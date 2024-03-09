Тур: 25. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Дьперинк Роб
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
276 Количество передач 228
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Спарта Роттердам
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
25 матчей
52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.17
1.38
Среднее время на гол
41
65
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.77
1.08
Среднее время на гол
117
83
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.44
1.24
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
72
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|12 (1)
|0.48
|Ван Волфсвинкель Рикки
|11 (1)
|0.44
|Угальде Манфред
|7
|0.28
|Даан Ротс
|4
|0.16
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.12
|Влап Михел
|2
|0.08
|Бренет Джошуа
|2
|0.08
|Юнювар Наджи
|2
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.04
|Регер Юри
|1
|0.04
|Проппер Робин
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|7 (3)
|0.28
|Версейрен Арно
|5
|0.2
|Китолано Джошуа
|5 (2)
|0.2
|Брим Шарль-Андреас
|3
|0.12
|Саито Коки
|2
|0.08
|Вриндс Барт
|2
|0.08
|Негли Камиель
|2
|0.08
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.04
|Метиньо
|1
|0.04
|Мито Шунсуке
|1
|0.04
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Проппер Робин
|6
|0
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Смал Гийс
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Гузман Джонатан
|5
|0
|Версейрен Арно
|3
|1
|Бакари Саид
|3
|1
|Вриндс Барт
|3
|0
|Клемент Пелле
|3
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
|Hamza el Dahri
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
4
Твенте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Спарта Роттердам
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
12
Упущенные победы
23
13
Твенте
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Спарта Роттердам
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
9
16
Упущенные победы
27
17
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
3
20%
31-45
3
12%
5
33%
46-60
2
8%
3
20%
61-75
9
36%
3
20%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
23%
3
21%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
23
15
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
6
26%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
7
30%
3
20%
76-90
Пропущено
9
20
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
2
22%
6
30%
76-90
Забито
48
30
24 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
10
21%
2
7%
1-15
4
8%
1
3%
16-30
10
21%
6
20%
31-45
5
10%
9
30%
46-60
3
6%
6
20%
61-75
16
33%
6
20%
76-90
Пропущено
22
34
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
3
14%
7
21%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
3
14%
4
12%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
4
18%
4
12%
61-75
5
23%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3
Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3
Результаты матчей
Твенте
Спарта Роттердам
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
3
8 раз 33%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
1
9 раз 38%
0
7 раз 29%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Твенте
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
84
48
66
111
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
84
48
48
210
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
177
168
816
1014
321
222
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|22
|3
|0
|80 - 13
|69
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|63 - 19
|56
|3.
|1:0 Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 23
|53
|4.
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|46 - 25
|43
|5.
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|56 - 48
|39
|6.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|38 - 33
|37
|7.
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|50 - 40
|36
|8.
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|9.
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|40 - 44
|31
|10.
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 41
|30
|11.
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|30 - 35
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|24 - 41
|28
|13.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|32 - 43
|27
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|31 - 55
|23
|15.
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|38 - 52
|21
|16.
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 44
|18
|17.
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|19 - 49
|16
|18.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|35 - 7
|34
|2.
|1:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|26 - 13
|31
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|29 - 18
|24
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|28 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 16
|20
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 28
|15
|12.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 32
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|45 - 6
|35
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|34 - 11
|29
|3.
|1:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 11
|20
|5.
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 15
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|21 - 20
|16
|7.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|27 - 30
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 24
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 28
|11
|13.
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|11 - 31
|9
|14.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|21 - 31
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|6 - 25
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
|17.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|22 (11)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|22 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|16 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5