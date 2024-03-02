Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Браис Мендес нанес удар головой, но Эрьян Нюланд спокойно отбил мяч.

88' Удар от ворот произведет Севилья

87' Ньянзу Танги получил желтую карточку от судьи

85' Баде Луак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Оооо... вот это был удар! Берналь Исаак Ромеро должен был забить с этой позиции.

73' Берналь Исаак Ромеро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Эн-Несири Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Берналь Исаак Ромеро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Пачеко Хон получил желтую карточку от судьи

65' Торрес Оливер из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Берналь Исаак Ромеро не смог попасть в створ ударом издали

61' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Сегодняшная посещаемость составляет 35884 болельщиков

57' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Матч возобновлен

55' Ремиро Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Сусо Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Эн-Несири Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Торрес Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля