Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

87' Г О О О О Л - Клемент Пелле забивает с правой ноги!

86' Боаду Мирон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Ох, нехорошо это выглядит. Смал Гийс получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

77' Г О О О О Л - Боаду Мирон забивает с правой ноги!

75' Боаду Мирон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Даан Ротс выиграл воздушное противоборство у Джевенсио ван дер Куст.

73' Эрдхёйзен Майк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Смал Гийс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Клемент Пелле получил желтую карточку от судьи

67' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Влап Михел пробует нанести удар издали, но Ник Олей держит все под контролем

62' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Даан Ротс получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Даан Ротс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Бренет Джошуа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

60' Садилек Михал из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

60' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Стейн Сем из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

56' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Смал Гийс из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Смал Гийс не смог попасть в створ ударом издали

52' Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Садилек Михал получил желтую карточку от судьи

51' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Саито Коки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

47' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тактическая замена. Мито Шунсуке уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим