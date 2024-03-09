  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Ченнаин
0:1
Конец матча
Хайдарабад
0'
33' Желтая карточка
Ramhlunchhunga
78' Желтая карточка
Sajad Parray
0:1
89' Гол
Sajad Parray
89' Желтая карточка
Mohammed Rafi
90' Желтая карточка
Abdul Rabeeh
90' Вторая желтая карточка
Mohammed Rafi
90'+9
24
Debjit
Majumder
6
Ankit
Mukherjee
3
Эдвардз
Райан
4
Чиркович
Лазар
27
Aakash
Sangwan
10
Connor
Shields
30
Ayush
Adhikari
7
Ninthoinganba
Meetei
50
Кривелларо
Рафаэл
47
Vincy
Barretto
71
Чоудхари
Фарух
25
Laxmikant
Kattimani
6
Sajad
Parray
44
Alex
Saji
3
Mohammed
Rafi
52
Jeremy
Zohminghlua
24
Lalchhanhima
Sailo
56
Abhijith
Pa
77
Abdul
Rabeeh
19
Makan
Winkle
Chote
46
Ramhlunchhunga
60
Joseph
Sunny
Ченнаин
Хайдарабад

История личных встреч

Ченнаин
Хайдарабад

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
0:1
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
1:1
СИ
0:1
СИ
2:0
СИ
1:4
СИ
1:3
СИ
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.8
2.25

Среднее время на гол

112
40

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
54

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюррей Джордан 4 (2) 0.22
Кривелларо Рафаэл 3 (2) 0.17
Connor Shields 3 0.17
Ninthoinganba Meetei 2 0.11
Чоудхари Фарух 1 0.06
Ankit Mukherjee 1 0.06
Rahim Ali 1 0.06
Эдвардз Райан 1 0.06
Vincy Barretto 1 0.06
Aakash Sangwan 1 0.06
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ясир Мохаммад 1 0.05
Пеннанен Петтери 1 0.05
Мойя Хонатан 1 0.05
João Victor I 1 0.05
Hitesh Sharma 1 0.05
Makan Winkle Chote 1 0.05
Sajad Parray 1 0.05
Ramhlunchhunga 1 0.05
Аланис Освальдо 0 0
Abdul Rabeeh 0 0
Mark Zothanpuia 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ankit Mukherjee 4 1
Эдвардз Райан 3 1
Irfan Yadwad 4 0
Чоудхари Фарух 3 0
Vincy Barretto 3 0
Bikash Yumnam 3 0
Кривелларо Рафаэл 2 0
Connor Shields 2 0
Debjit Majumder 2 0
Голуи Сартхак 2 0
Rahim Ali 2 0
Yumkhaibam Jiteshwor Singh 2 0
Aakash Sangwan 2 0
Мюррей Джордан 1 0
Ayush Adhikari 1 0
Alexander Romario Jesuraj 1 0
Оуэн Койл 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 5 1
Mark Zothanpuia 4 0
Joseph Knowles 3 0
Vignesh Dakshinamurthy 3 0
Mohammed Rafi 1 1
Alex Saji 1 1
Nim Dorjee Tamang 2 0
Сингх Чингленсана 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Ramhlunchhunga 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Sahil Tavora 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Sajad Parray 1 0
Abdul Rabeeh 1 0
Aaren D'Silva 1 0
_Rashid M. 1 0
Joseph Sunny 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хайдарабад
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Ченнаин
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Хайдарабад
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

6
4
Ченнаин
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Хайдарабад
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
15%
2
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
4
57%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
6
46%
76-90

Забито

6
5
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
15 Не забивали 16
4
67%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
6%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
2
12%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Забито

19
12
12 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
6
32%
2
17%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
16%
5
42%
76-90

Пропущено

27
30
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
2
7%
6
20%
1-15
2
7%
3
10%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
8
30%
30%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ченнаин - Дели Динамос 2:1 Ист Бенгал - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:2 Ченнаин - Керала Бластерс 1:0
Бенгалуру - Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити - Ченнаин 3:0 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 2:0 Джамшедпур - Ченнаин 2:2 Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Ченнаин - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Гоа 0:3 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Ченнаин - АТК 1:3 Нортист Юнайтед - Ченнаин 3:0 Дели Динамос - Ченнаин 2:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 4:3 Гоа - Ченнаин 1:2 Ченнаин - Ист Бенгал 2:0
Хайдарабад
(20 матчей)
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 поражений
Хайдарабад - Нортист Юнайтед 2:2 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Бенгалуру - Хайдарабад 2:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 0:1
АТК - Хайдарабад 2:0 Хайдарабад - Дели Динамос 0:3 Хайдарабад - Гоа 0:2 Хайдарабад - Джамшедпур 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 3:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - АТК 0:2 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0

Результаты матчей

Ченнаин
Хайдарабад

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
11 раз 58%
1
7 раз 37%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
3
6
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
8
11
5
13
1.5
1
18
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 18 10 6 2 30 - 16 36
2.
Дели Динамос
 18 10 5 3 31 - 17 35
3.
АТК
 16 10 3 3 31 - 18 33
4.
Гоа
 17 9 5 3 23 - 14 32
5.
Керала Бластерс
 17 9 2 6 23 - 19 29
6.
Бенгалуру
 18 5 6 7 18 - 26 21
7.
Джамшедпур
 19 5 6 8 24 - 24 21
8.
Пенджаб
 18 5 5 8 20 - 27 20
9.
Нортист Юнайтед
 18 4 8 6 23 - 28 20
10.
Ченнаин
 18 5 3 10 18 - 28 18
11.
Ист Бенгал
 18 4 6 8 19 - 19 18
12.
Хайдарабад
 19 1 5 13 9 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
Бенгалуру
 9 5 3 1 11 - 10 18
5.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Гоа
 8 5 1 2 7 - 5 16
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Ист Бенгал
 9 3 3 3 10 - 6 12
9.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
10.
Джамшедпур
 9 2 5 2 10 - 10 11
11.
Пенджаб
 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Хайдарабад
 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
2.
АТК
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Гоа
 9 4 4 1 16 - 9 16
4.
Пенджаб
 10 3 3 4 12 - 15 12
5.
Дели Динамос
 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
7.
Керала Бластерс
 8 3 0 5 6 - 8 9
8.
Нортист Юнайтед
 9 1 5 3 10 - 16 8
9.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
10.
Хайдарабад
 10 1 3 6 6 - 14 6
11.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Каммингс Джейсон 7 (2)
АТК Петратос Димитри 7 (1)
Дели Динамос Маурисио Диего 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 6
АТК Тангри Дипак 7
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 7
Пенджаб Nikhil Prabhu 7
Хайдарабад João Victor I 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Mohammed Rafi получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 94'
    Abdul Rabeeh получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Mohammed Rafi получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Г О О О О Л - Sajad Parray бьет в цель!
  • 84'
    Abhijith Pa уходит с поля. Amon Lepcha выходит вместо него
  • 78'
    Sajad Parray получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Ramhlunchhunga получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ченнаин 0:1 Хайдарабад онлайн

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