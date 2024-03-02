Тур: 27. Стадион: Колизеум. Главный судья: Гонсалес Пабло
2:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
11'
1:0
14'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мартин ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркПолузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хетафе
Лас-Пальмас
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
2.4
0.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
37
450
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.56
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.22
|Мата Хайме
|4
|0.15
|Максимович Неманья
|3
|0.11
|Латаса Хуан
|2
|0.07
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|Оскар Родригес
|1
|0.04
|Альварес Гастон
|1
|0.04
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|6
|0.22
|Кардона Марк
|3 (1)
|0.11
|Молейро Альберто
|2
|0.07
|Муньос Хави
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.07
|Пехиньо Франсиско
|2
|0.07
|Каба Сори
|1
|0.04
|Бенито Рамирес
|1
|0.04
|Эррера Кристиан
|1
|0.04
|Суарес Алехандро
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|1
|0.04
|Коко Сауль
|1
|0.04
|Херцог Хуанма
|1
|0.04
|Рамирес Сандро
|0
|0
|Кардона Серхи
|0
|0
|Парк Марвин
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|11
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Мата Хайме
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Рико Диего
|7
|0
|Альдерете Омар
|5
|1
|Гринвуд Мэйсон
|4
|1
|Латаса Хуан
|4
|1
|Хосе Бордалас
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Милья Луис
|5
|0
|Альварес Гастон
|5
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|0
|Аленья Карлес
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|7
|0
|Кардона Серхи
|7
|0
|Мармол Мика
|4
|1
|Муньос Хави
|5
|0
|Суарес Алехандро
|5
|0
|Перроне Максимо
|5
|0
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Коко Сауль
|4
|0
|Луаодис Энзо
|3
|0
|Парк Марвин
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Кардона Марк
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Синкгравен Дэйли
|0
|1
|Аарон Эскандель
|0
|1
|Виера Хонатан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Вальес Альваро
|1
|0
|Херцог Хуанма
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
2
Хетафе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лас-Пальмас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
13
15
Хетафе
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Лас-Пальмас
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
6
43%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
5
26%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
6
35%
76-90
Пропущено
28
10
12 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
2
20%
46-60
7
25%
3
30%
61-75
5
18%
5
50%
76-90
Забито
33
26
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
5
15%
3
12%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
10
30%
4
15%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
10
30%
8
31%
76-90
Пропущено
38
26
17 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
7
18%
1
4%
1-15
2
5%
2
8%
16-30
8
21%
2
8%
31-45
7
18%
4
15%
46-60
8
21%
8
31%
61-75
6
16%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2
Результаты матчей
Хетафе
Лас-Пальмас
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
112
48
58
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
67
68
310
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
179
1016
818
521
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|54 - 16
|65
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|37 - 29
|40
|8.
|2:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|35 - 38
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|10.
|0:2 Заявка
|27
|10
|6
|11
|26 - 28
|36
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 40
|27
|15.
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|23 - 37
|26
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|30 - 39
|24
|18.
|Заявка
|27
|2
|13
|12
|18 - 38
|19
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|27
|0
|9
|18
|25 - 55
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|2:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|9.
|0:2 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 17
|13
|18.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|19.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 22
|10
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|0:2 Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 18
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|2:0 Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|7 - 21
|6
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|13 - 32
|2
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Лас-Пальмас
Исход игры
Хетафе
74% (91)
Ничья
24.4% (30)
Лас-Пальмас
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.2% (38)
Меньше
67.8% (80)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
38.2% (47)
2:1 Хетафе
26.8% (33)
1:1 Ничья
18.7% (23)
2:0 Хетафе
6.5% (8)
1:2 Лас-Пальмас
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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