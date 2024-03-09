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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Винтертур
1:0
Второй тайм: 80'
Грасcхоппер
0'
1:0
73' Гол
Буркарт Нишан
74' Желтая карточка
Абраши Амир

Ход матча

30'
Стильхарт Базиль
Дзуффи Лука
 
64'
Бароан Антуан
Фофана Бубакар
 
64'
Буркарт Нишан
Сидлер Сильван
 
65'
 
Паскочи Максим
Нденге Тсии-Виллиам
71'
 
Матам Тео Ндика
Шюрпф Паскаль
73'
Буркарт Нишан
(Randy Schneider)
1:0
74'
 
Абраши Амир

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Грасcхоппер
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Все Коэффициенты
33
Келлер
Марвин
24
Сидлер
Сильван
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
18
Диаби
Сулейман
6
Randy
Schneider
77
Дзуффи
Лука
19
Adrian
Gantenbein
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
29
Фофана
Бубакар
II
71
Хаммель
Джастин
4
Кристерс
Тоберс
15
Секо
Аюму
5
Лавс
Джошуа
77
Феррейра
Филипе
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
11
Шюрпф
Паскаль
19
Камери
Дийон
27
Абубакар-Анкра
Асума
70
Майер
Батиста
Винтертур
4-2-3-1
Грасcхоппер
3-4-3

История личных встреч

Винтертур
Грасcхоппер

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМК
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:3
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:6
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2
ТМК
3:1
ТМК
3:4
ТМС
3:1
ТМС
4:0
ТМС
1:3
ТМС
1:0
К
2:3

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.9
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.67
1.7

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.77
1.59

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лтайеф Сайфалла 8 0.3
Ди Джусто Маттео 6 0.22
Samuel Ballet 5 0.19
Туркес Алдин 5 (1) 0.19
Буркарт Нишан 5 0.19
Randy Schneider 3 0.11
Фофана Бубакар II 3 0.11
Adrian Gantenbein 2 0.07
Дзуффи Лука 2 0.07
Шеттин Тобиас 2 0.07
Стильхарт Базиль 2 0.07
Буэсс Роман 2 (1) 0.07
Арнольд Ремо 1 0.04
Loic Luthi 1 0.04
Samir Ramizi 0 0
Янкевиц Александр 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Granit Lekaj 0 0
Сидлер Сильван 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 7 0.26
Мабил Авер 4 0.15
Francis Momoh 4 0.15
Бабунски Дориан 4 (1) 0.15
Giotto Morandi 3 (1) 0.11
Феррейра Филипе 3 0.11
Шюрпф Паскаль 2 0.07
Корбяну Теодор 1 (1) 0.04
Брэдли Финк 1 0.04
Дадашов Ренат 1 0.04
Матам Тео Ндика 1 0.04
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 6 0
Буркарт Нишан 6 0
Samuel Ballet 6 0
Randy Schneider 4 1
Стильхарт Базиль 5 0
Шеттин Тобиас 5 0
Янкевиц Александр 5 0
Лтайеф Сайфалла 5 0
Диаби Сулейман 4 0
Granit Lekaj 2 1
Буэсс Роман 3 0
Арнольд Ремо 3 0
Туркес Алдин 3 0
Дзуффи Лука 2 0
Samir Ramizi 2 0
Thibault Corbaz 2 0
Араз Муса 1 0
Шмид Янник 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Adrian Gantenbein 1 0
Келлер Марвин 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 9 0
Кристерс Тоберс 7 0
Абелс Дирк 5 1
Francis Momoh 4 0
Giotto Morandi 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Секо Аюму 3 0
Мейер Тим 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Лавс Джошуа 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Ходжа Флориан 2 0
Liam Bollati 2 0
Абубакар-Анкра Асума 0 1
Бабунски Дориан 1 0
Майер Батиста 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Паскочи Максим 1 0
Камери Дийон 1 0
Хаммель Джастин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0

Результаты матчей

Винтертур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Грасcхоппер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
5
Винтертур
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Грасcхоппер
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

14
21
Винтертур
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

28
7

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

22
9
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 19
1
5%
3
33%
1-15
3
14%
2
22%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
7
32%
3
33%
61-75
7
32%
1
11%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
4
20%
1
5%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
3
15%
6
32%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Забито

24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
6
25%
1
5%
1-15
1
4%
7
32%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
8
33%
3
14%
76-90

Пропущено

32
15
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
6
19%
1
7%
1-15
3
9%
4
27%
16-30
5
16%
2
13%
31-45
6
19%
1
7%
46-60
1
3%
4
27%
61-75
11
34%
3
20%
76-90

Забито

46
31
18 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 11
1 Не забивали 10
7
15%
4
13%
1-15
4
9%
9
29%
29%
16-30
7
15%
4
13%
31-45
5
11%
4
13%
46-60
8
17%
6
19%
61-75
15
33%
4
13%
76-90

Пропущено

52
34
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
10
19%
2
6%
1-15
6
12%
7
21%
16-30
8
15%
8
24%
31-45
7
13%
2
6%
46-60
6
12%
9
26%
61-75
15
29%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Винтертур - Ивердон 2:1 Цюрих - Винтертур 0:2 Лозанна - Винтертур 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2
Винтертур - Люцерн 2:1 Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3 Винтертур - Серветт 3:3 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 4:0 Винтертур - Ливингстон 3:2 Винтертур - Волендам 0:2 Винтертур - Германнштадт 4:2 Винтертур - Хельмонд 0:0 Винтертур - Хелмонд Спорт 0:0 Винтертур - Лозанна 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Санкт-Галлен - Винтертур 4:2
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Грасcхоппер - Базель 2:1 Цюрих - Грасcхоппер 1:0
Грасcхоппер - Винтертур 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Тун - Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс - Грасcхоппер 1:1 Виль - Грасcхоппер 0:5 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Базель - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Лозанна 5:0 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3

Результаты матчей

Винтертур
Грасcхоппер

Точный счет

2:1
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
5:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
12 раз 46%
1
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
8
5
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
1
12
2
11
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
17
9
16
10
1.5
7
19
4
22
2.5
4
22
1
25
3.5
2
24
1
25
4.5
2
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 6 5 51 - 24 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Цюрих
 1:2 27 11 9 7 38 - 28 42
4.
Лугано
 26 12 4 10 46 - 39 40
5.
Санкт-Галлен
 26 12 4 10 38 - 33 40
6.
Винтертур
 1:0 27 11 7 9 48 - 51 40
7.
Люцерн
 26 11 4 11 33 - 36 37
8.
Ивердон
 2:1 27 9 6 12 35 - 53 33
9.
Базель
 26 9 4 13 32 - 39 31
10.
Лозанна
 26 7 8 11 35 - 40 29
11.
Грасcхоппер
 0:1 27 8 5 14 32 - 34 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Винтертур
 1:0 14 8 3 3 23 - 20 27
5.
Ивердон
 2:1 14 8 3 3 24 - 22 27
6.
Цюрих
 1:2 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 0:1 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 13 6 1 6 25 - 22 19
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 1:2 14 4 4 6 18 - 17 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 1:0 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 13 2 4 7 16 - 25 10
9.
Санкт-Галлен
 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 0:1 14 2 3 9 10 - 19 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 2:1 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лугано Целар Жан 10 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Лозанна Дюссенн Ноэ 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Дзуффи Лука уходит с поля. Стильхарт Базиль выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Грасcхоппер
4.10
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5.40
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4.10
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