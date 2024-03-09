  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 3100
Ивердон
3:2
Конец матча
Цюрих
0'
1:0
9' Гол
Махиус Аймен
1:1
17' Гол
Мэтью Ифиний
1:1
27' Не забитый пенальти
Окита Жонатан
31' Желтая карточка
Lizeiro
2:1
35' Гол
Оморуйи Кевин
42' Желтая карточка
Гуннарссон Никлас
2:2
78' Гол
Красничи Бледиан
3:2
86' Гол
Сеспедес Борис
90' Желтая карточка
Оморуйи Кевин
90'+5
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
5
Сеспедес
Борис
9
Аке
Марли
10
Корнесс
Доминик
28
Lizeiro
17
Азеведо
Рикардо
11
Оморуйи
Кевин
81
Махиус
Аймен
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
27
Консейсау
Родригу
7
Красничи
Бледиан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
Ивердон
3-1-4-2
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Цюрих

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
2:0
К
2:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 8 0.3
Ташар Варол 6 0.22
Махиус Аймен 6 (1) 0.22
Сеспедес Борис 4 (1) 0.15
Evans Maurin 3 0.11
Сотье Антони 2 0.07
Лунгой Кристофер 2 0.07
William Le Pogam 1 0.04
Lizeiro 1 0.04
Тижани Мохамед 1 0.04
Аке Марли 1 0.04
Клепач Михаель 1 0.04
Лусиф Хайтем 0 0
Гуннарссон Никлас 0 0
Родригес Мауро 0 0
Каменович Димитрие 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Корнесс Доминик 0 0
Johan Kury 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 9 (1) 0.33
Окита Жонатан 9 (2) 0.33
Красничи Бледиан 5 0.19
Мэтью Ифиний 3 0.11
Катич Никола 3 0.11
Африйе Дэниел 2 0.07
Ронер Фабиан 2 0.07
Камбери Линдрит 2 0.07
Боранияшевич Никола 1 0.04
Консейсау Родригу 1 0.04
Око-Флекс Армостронг 1 0.04
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунгой Кристофер 7 1
Тижани Мохамед 5 1
Ташар Варол 6 0
Дель Фабро Дарио 4 1
Гуннарссон Никлас 3 1
Махиус Аймен 3 1
Nehemie Lucuena 3 1
Сеспедес Борис 4 0
Сотье Антони 3 0
Lizeiro 3 0
Лусиф Хайтем 3 0
Оморуйи Кевин 3 0
William Le Pogam 2 0
Родригес Мауро 2 0
Аке Марли 2 0
Каменович Димитрие 0 1
Алессандро Мангиаррати 1 0
Мартин Кевин 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Vladan Vidakovic 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Маркеш Криштиан 1 0
Breston Malula 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 6 1
Катич Никола 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Консейсау Родригу 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Данте Амаду 1 0
Calixte Ligue 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0

Результаты матчей

Ивердон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
7
Ивердон
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

26
2

Упущенные победы

5
21
Ивердон
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Цюрих
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

34
3

Упущенные победы

10
28

Голы по времени матча

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
24%
3
17%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
32%
5
28%
76-90

Пропущено

23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
6
26%
8
42%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
4
33%
5
24%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90

Пропущено

30
10
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
7%
1
10%
1-15
11
37%
1
10%
16-30
5
17%
4
40%
31-45
1
3%
0
0%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
7
23%
3
30%
76-90

Забито

37
39
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
8
22%
6
15%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
8
22%
8
21%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
10
27%
10
26%
76-90

Пропущено

53
29
28 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 16
4
8%
3
10%
1-15
15
28%
3
10%
16-30
9
17%
7
24%
31-45
4
8%
0
0%
46-60
8
15%
5
17%
61-75
13
25%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1
Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Цюрих
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1

Результаты матчей

Ивердон
Цюрих

Точный счет

2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
9
5
1.5
6
7
4
10
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
1
12
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
20
7
10
17
1.5
12
15
4
23
2.5
6
21
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 6 5 51 - 24 51
2.
Серветт
 26 14 8 4 45 - 29 50
3.
Цюрих
 27 11 9 7 39 - 29 42
4.
Лугано
 2:2 27 12 5 10 48 - 41 41
5.
Санкт-Галлен
 2:2 27 12 5 10 40 - 35 41
6.
Винтертур
 27 11 7 9 49 - 51 40
7.
Люцерн
 26 11 4 11 33 - 36 37
8.
Ивердон
 27 9 6 12 36 - 54 33
9.
Базель
 26 9 4 13 32 - 39 31
10.
Лозанна
 26 7 8 11 35 - 40 29
11.
Грасcхоппер
 27 8 5 14 32 - 35 29
12.
Стад Лозанна-Уши
 26 3 7 16 26 - 53 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 2 1 32 - 8 32
2.
Санкт-Галлен
 2:2 14 10 2 2 30 - 17 32
3.
Серветт
 13 8 4 1 27 - 14 28
4.
Винтертур
 14 8 3 3 24 - 20 27
5.
Ивердон
 14 8 3 3 25 - 23 27
6.
Цюрих
 13 7 5 1 20 - 11 26
7.
Люцерн
 13 8 1 4 19 - 14 25
8.
Лугано
 2:2 13 6 3 4 21 - 17 21
9.
Грасcхоппер
 13 6 2 5 22 - 15 20
10.
Лозанна
 13 5 4 4 19 - 15 19
11.
Базель
 13 5 2 6 16 - 16 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 13 1 6 6 13 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 13 6 4 3 18 - 15 22
2.
Лугано
 2:2 14 6 2 6 27 - 24 20
3.
Янг Бойз
 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Цюрих
 14 4 4 6 19 - 18 16
5.
Базель
 13 4 2 7 16 - 23 14
6.
Винтертур
 13 3 4 6 25 - 31 13
7.
Люцерн
 13 3 3 7 14 - 22 12
8.
Лозанна
 13 2 4 7 16 - 25 10
9.
Санкт-Галлен
 2:2 13 2 3 8 10 - 18 9
10.
Грасcхоппер
 14 2 3 9 10 - 20 9
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 1 10 13 - 25 7
12.
Ивердон
 13 1 3 9 11 - 31 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Лугано Целар Жан 11 (2)
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 10
Грасcхоппер Абраши Амир 9
Лозанна Дюссенн Ноэ 9
Ивердон Лунгой Кристофер 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Ивердон 3:2 Цюрих онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный