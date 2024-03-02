Тур: 27. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 35884 Главный судья: Бускетс Матео
3:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЭн-Несири Юссеф
2:0
13' ГолЭн-Несири Юссеф
2:1
45' ПенальтиАндре Силва
3:1
65' ГолРамос Серхио
67' Желтая карточкаПачеко Хон
87' Желтая карточкаНьянзу Танги
3:2
90' ГолБраис Мендес
90' Желтая карточкаСубельдия Игор
90'+9
Ход матча
11'
1:0
13'
45'
2:1
65'
3:1
67'
87'
90'
3:2
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 6
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
324 Количество передач 508
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
16
Навас
Хесус
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
19
Умар
Садик
21
Андре
Силва
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Буэно МануПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Дасилва ЛулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Велиз АлехоНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Реал Сосьедад
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.21
Среднее время на гол
53
74
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
43
31
Голов в среднем за матч
1.59
1.15
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
56
78
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|9
|0.33
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0.11
|Окампос Лукас
|3 (1)
|0.11
|Ракитич Иван
|2
|0.07
|Лукебакио Доди
|2
|0.07
|Рамос Серхио
|2
|0.07
|Ламела Эрик
|2
|0.07
|Мир Рафа
|2
|0.07
|Салас Кике
|2
|0.07
|Педроса Адриа
|1
|0.04
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Соу Джибрил
|1
|0.04
|Гудель Неманья
|1
|0.04
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.3
|Кубо Такефуса
|7
|0.26
|Браис Мендес
|4
|0.15
|Субименди Мартин
|4
|0.15
|Мерино Микель
|3
|0.11
|Барренечеа Андер
|3
|0.11
|Умар Садик
|2
|0.07
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.07
|Ле Норман Робен
|1
|0.04
|Андре Силва
|1 (1)
|0.04
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамос Серхио
|5
|1
|Ракитич Иван
|6
|0
|Гудель Неманья
|6
|0
|Сумаре Бубакари
|6
|0
|Навас Хесус
|4
|1
|Сусо Хесус
|4
|1
|Окампос Лукас
|5
|0
|Соу Джибрил
|5
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Ламела Эрик
|3
|0
|Акунья Маркос
|3
|0
|Торрес Оливер
|3
|0
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0
|Салас Кике
|3
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хуанлу Санчес
|2
|0
|Межбри Ханнибал
|2
|0
|Ньянзу Танги
|2
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
|Буэно Ману
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|10
|0
|Ле Норман Робен
|9
|0
|Мерино Микель
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Пачеко Хон
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
8
Севилья
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Реал Сосьедад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
8
17
Севилья
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Реал Сосьедад
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
26%
2
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
8
44%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
5%
4
29%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Пропущено
18
16
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
6
33%
1
6%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
11%
8
50%
76-90
Забито
33
36
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
7
21%
5
14%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
18%
10
28%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
7
21%
8
22%
76-90
Пропущено
40
30
21 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
7
18%
5
17%
1-15
10
25%
3
10%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
9
23%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2
Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
Результаты матчей
Севилья
Реал Сосьедад
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Севилья
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
410
49
212
310
113
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
113
49
59
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
207
819
918
423
522
126
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|54 - 16
|65
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|26 - 26
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|0:0 Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 36
|26
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|0:0 Заявка
|27
|2
|13
|12
|17 - 37
|19
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 21
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|0:0 Заявка
|14
|0
|6
|8
|6 - 20
|6
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Исход игры
Севилья
34.4% (45)
Ничья
45.8% (60)
Реал Сосьедад
19.8% (26)
Тотал 2.5
Больше
34.71% (42)
Меньше
65.29% (79)
Обе команды забьют
Да
82.64% (100)