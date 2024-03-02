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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 35884 Главный судья: Бускетс Матео
Севилья
3:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
1:0
11' Гол
Эн-Несири Юссеф
2:0
13' Гол
Эн-Несири Юссеф
2:1
45' Пенальти
Андре Силва
3:1
65' Гол
Рамос Серхио
67' Желтая карточка
Пачеко Хон
87' Желтая карточка
Ньянзу Танги
3:2
90' Гол
Браис Мендес
90' Желтая карточка
Субельдия Игор
90'+9

Ход матча

11'
Эн-Несири Юссеф
1:0
13'
Эн-Несири Юссеф
(Берналь Исаак Ромеро)
2:0
45'
2:1
Андре Силва
46'
Хуанлу Санчес
Навас Хесус
 
53'
Сусо Хесус
Межбри Ханнибал
 
61'
 
Браис Мендес
Захарян Арсен
65'
Рамос Серхио
(Торрес Оливер)
3:1
67'
 
Пачеко Хон
74'
 
Бекер Шеральдо
Андре Силва
74'
 
Урко Гонсалес
Субименди Мартин
84'
 
Галан Хави
Тирни Киран
84'
 
Магунаселая Хон
Оласагасти Хон
86'
Ньянзу Танги
Баде Луак
 
86'
Велиз Алехо
Берналь Исаак Ромеро
 
87'
Ньянзу Танги
 
90'
3:2
Браис Мендес
90'
Буэно Ману
Торрес Оливер
 
90'
 
Субельдия Игор

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 324 Количество передач 508
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 131
Севилья 34.4% (45)
X 45.8% (60)
Реал Сосьедад 19.8% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
4
Рамос
Серхио
2
Салас
Кике
16
Навас
Хесус
3
Педроса
Адриа
46
Межбри
Ханнибал
24
Сумаре
Бубакари
21
Торрес
Оливер
20
Берналь
Исаак
Ромеро
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Ремиро
Алехандро
39
Арамбуру
Джон
5
Субельдия
Игор
20
Пачеко
Хон
17
Тирни
Киран
4
Субименди
Мартин
12
Захарян
Арсен
16
Оласагасти
Хон
22
Туррьентес
Беньят
19
Умар
Садик
21
Андре
Силва
Севилья
5-3-2
Реал Сосьедад
4-1-3-2

История личных встреч

Севилья
Реал Сосьедад

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
П
5:2
П
0:0
П
1:0
П
3:1
П
1:1
П
0:4
П
1:2
П
2:0
П
4:3
П
1:0
П
1:0
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:0
П
3:1
П
2:3

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.21

Среднее время на гол

53
74

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

43
31

Голов в среднем за матч

1.59
1.15

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

56
78

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 9 0.33
Берналь Исаак Ромеро 3 0.11
Окампос Лукас 3 (1) 0.11
Ракитич Иван 2 0.07
Лукебакио Доди 2 0.07
Рамос Серхио 2 0.07
Ламела Эрик 2 0.07
Мир Рафа 2 0.07
Салас Кике 2 0.07
Педроса Адриа 1 0.04
Сусо Хесус 1 0.04
Соу Джибрил 1 0.04
Гудель Неманья 1 0.04
Хуанлу Санчес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Торрес Оливер 0 0
Баде Луак 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.3
Кубо Такефуса 7 0.26
Браис Мендес 4 0.15
Субименди Мартин 4 0.15
Мерино Микель 3 0.11
Барренечеа Андер 3 0.11
Умар Садик 2 0.07
Фернандес Карлос 2 (1) 0.07
Ле Норман Робен 1 0.04
Андре Силва 1 (1) 0.04
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Пачеко Хон 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамос Серхио 5 1
Ракитич Иван 6 0
Гудель Неманья 6 0
Сумаре Бубакари 6 0
Навас Хесус 4 1
Сусо Хесус 4 1
Окампос Лукас 5 0
Соу Джибрил 5 0
Баде Луак 2 1
Ламела Эрик 3 0
Акунья Маркос 3 0
Торрес Оливер 3 0
Эн-Несири Юссеф 3 0
Салас Кике 3 0
Маркан Маркос 2 0
Хуанлу Санчес 2 0
Межбри Ханнибал 2 0
Ньянзу Танги 2 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Диас Мариано 1 0
Педроса Адриа 1 0
Агум Люсьен 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Буэно Ману 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 10 0
Ле Норман Робен 9 0
Мерино Микель 7 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Пачеко Хон 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Андре Силва 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Захарян Арсен 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Севилья
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Реал Сосьедад
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
8
Севилья
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Реал Сосьедад
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

8
17
Севилья
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Реал Сосьедад
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
5
26%
2
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
11%
8
44%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
3
17%
61-75
4
21%
5
28%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
1
5%
4
29%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
3
14%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
14%
3
17%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

18
16
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
6
33%
1
6%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
11%
8
50%
76-90

Забито

33
36
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
7
21%
5
14%
1-15
3
9%
3
8%
16-30
6
18%
10
28%
31-45
5
15%
2
6%
46-60
5
15%
8
22%
61-75
7
21%
8
22%
76-90

Пропущено

40
30
21 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
7
18%
5
17%
1-15
10
25%
3
10%
16-30
4
10%
4
13%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
3
8%
2
7%
61-75
9
23%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Валенсия - Севилья 0:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Райо Вальекано - Севилья 1:2
Севилья - Осасуна 1:1 Атлетико М - Севилья 1:0 Жирона - Севилья 5:1 Хетафе - Севилья 1:3 Севилья - Алавес 2:3 Расинг Ферроль - Севилья 1:2 Севилья - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Севилья 0:3 Севилья - Хетафе 0:3 Ланс - Севилья 2:1 Мальорка - Севилья 1:0 Атлетико Асторга - Севилья 0:2 Севилья - Вильярреал 1:1 Севилья - ПСВ 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 2:1
Реал Сосьедад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0
Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1

Результаты матчей

Севилья
Реал Сосьедад

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Севилья
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
4
9
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
2
11
1
13
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
9
1.5
5
9
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
20
7
8
19
1.5
9
18
4
23
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 27 5 11 11 22 - 36 26
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 0:0 Заявка 27 2 13 12 17 - 37 19
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 0:0 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 13 1 7 5 11 - 21 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 0:0 Заявка 14 0 6 8 6 - 20 6
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Арамбуру Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Велиз Алехо из команды Севилья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Туррьентес Беньят навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Ньянзу Танги ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Рамос Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 131
    Севилья 34.4% (45)
    X 45.8% (60)
    Реал Сосьедад 19.8% (26)
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    Где смотреть матч Севилья 3:2 Реал Сосьедад онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 3:2 Реал Сосьедад

    Исход игры
    Севилья
    34.4% (45)
    Ничья
    45.8% (60)
    Реал Сосьедад
    19.8% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.71% (42)
    Меньше
    65.29% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    82.64% (100)