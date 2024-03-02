Тур: 27. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12272 Главный судья: Альберола Хавьер
1:1
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаКреспо Мигель
1:0
89' ГолЛежён Флорьян
90' Желтая карточкаАлехо Иван
1:1
90' ГолЭрнандес Хави
90'+18
Ход матча
43'
89'
1:0
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
239 Количество передач 181
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
22
Мере
Хорхе
25
Макси
Гомес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бебе ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Кадис
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.43
1
Среднее время на гол
37
90
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.13
0.86
Среднее время на гол
80
105
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.73
0.93
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
96
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.22
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.11
|Камелло Серхио
|2
|0.07
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.07
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.04
|Лежён Флорьян
|1
|0.04
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.04
|Мумин Абдул
|1
|0.04
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Перес Кике
|1
|0.04
|Валентин Оскар
|1
|0.04
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.04
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.19
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.15
|Рохер Марти
|2
|0.07
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.07
|Эрнандес Хави V
|1
|0.04
|Хуанми Мигель
|1
|0.04
|Эрнандес Луис
|1
|0.04
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.04
|Пирес Лукас
|1
|0.04
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
|Наварро Роберто
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Сисс Пате
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Паласон Иси
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Чаваррия Пеп
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Балью Иван
|4
|0
|Рауль де Томас
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|14
|0
|Алькарас Рубен
|12
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|6
|1
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Рамос Кристофер
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Кадис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
7
Райо Вальекано
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Кадис
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
9
10
Райо Вальекано
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (3)
67% (18)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Кадис
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Пропущено
21
21
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
6
29%
2
10%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 20
0
0%
2
18%
1-15
4
33%
5
45%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Пропущено
14
17
2 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
29%
5
29%
29%
46-60
2
14%
3
18%
61-75
6
43%
3
18%
76-90
Забито
25
18
14 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 14
2
8%
4
22%
1-15
7
28%
7
39%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
8
32%
3
17%
76-90
Пропущено
35
38
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
3
9%
7
18%
1-15
3
9%
2
5%
16-30
7
20%
3
8%
31-45
5
14%
9
24%
46-60
6
17%
8
21%
61-75
11
31%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2
Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2
Кадис
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0
Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Кадис
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
2:0
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
8 раз 57%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
14 раз 52%
1
9 раз 33%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
310
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
68
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
1314
720
423
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|54 - 16
|65
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|3:2 Заявка
|27
|9
|10
|8
|36 - 40
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|10.
|2:3 Заявка
|27
|10
|6
|11
|28 - 29
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|3:2 Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 12
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|9.
|2:3 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|2:3 Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 19
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|3:2 Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:1 Кадис
Исход игры
Райо Вальекано
82.9% (102)
Ничья
11.4% (14)
Кадис
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
43.7% (52)
Нет
56.3% (67)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
39.8% (49)
2:1 Райо Вальекано
30.9% (38)
2:0 Райо Вальекано
8.1% (10)
1:1 Ничья
6.5% (8)
0:0 Ничья
4.9% (6)
1:2 Кадис
3.3% (4)
3:1 Райо Вальекано
1.6% (2)
0:1 Кадис
1.6% (2)
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