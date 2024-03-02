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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Хетафе
2:0
Первый тайм: 22'
Лас-Пальмас
0'
7' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
1:0
11' Гол
Мата Хайме
2:0
14' Гол
Гринвуд Мэйсон

Ход матча

7'
Кармона Хосе Анхель
 
11'
Мата Хайме
(Рико Диего)
1:0
14'
Гринвуд Мэйсон
(Рико Диего)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 123
Хетафе 74% (91)
X 24.4% (30)
Лас-Пальмас 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
Ничья
Лас-Пальмас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
18
Кармона
Хосе
Анхель
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
24
Мориба
Илайкс
19
Майораль
Борха
7
Мата
Хайме
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
17
Мунир
Эль-Хаддади
9
Рамирес
Сандро
10
Молейро
Альберто
Хетафе
4-4-2
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Лас-Пальмас

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
П
0:1
П
2:0
П
4:0
П
4:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

2.4
0.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
450

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.56
Гринвуд Мэйсон 6 (2) 0.22
Мата Хайме 4 0.15
Максимович Неманья 3 0.11
Латаса Хуан 2 0.07
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.22
Кардона Марк 3 (1) 0.11
Молейро Альберто 2 0.07
Муньос Хави 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Виера Хонатан 2 (2) 0.07
Пехиньо Франсиско 2 0.07
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Рамирес Сандро 0 0
Кардона Серхи 0 0
Парк Марвин 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 11 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 7 0
Альдерете Омар 5 1
Гринвуд Мэйсон 4 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Кармона Хосе Анхель 5 0
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Мармол Мика 4 1
Муньос Хави 5 0
Суарес Алехандро 5 0
Перроне Максимо 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Кардона Марк 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0

Результаты матчей

Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
2
Хетафе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лас-Пальмас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

13
15
Хетафе
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Лас-Пальмас
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
50% (13)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
27% (7)
46% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
6
43%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
30%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
5
31%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
5
26%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
6
35%
76-90

Пропущено

28
10
12 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
2
20%
46-60
7
25%
3
30%
61-75
5
18%
5
50%
76-90

Забито

33
26
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
5
15%
3
12%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
10
30%
4
15%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
2
6%
4
15%
61-75
10
30%
8
31%
76-90

Пропущено

38
26
17 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 19
7
18%
1
4%
1-15
2
5%
2
8%
16-30
8
21%
2
8%
31-45
7
18%
4
15%
46-60
8
21%
8
31%
61-75
6
16%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2

Результаты матчей

Хетафе
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 23%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 31%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
9 раз 35%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
8
1.5
5
8
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
7
6
8
1.5
3
10
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
17
9
10
16
1.5
8
18
5
21
2.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Хетафе
 2:0 Заявка 27 9 10 8 35 - 38 37
9.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
10.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 27 10 6 11 26 - 28 36
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Хетафе
 2:0 Заявка 13 8 3 2 16 - 10 27
7.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
8.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
9.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 0:2 Заявка 14 4 2 8 9 - 18 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 2:0 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хетафе будет все-таки засчитан.
    • 15'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хетафе.
    • 14'
      Рико Диего сделал результативную передачу.
    • 14'
      Гринвуд Мэйсон удалось забить из легкой позиции.
    • 14'
      Г О О О О Л - Гринвуд Мэйсон забивает с правой ноги!
    • 14'
      Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Лас-Пальмас контролирует мяч.
    • 13'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хетафе будет все-таки засчитан.
    • 12'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хетафе.
    • 11'
      Рико Диего сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 123
    Хетафе 74% (91)
    X 24.4% (30)
    Лас-Пальмас 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Лас-Пальмас
    3.20
    3.30
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Хетафе
    74% (91)
    Ничья
    24.4% (30)
    Лас-Пальмас
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    38.2% (47)
    2:1 Хетафе
    26.8% (33)
    1:1 Ничья
    18.7% (23)
    2:0 Хетафе
    6.5% (8)
    1:2 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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