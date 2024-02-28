Тур: 27. Стадион: Месталья.
Позже
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Главный тренер: Бараха Рубен
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Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валенсия
Реал Мадрид
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
90.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 14 побед
39 матчей
20.5%
20.5%
59%
8 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.5%
28.2%
51.3%
8 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
1.79
0.9
Среднее время на гол
50
100
Всего голов
44
44
Голов в среднем за матч
2.2
2.32
Среднее время на гол
40
38
Всего голов
78
62
Голов в среднем за матч
2
1.59
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
45
56
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|10
|0.4
|Герра Хавьер
|4
|0.16
|Пепелу
|4 (4)
|0.16
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.12
|Яремчук Роман
|2
|0.08
|Перес Фран
|1
|0.04
|Гайя Хосе
|1
|0.04
|Каньос Серхи
|1
|0.04
|Васкес Хесус
|1
|0.04
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.62
|Родриго
|8
|0.31
|Хоселу Санмартин
|8
|0.31
|Винисиус Жуниор
|7
|0.27
|Диас Браим
|4
|0.15
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.12
|Модрич Лука
|2
|0.08
|Тчуамени Орельен
|2
|0.08
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Амалла Селим
|4
|1
|Дьякаби Муктар
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Перес Фран
|4
|0
|Гильямон Уго
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Гайя Хосе
|3
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Пепелу
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Начо Фернандес
|1
|2
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
5
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
12
31
Валенсия
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
14
36
Голы по времени матча
Забито
15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
4
27%
3
13%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
20%
7
29%
29%
61-75
1
7%
5
21%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
15
31
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
3
20%
10
32%
46-60
4
27%
6
19%
61-75
4
27%
5
16%
76-90
Пропущено
22
7
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
9%
3
43%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
2
29%
76-90
Забито
30
55
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 1
7
23%
6
11%
1-15
3
10%
7
13%
16-30
3
10%
6
11%
31-45
5
17%
13
24%
46-60
7
23%
13
24%
61-75
5
17%
10
18%
76-90
Пропущено
28
15
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
7%
6
40%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
7
25%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
9
32%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Результаты матчей
Валенсия
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
48
94
210
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
49
76
112
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
251
817
1610
322
818
124
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|54 - 16
|65
|2.
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|57 - 32
|59
|3.
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|56 - 34
|57
|4.
|Заявка
|26
|16
|4
|6
|52 - 28
|52
|5.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|46 - 26
|49
|6.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|31 - 26
|42
|7.
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|35 - 26
|40
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|26 - 26
|36
|10.
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|30 - 37
|33
|12.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|25 - 32
|29
|13.
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|38 - 48
|29
|14.
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 36
|25
|15.
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|30 - 38
|24
|16.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|23 - 34
|24
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|29 - 39
|21
|18.
|Заявка
|26
|2
|12
|12
|17 - 37
|18
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|26
|0
|9
|17
|25 - 54
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|31 - 7
|35
|3.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|34 - 14
|32
|4.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|33 - 14
|32
|5.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|19 - 10
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|8.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|10.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 15
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 16
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|11 - 17
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|13
|0
|7
|6
|12 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 18
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 12
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 25
|16
|7.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 15
|16
|8.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|20 - 22
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 19
|10
|16.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|19 - 28
|10
|17.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 22
|8
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 11
|Кадис
|Алькарас Рубен
|12
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид
Исход игры
Валенсия
11.1% (6)
Ничья
7.4% (4)
Реал Мадрид
81.5% (44)
Тотал 2.5
Больше
75.51% (37)
Меньше
24.49% (12)
Обе команды забьют
Да
81.63% (40)
Нет
18.37% (9)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
55.6% (30)
0:1 Реал Мадрид
7.4% (4)
0:2 Реал Мадрид
5.6% (3)
1:3 Реал Мадрид
5.6% (3)
1:1 Ничья
5.6% (3)
1:0 Валенсия
3.7% (2)
2:1 Валенсия
3.7% (2)
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