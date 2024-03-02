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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 7623 Главный судья: Гонсалес Пабло
Хетафе
3:3
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
7' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
1:0
11' Гол
Мата Хайме
2:0
14' Гол
Гринвуд Мэйсон
2:1
35' Гол
Рамирес Сандро
43' Желтая карточка
Гринвуд Мэйсон
3:1
45' Гол
Максимович Неманья
3:2
50' Гол
Кардона Серхи
3:3
57' Гол
Мунир Эль-Хаддади
60' Желтая карточка
Мориба Илайкс
67' Желтая карточка
Муньос Хави
67' Желтая карточка
Мата Хайме
90'+7

Ход матча

7'
Кармона Хосе Анхель
 
11'
Мата Хайме
(Рико Диего)
1:0
14'
Гринвуд Мэйсон
(Рико Диего)
2:0
35'
2:1
Рамирес Сандро
(Родригес Кирьян)
43'
Гринвуд Мэйсон
 
45'
Максимович Неманья
(Мата Хайме)
3:1
46'
Иглесиас Хуан
Кармона Хосе Анхель
 
50'
3:2
Кардона Серхи
57'
3:3
Мунир Эль-Хаддади
(Муньос Хави)
59'
 
Парк Марвин
Перроне Максимо
59'
 
Кампанья Хосе
Молейро Альберто
60'
Мориба Илайкс
 
67'
 
Муньос Хави
67'
Мата Хайме
 
67'
Оскар Родригес
Мориба Илайкс
 
69'
 
Луаодис Энзо
Муньос Хави
78'
Латаса Хуан
Майораль Борха
 
85'
 
Бенито Рамирес
Мунир Эль-Хаддади
85'
 
Кардона Марк
Рамирес Сандро
89'
Анхилери Фабрисио
Мата Хайме
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 28 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 241 Количество передач 668
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Хетафе 74% (91)
X 24.4% (30)
Лас-Пальмас 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
18
Кармона
Хосе
Анхель
6
Дуарте
Домингуш
4
Альварес
Гастон
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
24
Мориба
Илайкс
19
Майораль
Борха
7
Мата
Хайме
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
17
Мунир
Эль-Хаддади
9
Рамирес
Сандро
10
Молейро
Альберто
Хетафе
4-4-2
Лас-Пальмас
4-3-3

История личных встреч

Хетафе
Лас-Пальмас

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
П
0:1
П
2:0
П
4:0
П
4:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

2.4
0.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

37
450

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.56
Гринвуд Мэйсон 6 (2) 0.22
Мата Хайме 4 0.15
Максимович Неманья 4 0.15
Латаса Хуан 2 0.07
Аленья Карлес 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Митрович Стефан 1 0.04
Оскар Родригес 1 0.04
Альварес Гастон 1 0.04
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 6 0.22
Мунир Эль-Хаддади 3 0.11
Кардона Марк 3 (1) 0.11
Муньос Хави 2 0.07
Молейро Альберто 2 0.07
Виера Хонатан 2 (2) 0.07
Пехиньо Франсиско 2 0.07
Рамирес Сандро 1 0.04
Кардона Серхи 1 0.04
Каба Сори 1 0.04
Бенито Рамирес 1 0.04
Эррера Кристиан 1 0.04
Суарес Алехандро 1 0.04
Араухо Хулиан 1 0.04
Коко Сауль 1 0.04
Херцог Хуанма 1 0.04
Парк Марвин 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 11 1
Дамиан Суарес 7 1
Мата Хайме 7 1
Дуарте Домингуш 4 2
Рико Диего 7 0
Альдерете Омар 5 1
Гринвуд Мэйсон 5 1
Латаса Хуан 4 1
Хосе Бордалас 4 1
Оскар Родригес 5 0
Милья Луис 5 0
Альварес Гастон 5 0
Кармона Хосе Анхель 5 0
Аленья Карлес 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Майораль Борха 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Лосано Энтони 1 0
Порту Кристиан 1 0
Мориба Илайкс 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 7 0
Кардона Серхи 7 0
Муньос Хави 6 0
Мармол Мика 4 1
Суарес Алехандро 5 0
Перроне Максимо 5 0
Араухо Хулиан 4 0
Коко Сауль 4 0
Луаодис Энзо 3 0
Парк Марвин 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Кардона Марк 2 0
Каба Сори 2 0
Синкгравен Дэйли 0 1
Аарон Эскандель 0 1
Виера Хонатан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Вальес Альваро 1 0
Херцог Хуанма 1 0

Результаты матчей

Хетафе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
5
Хетафе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Лас-Пальмас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

13
15
Хетафе
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Лас-Пальмас
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

17
12
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
7
41%
4
33%
31-45
1
6%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
3
23%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
16%
31-45
5
38%
2
11%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
5
26%
3
18%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
6
35%
76-90

Пропущено

28
10
12 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
4
14%
2
20%
46-60
7
25%
3
30%
61-75
5
18%
5
50%
76-90

Забито

36
29
21 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
7
19%
3
10%
1-15
3
8%
2
7%
16-30
11
31%
5
17%
31-45
3
8%
7
24%
46-60
2
6%
4
14%
61-75
10
28%
8
28%
76-90

Пропущено

41
29
18 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 20
7
17%
3
10%
1-15
2
5%
2
7%
16-30
9
22%
3
10%
31-45
9
22%
4
14%
46-60
8
20%
8
28%
61-75
6
15%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1
Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Гранада - Хетафе 1:1 Хетафе - Кадис 1:0 Тардьента - Хетафе 0:12 Мальорка - Хетафе 0:0
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Викинг 0:2 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Вильярреал 3:0 Тенерифе - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Барселона 1:2 Атлетик Б - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2

Результаты матчей

Хетафе
Лас-Пальмас

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
5
8
3
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
18
9
11
16
1.5
9
18
6
21
2.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 27 20 6 1 54 - 16 66
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 10 10 7 37 - 29 40
8.
Валенсия
 0:0 Заявка 26 10 7 9 29 - 29 37
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 27 10 7 10 29 - 29 37
10.
Хетафе
 Заявка 27 8 11 8 36 - 41 35
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Севилья
 Заявка 27 6 9 12 33 - 40 27
15.
Райо Вальекано
 Заявка 27 5 11 11 23 - 37 26
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 27 5 9 13 30 - 39 24
18.
Кадис
 Заявка 27 2 13 12 18 - 38 19
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 27 0 9 18 25 - 55 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 0:0 Заявка 13 7 4 2 15 - 6 25
8.
Хетафе
 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Севилья
 Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
14.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Сельта
 Заявка 14 3 4 7 10 - 17 13
18.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
19.
Райо Вальекано
 Заявка 13 1 7 5 12 - 22 10
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 14 9 4 1 23 - 9 31
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 4 3 7 12 - 19 15
12.
Валенсия
 0:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 14 0 6 8 7 - 21 6
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 14 0 2 12 13 - 32 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 14
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 123
    Хетафе 74% (91)
    X 24.4% (30)
    Лас-Пальмас 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 3:3 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Хетафе
    74% (91)
    Ничья
    24.4% (30)
    Лас-Пальмас
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.2% (38)
    Меньше
    67.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    38.2% (47)
    2:1 Хетафе
    26.8% (33)
    1:1 Ничья
    18.7% (23)
    2:0 Хетафе
    6.5% (8)
    1:2 Лас-Пальмас
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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