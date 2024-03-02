Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Хетафе

87' Луаодис Энзо не смог попасть в створ ударом издали

86' Удар от ворот произведет Хетафе

86' Кардона Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Удар от ворот произведет Хетафе

85' Родригес Кирьян не смог попасть в створ ударом издали

85' Рамирес Сандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мата Хайме и попал в перекладину!

79' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Оскар Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Матч возобновлен

74' Майораль Борха на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Хетафе

67' Мата Хайме получает желтую карточку за неспортивное поведение

67' Муньос Хави грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

66' Родригес Кирьян пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

66' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Рамирес Сандро и попал в перекладину!

66' Коко Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Мориба Илайкс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Лас-Пальмас

57' Г О О О О Л - Мунир Эль-Хаддади забивает с левой ноги!

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лас-Пальмас

56' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Мата Хайме навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Милья Луис из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Мунир Эль-Хаддади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Г О О О О О Л - Кардона Серхи из команды Лас-Пальмас легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

50' Рамирес Сандро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

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