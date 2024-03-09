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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
0:1
Второй тайм: 90+'
Хайдарабад
0'
33' Желтая карточка
Ramhlunchhunga
78' Желтая карточка
Sajad Parray
0:1
90' Гол

Ход матча

33'
 
Ramhlunchhunga
57'
Rahim Ali
Ninthoinganba Meetei
 
57'
Мюррей Джордан
Кривелларо Рафаэл
 
57'
Mobashir Rahman
Ayush Adhikari
 
71'
Bikash Yumnam
Чиркович Лазар
 
71'
Батоккьо Кристиан
Чоудхари Фарух
 
73'
 
Aron Vanlalrinchhana
Ramhlunchhunga
77'
 
_Rashid M.
Joseph Sunny
78'
 
Sajad Parray
90'
0:1
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Ченнаин
Ничья
Хайдарабад
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Все Коэффициенты
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
27
Aakash
Sangwan
10
Connor
Shields
30
Ayush
Adhikari
7
Ninthoinganba
Meetei
50
Кривелларо
Рафаэл
47
Vincy
Barretto
71
Чоудхари
Фарух
25
Laxmikant
Kattimani
6
Sajad
Parray
44
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
52
Jeremy
Zohminghlua
24
Lalchhanhima
Sailo
56
Abhijith
Pa
77
Abdul
Rabeeh
19
Makan
Winkle
Chote
46
Ramhlunchhunga
60
Joseph
Sunny
Ченнаин
Хайдарабад

История личных встреч

Ченнаин
Хайдарабад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
1:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
2.25

Среднее время на гол

112
40

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 4 (2) 0.22
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.17
Connor Shields 3 0.17
Ninthoinganba Meetei 2 0.11
Чоудхари Фарух 1 0.06
Ankit Mukherjee 1 0.06
Rahim Ali 1 0.06
Эдвардз Райан 1 0.06
Vincy Barretto 1 0.06
Aakash Sangwan 1 0.06
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.05
Пеннанен Петтери 1 0.05
Мойя Хонатан 1 0.05
João Victor I 1 0.05
Hitesh Sharma 1 0.05
Makan Winkle Chote 1 0.05
Ramhlunchhunga 1 0.05
Аланис Освальдо 0 0
Abdul Rabeeh 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 4 1
Эдвардз Райан 3 1
Irfan Yadwad 4 0
Чоудхари Фарух 3 0
Vincy Barretto 3 0
Bikash Yumnam 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Голуи Сартхак 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Aakash Sangwan 2 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 5 1
Mark Zothanpuia 4 0
Joseph Knowles 3 0
Vignesh Dakshinamurthy 3 0
Alex Saji 1 1
Nim Dorjee Tamang 2 0
Сингх Чингленсана 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Ramhlunchhunga 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
_Rashid M. 1 0
Joseph Sunny 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хайдарабад
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Ченнаин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

6
4
Ченнаин
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Хайдарабад
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
15%
2
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
6
46%
76-90

Забито

6
5
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 15
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
6
32%
2
18%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90

Пропущено

26
30
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
8%
6
20%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
7
27%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0
Хайдарабад
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1
АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0

Результаты матчей

Ченнаин
Хайдарабад

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
7
3
5
1.5
1
8
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
7
11
5
12
1.5
1
17
2
15
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 18 10 6 2 30 - 16 36
2.
Дели Динамос
 18 10 5 3 31 - 17 35
3.
АТК
 16 10 3 3 31 - 18 33
4.
Гоа
 17 9 5 3 23 - 14 32
5.
Керала Бластерс
 17 9 2 6 23 - 19 29
6.
Бенгалуру
 18 5 6 7 18 - 26 21
7.
Джамшедпур
 19 5 6 8 24 - 24 21
8.
Пенджаб
 18 5 5 8 20 - 27 20
9.
Нортист Юнайтед
 18 4 8 6 23 - 28 20
10.
Ченнаин
 0:0 18 5 4 9 18 - 27 19
11.
Ист Бенгал
 18 4 6 8 19 - 19 18
12.
Хайдарабад
 0:0 19 0 6 13 8 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
Бенгалуру
 9 5 3 1 11 - 10 18
5.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Гоа
 8 5 1 2 7 - 5 16
7.
Ченнаин
 0:0 9 4 2 3 12 - 11 14
8.
Ист Бенгал
 9 3 3 3 10 - 6 12
9.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
10.
Джамшедпур
 9 2 5 2 10 - 10 11
11.
Пенджаб
 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Хайдарабад
 0:0 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Гоа
 9 4 4 1 16 - 9 16
4.
Пенджаб
 10 3 3 4 12 - 15 12
5.
Дели Динамос
 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
7.
Керала Бластерс
 8 3 0 5 6 - 8 9
8.
Нортист Юнайтед
 9 1 5 3 10 - 16 8
9.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
10.
Ченнаин
 0:0 9 1 2 6 6 - 16 5
11.
Хайдарабад
 0:0 10 0 4 6 5 - 14 4
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Каммингс Джейсон 7 (2)
АТК Петратос Димитри 7 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 6
АТК Тангри Дипак 7
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 7
Пенджаб Nikhil Prabhu 7
Хайдарабад João Victor I 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    ГОООООЛ Hyderabad FC забивает
  • 78'
    Sajad Parray получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Joseph Sunny уходит с поля. Rashid M выходит вместо него
  • 73'
    Ramhlunchhunga уходит с поля. Aron Vanlalrinchhana выходит вместо него
  • 71'
    Чиркович Лазар уходит с поля. Bikash Yumnam выходит вместо него
  • 71'
    Farukh Choudhary уходит с поля. Батоккьо Кристиан выходит вместо него
  • 57'
    Ayush Adhikari уходит с поля. Mobashir Rahman выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Ramhlunchhunga получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Хайдарабад
2.30
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4.70
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8.50
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Ченнаин
Хайдарабад
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