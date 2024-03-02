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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 12272 Главный судья: Альберола Хавьер
Райо Вальекано
1:1
Конец матча
Кадис
0'
43' Желтая карточка
Креспо Мигель
1:0
89' Гол
Лежён Флорьян
90' Желтая карточка
Алехо Иван
1:1
90' Гол
Эрнандес Хави
90'+18

Ход матча

43'
Креспо Мигель
 
56'
Лопес Унаи
Трехо Оскар
 
56'
Де Фрутос Хорхе
Креспо Мигель
 
82'
Фалькао Радамель
Рауль де Томас
 
82'
Сисс Пате
Валентин Оскар
 
82'
 
Гвардиола Серхи
Макси Гомес
82'
 
Рамос Кристофер
Хуанми Мигель
87'
 
Алехо Иван
Собрино Рубен
87'
 
Эскаланте Гонсало
Куаме Роминигуе
89'
Лежён Флорьян
1:0
90'
 
Алехо Иван
90'
 
Мачис Дарвин
Наварро Роберто
90'
Перес Кике
Паласон Иси
 
90'
1:1
Эрнандес Хави
(Чуст Виктор)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 239 Количество передач 181
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Райо Вальекано 82.9% (102)
X 11.4% (14)
Кадис 5.7% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
5
Эрнандес
Аридане
24
Лежён
Флорьян
12
Эспино
Альфонсо
23
Валентин
Оскар
15
Креспо
Мигель
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
Ривера
22
Рауль
де
Томас
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Чуст
Виктор
22
Мере
Хорхе
15
Эрнандес
Хави
V
7
Собрино
Рубен
4
Алькарас
Рубен
12
Куаме
Роминигуе
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
25
Макси
Гомес
Райо Вальекано
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Кадис

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
5:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:0
С
3:0
ТМС
2:0
ММ(
3:6
С
1:1
С
2:2

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.43
1

Среднее время на гол

37
90

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.13
0.86

Среднее время на гол

80
105

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.73
0.93

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.22
Паласон Иси 3 (2) 0.11
Камелло Серхио 2 0.07
Бебе Тьягу 2 (1) 0.07
Лопес Унаи 1 0.04
Рауль де Томас 1 (1) 0.04
Лежён Флорьян 1 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.19
Мачис Дарвин 4 (1) 0.15
Рохер Марти 2 0.07
Алькарас Рубен 2 (1) 0.07
Эрнандес Хави V 1 0.04
Хуанми Мигель 1 0.04
Эрнандес Луис 1 0.04
Сан Эметерио Феде 1 0.04
Пирес Лукас 1 0.04
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0
Наварро Роберто 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 7 0
Перес Кике 7 0
Сисс Пате 6 0
Лопес Унаи 5 0
Паласон Иси 5 0
Валентин Оскар 3 1
Чаваррия Пеп 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Балью Иван 4 0
Рауль де Томас 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 14 0
Алькарас Рубен 12 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 6 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Рамос Кристофер 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Кадис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
7
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кадис
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

9
10
Райо Вальекано
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (3)
67% (18)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Кадис
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

20
17

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
0
0%
2
18%
1-15
4
33%
5
45%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Пропущено

14
17
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
3
18%
76-90

Забито

25
18
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 14
2
8%
4
22%
1-15
7
28%
7
39%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
8
32%
3
17%
76-90

Пропущено

35
38
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
3
9%
7
18%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
7
20%
3
8%
31-45
5
14%
9
24%
46-60
6
17%
8
21%
61-75
11
31%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0
Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Кадис

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
8
4
10
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
13
14
7
20
1.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Хетафе
 3:2 Заявка 27 9 10 8 36 - 40 37
9.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
10.
Лас-Пальмас
 2:3 Заявка 27 10 6 11 28 - 29 36
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Хетафе
 3:2 Заявка 13 8 3 2 17 - 12 27
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
9.
Лас-Пальмас
 2:3 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 2:3 Заявка 14 4 2 8 11 - 19 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 3:2 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 108'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 108'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 107'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 54%, Кадис: 46%.
  • 107'
    Иван Алехо из команды Кадис заходит слишком далеко, он валит Эспино Альфонсо.
  • 107'
    Эрнандес Аридане успешно блокирует удар.
  • 107'
    Эрнандес Хави V нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 107'
    Мачис Дарвин пробует нанести удар издали, но Столе Димитриевски держит все под контролем
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Райо Вальекано 82.9% (102)
    X 11.4% (14)
    Кадис 5.7% (7)
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    Где смотреть матч Райо Вальекано 1:1 Кадис онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Кадис

    Исход игры
    Райо Вальекано
    82.9% (102)
    Ничья
    11.4% (14)
    Кадис
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    43.7% (52)
    Нет
    56.3% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    39.8% (49)
    2:1 Райо Вальекано
    30.9% (38)
    2:0 Райо Вальекано
    8.1% (10)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    0:0 Ничья
    4.9% (6)
    1:2 Кадис
    3.3% (4)
    3:1 Райо Вальекано
    1.6% (2)
    0:1 Кадис
    1.6% (2)
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