Тур: 27. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
1:0
Второй тайм: 80'
Ход матча
73'
1:0
74'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
77
Дзуффи
Лука
15
Секо
Аюму
19
Камери
Дийон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Камери ДийонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Elvir Zukaj
-
54 Liam Bollati
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Винтертур
Грасcхоппер
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.9
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.67
1.7
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.77
1.59
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лтайеф Сайфалла
|8
|0.3
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.22
|Samuel Ballet
|5
|0.19
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.19
|Буркарт Нишан
|5
|0.19
|Randy Schneider
|3
|0.11
|Фофана Бубакар II
|3
|0.11
|Adrian Gantenbein
|2
|0.07
|Дзуффи Лука
|2
|0.07
|Шеттин Тобиас
|2
|0.07
|Стильхарт Базиль
|2
|0.07
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.07
|Арнольд Ремо
|1
|0.04
|Loic Luthi
|1
|0.04
|Samir Ramizi
|0
|0
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Granit Lekaj
|0
|0
|Сидлер Сильван
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|7
|0.26
|Мабил Авер
|4
|0.15
|Francis Momoh
|4
|0.15
|Бабунски Дориан
|4 (1)
|0.15
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.11
|Феррейра Филипе
|3
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.07
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.04
|Брэдли Финк
|1
|0.04
|Дадашов Ренат
|1
|0.04
|Матам Тео Ндика
|1
|0.04
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|6
|0
|Буркарт Нишан
|6
|0
|Samuel Ballet
|6
|0
|Randy Schneider
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|5
|0
|Шеттин Тобиас
|5
|0
|Янкевиц Александр
|5
|0
|Лтайеф Сайфалла
|5
|0
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Granit Lekaj
|2
|1
|Буэсс Роман
|3
|0
|Арнольд Ремо
|3
|0
|Туркес Алдин
|3
|0
|Дзуффи Лука
|2
|0
|Samir Ramizi
|2
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
|Келлер Марвин
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|9
|0
|Кристерс Тоберс
|7
|0
|Абелс Дирк
|5
|1
|Francis Momoh
|4
|0
|Giotto Morandi
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Секо Аюму
|3
|0
|Мейер Тим
|3
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Лавс Джошуа
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Ходжа Флориан
|2
|0
|Liam Bollati
|2
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|0
|1
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Хаммель Джастин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Грасcхоппер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
5
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Грасcхоппер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
14
21
Винтертур
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
1
5%
3
33%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
32%
3
33%
61-75
7
32%
1
11%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
6
25%
1
5%
1-15
1
4%
7
32%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
8
33%
3
14%
76-90
Пропущено
32
15
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
19%
1
7%
1-15
3
9%
4
27%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
1
3%
4
27%
61-75
11
34%
3
20%
76-90
Забито
46
31
18 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 11
1 Не забивали 10
7
15%
4
13%
1-15
4
9%
9
29%
29%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
5
11%
4
13%
46-60
8
17%
6
19%
61-75
15
33%
4
13%
76-90
Пропущено
52
34
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
10
19%
2
6%
1-15
6
12%
7
21%
16-30
8
15%
8
24%
31-45
7
13%
2
6%
46-60
6
12%
9
26%
61-75
15
29%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Результаты матчей
Винтертур
Грасcхоппер
Точный счет
2:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
12 раз 46%
1
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
85
67
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
179
1610
719
422
422
125
224
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|51 - 24
|51
|2.
|26
|14
|8
|4
|45 - 29
|50
|3.
|1:2
|27
|11
|9
|7
|38 - 28
|42
|4.
|26
|12
|4
|10
|46 - 39
|40
|5.
|26
|12
|4
|10
|38 - 33
|40
|6.
|1:0
|27
|11
|7
|9
|48 - 51
|40
|7.
|26
|11
|4
|11
|33 - 36
|37
|8.
|2:1
|27
|9
|6
|12
|35 - 53
|33
|9.
|26
|9
|4
|13
|32 - 39
|31
|10.
|26
|7
|8
|11
|35 - 40
|29
|11.
|0:1
|27
|8
|5
|14
|32 - 34
|29
|12.
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 14
|28
|4.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|23 - 20
|27
|5.
|2:1
|14
|8
|3
|3
|24 - 22
|27
|6.
|1:2
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|0:1
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|13
|6
|1
|6
|25 - 22
|19
|3.
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|18 - 17
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|13
|2
|4
|7
|16 - 25
|10
|9.
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|0:1
|14
|2
|3
|9
|10 - 19
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|2:1
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|10 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5