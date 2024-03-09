Тур: 1.
0:1
Второй тайм: 90+'
Ход матча
33'
78'
90'
0:1
44
Alex
Saji
56
Abhijith
Pa
77
Abdul
Rabeeh
60
Joseph
Sunny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Rahim Ali
-
-
-
22 Sachu Siby
-
Главный тренер: Койл Оуэн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Alex SajiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
56 Abhijith PaПолузащитник
-
77 Abdul RabeehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Joseph SunnyНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
53 Joseph Sailo
-
57 Amon Lepcha
-
55 _Rashid M.
-
58 Cris Sherpa
-
-
-
Главный тренер: Thangboi Singto
История личных встреч
Ченнаин
Хайдарабад
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.8
2.25
Среднее время на гол
112
40
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
54
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюррей Джордан
|4 (2)
|0.22
|Кривелларо Рафаэл
|3 (2)
|0.17
|Connor Shields
|3
|0.17
|Ninthoinganba Meetei
|2
|0.11
|Чоудхари Фарух
|1
|0.06
|Ankit Mukherjee
|1
|0.06
|Rahim Ali
|1
|0.06
|Эдвардз Райан
|1
|0.06
|Vincy Barretto
|1
|0.06
|Aakash Sangwan
|1
|0.06
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ясир Мохаммад
|1
|0.05
|Пеннанен Петтери
|1
|0.05
|Мойя Хонатан
|1
|0.05
|João Victor I
|1
|0.05
|Hitesh Sharma
|1
|0.05
|Makan Winkle Chote
|1
|0.05
|Ramhlunchhunga
|1
|0.05
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Abdul Rabeeh
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ankit Mukherjee
|4
|1
|Эдвардз Райан
|3
|1
|Irfan Yadwad
|4
|0
|Чоудхари Фарух
|3
|0
|Vincy Barretto
|3
|0
|Bikash Yumnam
|3
|0
|Кривелларо Рафаэл
|2
|0
|Connor Shields
|2
|0
|Debjit Majumder
|2
|0
|Голуи Сартхак
|2
|0
|Rahim Ali
|2
|0
|Yumkhaibam Jiteshwor Singh
|2
|0
|Aakash Sangwan
|2
|0
|Мюррей Джордан
|1
|0
|Ayush Adhikari
|1
|0
|Alexander Romario Jesuraj
|1
|0
|Оуэн Койл
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|5
|1
|Mark Zothanpuia
|4
|0
|Joseph Knowles
|3
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|3
|0
|Alex Saji
|1
|1
|Nim Dorjee Tamang
|2
|0
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Ramhlunchhunga
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
|_Rashid M.
|1
|0
|Joseph Sunny
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хайдарабад
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Ченнаин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Хайдарабад
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
6
4
Ченнаин
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Хайдарабад
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
15%
2
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
6
46%
76-90
Забито
6
5
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 15
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
6
32%
2
18%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
16%
4
36%
76-90
Пропущено
26
30
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 17
2
8%
6
20%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
7
27%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0
Хайдарабад
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1
АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0
Результаты матчей
Ченнаин
Хайдарабад
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
6 раз 33%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
27
35
18
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
711
512
117
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|30 - 16
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|16
|10
|3
|3
|31 - 18
|33
|4.
|17
|9
|5
|3
|23 - 14
|32
|5.
|17
|9
|2
|6
|23 - 19
|29
|6.
|18
|5
|6
|7
|18 - 26
|21
|7.
|19
|5
|6
|8
|24 - 24
|21
|8.
|18
|5
|5
|8
|20 - 27
|20
|9.
|18
|4
|8
|6
|23 - 28
|20
|10.
|0:0
|18
|5
|4
|9
|18 - 27
|19
|11.
|18
|4
|6
|8
|19 - 19
|18
|12.
|0:0
|19
|0
|6
|13
|8 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|20 - 8
|24
|2.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|9
|5
|3
|1
|11 - 10
|18
|5.
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|8
|5
|1
|2
|7 - 5
|16
|7.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|10 - 6
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|11.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|0:0
|9
|0
|2
|7
|3 - 19
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|4.
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|10
|3
|1
|6
|14 - 14
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|6 - 8
|9
|8.
|9
|1
|5
|3
|10 - 16
|8
|9.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|10.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|11.
|0:0
|10
|0
|4
|6
|5 - 14
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|7 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|7 (1)
|Дели Динамос
|Маурисио Диего
|7 (1)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 6
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|7
|Пенджаб
|Nikhil Prabhu
|7
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 5