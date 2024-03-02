Гайя получает в спину от Родриго в эпизоде, когда мяча рядом не было, также бразилец что-то высказал сопернику, прикрыв рот рукой. Наверняка это отголоски прошлогоднего матча.

Гайя с газона подняться не может, врачи "Валенсии" колдуют над капитаном команды.

Возобновляется у нас игра, Гайя вернулся на поле, а его партнеры провели неплохую атаку правым флангом, однако Яремчук после прострела в штрафную по мячу не попал.

Никак командам не удается нащупать свою игру, есть ощущение, что сегодня вполне может случиться новый скандал.

Треть первого тайма у нас позади, продолжается не самая интересная возня в центре поля, вратари откровенно скучают.

Беллингем вошел в штрафную хозяев с левого края, после серии финтов исполнил заброс в центр, где партнеров не оказалось. В следующей фазе атаки Камавинга сумел пробить головой в створ, но серьезных проблем Мамардашвили не доставил.

Каньос с левого полуфланга исполнил тонкую передачу в штрафную, однако Дуро замысла партнера не понял.

8' Пока совершенно без ворот проходит стартовый отрезок встречи, "Реал" мяч контролирует, но без особого продвижения вперед.

7' А вот в прошлом сезоне на "Месталье" "Валенсия" победила с минимальным счётом, а еще та встреча запомнилась расистским скандалом с участием Винисиуса.

6' В первом круге "Реал" не заметил сопротивления "Валенсии" - Карвахаль забил быстрый гол, Винисиус и Родриго отметились дублями, а гол престижа Дуро ни на что не повлиял - 5:1.

5' "Валенсия" матч прошлого тура пропускала - игра с "Гранадой" была перенесена из-за крупного пожара в Валенсии, не до спорта было в прошлые выходные. До этого команда Рубена Барахи в двух играх набрала одно очко, не забив ни разу.

4' Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Яремчук предупрежден за грубый подкат под Тчуамени в центре поля.

3' "Реал" в прошлом туре добился непростой победы над "Севильей" благодаря голу вышедшего со скамейки Модрича, ранее мадридцы избежали поражения в гостевой встрече с "Райо Вальекано".

2' "Реал" первым из топ-4 этого сезона играет в этом туре, пока у мадридцев 6-очковый отрыв от "Жироны", "Барселону" они опережают на 8 очков, а "Атлетико" отстал капитально - уже 15 очков.