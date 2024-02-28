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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Валенсия
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 53
Валенсия 11.3% (6)
X 5.7% (3)
Реал Мадрид 83% (44)
Все прогнозы
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Валенсия
Ничья
Реал Мадрид
5.40
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Валенсия
Реал Мадрид

История личных встреч

Валенсия
Реал Мадрид

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
90.9%
9 побед 10 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 14 побед

39 матчей

20.5%
20.5%
59%
8 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.5%
28.2%
51.3%
8 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.1%
41%
35.9%
9 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
5:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
С
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
3:0
С
1:3
ЛЛ
1:1
П
2:1
П
2:0
П
1:4
П
2:2
П
2:1
П
2:1
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
2:1
П
2:2
П
2:3
КК
1:1
П
0:5
КК
2:0
П
1:1
П
0:0
П
2:3
П
3:6
П
2:0
П
2:0
П
2:3
П
3:0
П
1:0
С
4:2
С
3:2
ПД
2:3
ПД
1:5

Голы

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

1.79
0.9

Среднее время на гол

50
100

Всего голов

44
44

Голов в среднем за матч

2.2
2.32

Среднее время на гол

40
38

Всего голов

78
62

Голов в среднем за матч

2
1.59

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

45
56

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 10 0.4
Герра Хавьер 4 0.16
Пепелу 4 (4) 0.16
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.12
Яремчук Роман 2 0.08
Перес Фран 1 0.04
Гайя Хосе 1 0.04
Каньос Серхи 1 0.04
Васкес Хесус 1 0.04
Дьякаби Муктар 1 0.04
Гильямон Уго 1 0.04
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Алмейда Андре IV 0 0
Мари Альберто 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.62
Родриго 8 0.31
Хоселу Санмартин 8 0.31
Винисиус Жуниор 7 0.27
Диас Браим 4 0.15
Карвахаль Даниэль 3 0.12
Модрич Лука 2 0.08
Тчуамени Орельен 2 0.08
Кроос Тони 1 0.04
Вальверде Федерико 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Амалла Селим 4 1
Дьякаби Муктар 5 0
Герра Хавьер 3 1
Перес Фран 4 0
Гильямон Уго 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Гайя Хосе 3 0
Фулкье Димитри 2 0
Пепелу 2 0
Дуро Уго 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Яремчук Роман 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Менди Ферлан 5 0
Тчуамени Орельен 5 0
Камавинга Эдуардо 5 0
Беллингем Джуд 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Начо Фернандес 1 2
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Алаба Давид 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Валенсия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Реал Мадрид
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
5
Валенсия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

12
31
Валенсия
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (10)
48% (12)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
40% (10)
20% (5)
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
19% (5)
46% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 13
4
27%
3
13%
1-15
3
20%
4
17%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
20%
7
29%
29%
61-75
1
7%
5
21%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
31
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
3
20%
10
32%
46-60
4
27%
6
19%
61-75
4
27%
5
16%
76-90

Пропущено

22
7
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
9%
3
43%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
5
23%
1
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
8
36%
2
29%
76-90

Забито

30
55
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 18
7 Не забивали 1
7
23%
6
11%
1-15
3
10%
7
13%
16-30
3
10%
6
11%
31-45
5
17%
13
24%
46-60
7
23%
13
24%
61-75
5
17%
10
18%
76-90

Пропущено

28
15
9 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
7%
6
40%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
5
18%
1
7%
31-45
7
25%
3
20%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
9
32%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0
Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Валенсия - Гранада 1:0 Логроньес - Валенсия 0:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Валенсия - Кадис 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0
Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3

Результаты матчей

Валенсия
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
3 раза 23%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
8
1.5
9
4
2
10
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
7
6
1
12
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
8
0.5
Больше Меньше
25
1
8
17
1.5
16
10
3
22
2.5
8
18
1
24
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 26 20 5 1 54 - 16 65
2.
Жирона
 Заявка 26 18 5 3 57 - 32 59
3.
Барселона
 Заявка 26 17 6 3 56 - 34 57
4.
Атлетико М
 Заявка 26 16 4 6 52 - 28 52
5.
Атлетик Б
 Заявка 26 14 7 5 46 - 26 49
6.
Бетис
 Заявка 26 10 12 4 31 - 26 42
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 26 10 10 6 35 - 26 40
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 26 10 6 10 26 - 26 36
10.
Хетафе
 Заявка 26 8 10 8 33 - 38 34
11.
Осасуна
 Заявка 26 9 6 11 30 - 37 33
12.
Алавес
 Заявка 26 7 8 11 25 - 32 29
13.
Вильярреал
 Заявка 26 7 8 11 38 - 48 29
14.
Райо Вальекано
 Заявка 26 5 10 11 22 - 36 25
15.
Севилья
 Заявка 26 5 9 12 30 - 38 24
16.
Мальорка
 Заявка 26 4 12 10 23 - 34 24
17.
Сельта
 Заявка 26 4 9 13 29 - 39 21
18.
Кадис
 Заявка 26 2 12 12 17 - 37 18
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 26 0 9 17 25 - 54 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 11 2 0 31 - 7 35
3.
Атлетик Б
 Заявка 13 10 2 1 34 - 14 32
4.
Жирона
 Заявка 13 10 2 1 33 - 14 32
5.
Барселона
 Заявка 14 10 1 3 32 - 19 31
6.
Бетис
 Заявка 14 7 6 1 19 - 10 27
7.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
8.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 6 4 3 17 - 10 22
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 19 - 15 20
11.
Алавес
 Заявка 13 5 3 5 14 - 16 18
12.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 13 2 7 4 11 - 17 13
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 7 6 12 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 13 8 3 2 24 - 18 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 5 4 12 - 12 17
6.
Вильярреал
 Заявка 13 4 4 5 19 - 25 16
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 4 6 11 - 15 16
8.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
9.
Атлетико М
 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10.
Осасуна
 Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 13 2 5 6 20 - 22 11
14.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
15.
Севилья
 Заявка 13 2 4 7 13 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 14 1 7 6 19 - 28 10
17.
Мальорка
 Заявка 13 1 5 7 11 - 22 8
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 11
Кадис Алькарас Рубен 12
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Валенсия 11.3% (6)
    X 5.7% (3)
    Реал Мадрид 83% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
    Реал Мадрид
    5.40
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    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Мадрид

    Исход игры
    Валенсия
    11.1% (6)
    Ничья
    7.4% (4)
    Реал Мадрид
    81.5% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.51% (37)
    Меньше
    24.49% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    81.63% (40)
    Нет
    18.37% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    55.6% (30)
    0:1 Реал Мадрид
    7.4% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    5.6% (3)
    1:3 Реал Мадрид
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    5.6% (3)
    1:0 Валенсия
    3.7% (2)
    2:1 Валенсия
    3.7% (2)
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