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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Твенте
2:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
21' Гол
Даан Ротс
51' Желтая карточка
Садилек Михал
68' Желтая карточка
Клемент Пелле
2:0
77' Гол
Боаду Мирон
2:1
87' Гол
Клемент Пелле
90'+8

Ход матча

21'
Даан Ротс
(Влап Михел)
1:0
46'
 
Брим Шарль-Андреас
Мито Шунсуке
51'
Садилек Михал
 
68'
 
Клемент Пелле
69'
Боаду Мирон
Стейн Сем
 
72'
 
Метиньо
Де Гузман Джонатан
75'
Салах-Эддин Анасс
Регер Юри
 
77'
Боаду Мирон
(Салах-Эддин Анасс)
2:0
78'
 
Велтхёйс Тейс
Эрдхёйзен Майк
82'
Юнювар Наджи
Даан Ротс
 
82'
Бесселинк Гийс
Смал Гийс
 
82'
Эль-Идрис Юнус Та
Влап Михел
 
87'
2:1
Клемент Пелле
(Леуритсен Тобиас)
90'
 
Росарио Райвьен
Бакари Саид

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 521 Количество передач 420
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
38
Макс
Брюнс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Регер
Юри
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Клемент
Пелле
7
Мито
Шунсуке
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
Твенте
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Спарта Роттердам

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

25 матчей

52%
28%
20%
13 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:2
ЭПОЗВВЛЕ
1:0
ЭПОЗВВЛЕ
1:1
Э
3:3
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.17
1.38

Среднее время на гол

41
65

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.77
1.08

Среднее время на гол

117
83

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.44
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
72

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 12 (1) 0.48
Ван Волфсвинкель Рикки 11 (1) 0.44
Угальде Манфред 7 0.28
Даан Ротс 4 0.16
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.12
Влап Михел 2 0.08
Бренет Джошуа 2 0.08
Юнювар Наджи 2 0.08
Боаду Мирон 2 0.08
Садилек Михал 1 0.04
Регер Юри 1 0.04
Проппер Робин 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Смал Гийс 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 7 (3) 0.28
Версейрен Арно 5 0.2
Китолано Джошуа 5 (2) 0.2
Брим Шарль-Андреас 3 0.12
Саито Коки 2 0.08
Вриндс Барт 2 0.08
Негли Камиель 2 0.08
Де Гузман Джонатан 1 0.04
Метиньо 1 0.04
Клемент Пелле 1 0.04
Мито Шунсуке 1 0.04
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 6 1
Проппер Робин 6 0
Меес Хилгерс 4 1
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Смал Гийс 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Влап Михел 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Гузман Джонатан 5 0
Версейрен Арно 3 1
Бакари Саид 3 1
Клемент Пелле 4 0
Вриндс Барт 3 0
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Китолано Джошуа 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Метиньо 2 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Hamza el Dahri 1 0

Результаты матчей

Твенте
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Спарта Роттердам
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
5
Твенте
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (6)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Спарта Роттердам
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
12

Упущенные победы

23
13
Твенте
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Спарта Роттердам
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

27
18

Голы по времени матча

Забито

27
16
12 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
4
15%
1
6%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
5
19%
3
19%
31-45
3
11%
5
31%
46-60
2
7%
3
19%
61-75
10
37%
4
25%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

23
15
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
6
26%
1
7%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
2
9%
4
27%
46-60
1
4%
3
20%
61-75
7
30%
3
20%
76-90

Пропущено

9
20
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
4
20%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Забито

50
31
25 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
10
20%
2
6%
1-15
5
10%
1
3%
16-30
10
20%
6
19%
31-45
5
10%
9
29%
29%
46-60
3
6%
6
19%
61-75
17
34%
7
23%
76-90

Пропущено

23
36
8 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
3
13%
7
19%
1-15
2
9%
6
17%
16-30
3
13%
4
11%
31-45
5
22%
6
17%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
6
26%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3
Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0 ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Алмере Сити-2 2:0 НЕК Неймеген - Спарта Роттердам 2:0 Схевенинген - Спарта Роттердам 0:3
Спарта Роттердам - Эксельсиор 4:2 Спарта Роттердам - Лиссе 3:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Барендрехт - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 0:2 Де Трефферс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Харденберг 0:3 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 0:2 АДО-20 - Спарта Роттердам 1:5 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - АКВ 3:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3

Результаты матчей

Твенте
Спарта Роттердам

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
0:3
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 32%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
1
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Твенте
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
9
4
1.5
4
8
6
7
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
4
8
4
1.5
4
9
4
8
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
18
7
17
8
1.5
8
17
10
15
2.5
3
22
2
23
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 25 22 3 0 80 - 13 69
2.
Фейеноорд
 Заявка 24 17 5 2 63 - 19 56
3.
Твенте
 Заявка 25 16 5 4 49 - 24 53
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 24 12 7 5 46 - 25 43
5.
Аякс
 Заявка 24 11 6 7 56 - 48 39
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 25 10 7 8 38 - 33 37
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 24 9 9 6 50 - 40 36
8.
Утрехт
 Заявка 25 8 9 8 30 - 33 33
9.
Херенвен
 Заявка 24 9 4 11 40 - 44 31
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 24 8 6 10 28 - 41 30
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 25 8 6 11 31 - 36 30
12.
Алмере Сити
 Заявка 25 7 8 10 25 - 42 29
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 24 7 6 11 32 - 43 27
14.
Хераклес
 Заявка 24 6 5 13 31 - 55 23
15.
Эксельсиор
 Заявка 24 4 9 11 38 - 52 21
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 25 6 3 16 23 - 44 21
17.
Витесс
 0:1 Заявка 25 4 4 17 19 - 50 16
18.
Волендам
 Заявка 24 3 4 17 25 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 1 0 35 - 7 34
2.
Твенте
 Заявка 13 10 1 2 27 - 14 31
3.
Фейеноорд
 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
4.
Аякс
 Заявка 12 7 3 2 29 - 18 24
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 7 2 3 28 - 14 23
6.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 6 3 3 26 - 16 21
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 13 6 3 4 26 - 16 21
9.
Херенвен
 Заявка 12 6 2 4 22 - 16 20
10.
Утрехт
 Заявка 12 4 5 3 20 - 20 17
11.
Хераклес
 Заявка 12 4 3 5 18 - 28 15
12.
Валвейк
 1:0 Заявка 13 4 2 7 16 - 23 14
13.
Алмере Сити
 Заявка 13 3 5 5 13 - 21 14
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 3 4 5 15 - 20 13
15.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 6 4 17 - 21 12
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 2 7 11 - 23 11
17.
Волендам
 Заявка 12 2 1 9 11 - 32 7
18.
Витесс
 0:1 Заявка 12 1 4 7 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 13 11 2 0 45 - 6 35
2.
Фейеноорд
 Заявка 12 9 2 1 34 - 11 29
3.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 5 2 18 - 11 20
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 13 5 2 6 16 - 16 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 4 4 21 - 20 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 4 4 12 - 17 16
8.
Утрехт
 Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
9.
Аякс
 Заявка 12 4 3 5 27 - 30 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 12 4 3 5 12 - 21 15
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 3 6 3 24 - 24 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 3 2 7 18 - 28 11
13.
Эксельсиор
 Заявка 12 2 3 7 21 - 31 9
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 2 3 7 6 - 25 9
15.
Витесс
 0:1 Заявка 13 3 0 10 11 - 32 9
16.
Хераклес
 Заявка 12 2 2 8 13 - 27 8
17.
Валвейк
 1:0 Заявка 12 2 1 9 7 - 21 7
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 22 (11)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 22 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (2)
Аякс Бробби Брайан 16 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 6
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Эксельсиор Загре Артур 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Весь список
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