
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
22
Туррьентес
Беньят
4
Субименди
Мартин
16
Оласагасти
Хон
12
Захарян
Арсен
21
Андре
Силва
19
Умар
Садик
Севилья
5-3-2
Реал Сосьедад
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Реал Сосьедад

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.21

Среднее время на гол

53
74

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.15

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.27
Окампос Лукас 3 (1) 0.12
Берналь Исаак Ромеро 3 0.12
Ракитич Иван 2 0.08
Лукебакио Доди 2 0.08
Ламела Эрик 2 0.08
Мир Рафа 2 0.08
Салас Кике 2 0.08
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Баде Луак 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.31
Кубо Такефуса 7 0.27
Субименди Мартин 4 0.15
Мерино Микель 3 0.12
Браис Мендес 3 0.12
Барренечеа Андер 3 0.12
Умар Садик 2 0.08
Фернандес Карлос 2 (1) 0.08
Ле Норман Робен 1 0.04
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Пачеко Хон 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 4 1
Окампос Лукас 5 0
Соу Джибрил 5 0
Баде Луак 2 1
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Салас Кике 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 9 0
Субельдия Игор 9 0
Мерино Микель 7 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Пачеко Хон 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Севилья
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

9
6
Севилья
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

8
17
Севилья
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Реал Сосьедад
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
13%
7
44%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
2
18%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
3
15%
2
18%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
6
30%
3
27%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
6
33%
1
6%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
11%
8
50%
76-90

Забито

30
34
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
5
17%
5
15%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
6
20%
9
26%
31-45
5
17%
2
6%
46-60
4
13%
8
24%
61-75
7
23%
7
21%
76-90

Пропущено

38
27
20 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 16
7
18%
3
11%
1-15
10
26%
3
11%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
7
18%
5
19%
46-60
3
8%
1
4%
61-75
8
21%
11
41%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2
Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Севилья
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
7 раз 27%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
4
9
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
19
7
7
19
1.5
8
18
3
23
2.5
5
21
1
25
3.5
2
24
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 27 10 11 6 35 - 26 41
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 26 5 10 11 22 - 36 25
15.
Севилья
 0:0 Заявка 27 5 10 12 30 - 38 25
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 0:0 Заявка 14 3 6 5 17 - 19 15
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 14 5 6 3 16 - 11 21
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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      Андре Силва из команды Реал Сосьедад в офсайде
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    • 1'
      Реал Сосьедад начинает с центра поля
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    Прогнозы 128
    Севилья 34.4% (44)
    X 45.3% (58)
    Реал Сосьедад 20.3% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.05
    3.10
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 0:0 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Севилья
    34.4% (45)
    Ничья
    45.8% (60)
    Реал Сосьедад
    19.8% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.71% (42)
    Меньше
    65.29% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)
    Нет
    17.36% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.3% (58)
    2:1 Севилья
    18.3% (24)
    1:2 Реал Сосьедад
    12.2% (16)
    1:0 Севилья
    9.2% (12)
    0:1 Реал Сосьедад
    3.8% (5)
    0:2 Реал Сосьедад
    1.5% (2)
    3:1 Севилья
    1.5% (2)
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