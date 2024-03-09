Тур: 27. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon. Зрители: 3100
0'
1:0
9' ГолМахиус Аймен
1:1
17' ГолМэтью Ифиний
1:1
27' Не забитый пенальтиОкита Жонатан
31' Желтая карточкаLizeiro
2:1
35' ГолОморуйи Кевин
42' Желтая карточкаГуннарссон Никлас
2:2
78' ГолКрасничи Бледиан
3:2
86' ГолСеспедес Борис
90' Желтая карточкаОморуйи Кевин
90'+5
Ход матча
9'
1:0
17'
1:1
27'
1:1
31'
35'
2:1
78'
2:2
86'
3:2
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 9
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
238 Количество передач 417
-
36 Владение мячом, % 64
28
Lizeiro
81
Махиус
Аймен
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
44
Данте
Амаду
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
История личных встреч
Ивердон
Цюрих
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|8
|0.3
|Ташар Варол
|6
|0.22
|Махиус Аймен
|6 (1)
|0.22
|Сеспедес Борис
|4 (1)
|0.15
|Evans Maurin
|3
|0.11
|Сотье Антони
|2
|0.07
|Лунгой Кристофер
|2
|0.07
|William Le Pogam
|1
|0.04
|Lizeiro
|1
|0.04
|Тижани Мохамед
|1
|0.04
|Аке Марли
|1
|0.04
|Клепач Михаель
|1
|0.04
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Гуннарссон Никлас
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Каменович Димитрие
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Корнесс Доминик
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|9 (1)
|0.33
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.33
|Красничи Бледиан
|5
|0.19
|Мэтью Ифиний
|3
|0.11
|Катич Никола
|3
|0.11
|Африйе Дэниел
|2
|0.07
|Ронер Фабиан
|2
|0.07
|Камбери Линдрит
|2
|0.07
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|Консейсау Родригу
|1
|0.04
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.04
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунгой Кристофер
|7
|1
|Тижани Мохамед
|5
|1
|Ташар Варол
|6
|0
|Дель Фабро Дарио
|4
|1
|Гуннарссон Никлас
|3
|1
|Махиус Аймен
|3
|1
|Nehemie Lucuena
|3
|1
|Сеспедес Борис
|4
|0
|Сотье Антони
|3
|0
|Lizeiro
|3
|0
|Лусиф Хайтем
|3
|0
|Оморуйи Кевин
|3
|0
|William Le Pogam
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Аке Марли
|2
|0
|Каменович Димитрие
|0
|1
|Алессандро Мангиаррати
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Vladan Vidakovic
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Маркеш Криштиан
|1
|0
|Breston Malula
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|6
|1
|Катич Никола
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Консейсау Родригу
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Цюрих
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
5
7
Ивердон
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Цюрих
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
26
2
Упущенные победы
5
21
Ивердон
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
56% (15)
30% (8)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Цюрих
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
34
3
Упущенные победы
10
28
Голы по времени матча
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
24%
3
17%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
2
8%
3
17%
31-45
4
16%
3
17%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
8
32%
5
28%
76-90
Пропущено
23
19
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
4
21%
61-75
6
26%
8
42%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
17%
4
19%
31-45
4
33%
5
24%
46-60
2
17%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90
Пропущено
30
10
18 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
2
7%
1
10%
1-15
11
37%
1
10%
16-30
5
17%
4
40%
31-45
1
3%
0
0%
46-60
4
13%
1
10%
61-75
7
23%
3
30%
76-90
Забито
37
39
15 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
8
22%
6
15%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
4
11%
7
18%
31-45
8
22%
8
21%
46-60
4
11%
4
10%
61-75
10
27%
10
26%
76-90
Пропущено
53
29
28 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 16
4
8%
3
10%
1-15
15
28%
3
10%
16-30
9
17%
7
24%
31-45
4
8%
0
0%
46-60
8
15%
5
17%
61-75
13
25%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Винтертур - Ивердон 2:1 Ивердон - Базель 0:2 Лозанна - Ивердон 3:1 Ивердон - Серветт 2:1
Ивердон - Цюрих 3:0 Янг Бойз - Ивердон 5:1 Серветт - Ивердон 1:0 Ивердон - Люцерн 2:1 Ивердон - Стад де Ньон 1:3 Грасcхоппер - Ивердон 1:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Санкт-Галлен - Ивердон 4:0 Ивердон - Лугано 0:5 Ивердон - Лозанна 2:2 Базель - Ивердон 2:1 Ивердон - Винтертур 1:1 Люцерн - Ивердон 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1
Цюрих
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Цюрих - Янг Бойз 1:0 Цюрих - Винтертур 0:2 Лугано - Цюрих 2:0 Люцерн - Цюрих 0:1
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1 Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1
Результаты матчей
Ивердон
Цюрих
Точный счет
2:1
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
112
95
67
410
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
112
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
1017
1215
423
621
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|15
|6
|5
|51 - 24
|51
|2.
|26
|14
|8
|4
|45 - 29
|50
|3.
|27
|11
|9
|7
|39 - 29
|42
|4.
|2:2
|27
|12
|5
|10
|48 - 41
|41
|5.
|2:2
|27
|12
|5
|10
|40 - 35
|41
|6.
|27
|11
|7
|9
|49 - 51
|40
|7.
|26
|11
|4
|11
|33 - 36
|37
|8.
|27
|9
|6
|12
|36 - 54
|33
|9.
|26
|9
|4
|13
|32 - 39
|31
|10.
|26
|7
|8
|11
|35 - 40
|29
|11.
|27
|8
|5
|14
|32 - 35
|29
|12.
|26
|3
|7
|16
|26 - 53
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|32 - 8
|32
|2.
|2:2
|14
|10
|2
|2
|30 - 17
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|27 - 14
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|24 - 20
|27
|5.
|14
|8
|3
|3
|25 - 23
|27
|6.
|13
|7
|5
|1
|20 - 11
|26
|7.
|13
|8
|1
|4
|19 - 14
|25
|8.
|2:2
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|22 - 15
|20
|10.
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|11.
|13
|5
|2
|6
|16 - 16
|17
|12.
|13
|1
|6
|6
|13 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|18 - 15
|22
|2.
|2:2
|14
|6
|2
|6
|27 - 24
|20
|3.
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|14
|4
|4
|6
|19 - 18
|16
|5.
|13
|4
|2
|7
|16 - 23
|14
|6.
|13
|3
|4
|6
|25 - 31
|13
|7.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|8.
|13
|2
|4
|7
|16 - 25
|10
|9.
|2:2
|13
|2
|3
|8
|10 - 18
|9
|10.
|14
|2
|3
|9
|10 - 20
|9
|11.
|13
|2
|1
|10
|13 - 25
|7
|12.
|13
|1
|3
|9
|11 - 31
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Лугано
|Целар Жан
|11 (2)
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|10
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|9
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|9
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 7